Sube la temperatura este jueves en Mendoza tras varios días de frío: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 7°C. Cómo estará durante el día y el tiempo en los próximos días.

Este jueves en Mendoza se espera un paulatino alivio térmico en horas de la tarde, interrumpiendo el ambiente gris que afectó a la provincia a mitad de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una mayor estabilidad y condiciones agradables en el llano.

La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. Tras un amanecer fresco en el que la mínima se ubicará en los 7°C, el sol ganará mayor protagonismo con el correr de las horas, lo que permitirá un repunte en el termómetro hasta alcanzar una máxima estimada de 18°C durante la tarde.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda, heladas severas ni temporales para el Gran Mendoza ni los sectores llanos, configurando un panorama de absoluta calma para la rutina de los mendocinos.

En la cordillera las condiciones meteorológicas acompañarán la mejoría general del llano. Tras los sucesivos frentes de inestabilidad previa, se prevé una jornada sin nuevas tormentas ni nevadas, lo que otorgará una ventana de buen tiempo propicia para las tareas de despeje vial. Cabe remarcar que el Paso Cristo Redentor cerró hoy debido al mal tiempo.