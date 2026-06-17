17 de junio de 2026 - 20:19

Sube la temperatura este jueves en Mendoza tras varios días de frío: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 7°C. Cómo estará durante el día y el tiempo en los próximos días.

Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este jueves.

Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este jueves.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza se espera un paulatino alivio térmico en horas de la tarde, interrumpiendo el ambiente gris que afectó a la provincia a mitad de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una mayor estabilidad y condiciones agradables en el llano.

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La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. Tras un amanecer fresco en el que la mínima se ubicará en los 7°C, el sol ganará mayor protagonismo con el correr de las horas, lo que permitirá un repunte en el termómetro hasta alcanzar una máxima estimada de 18°C durante la tarde.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda, heladas severas ni temporales para el Gran Mendoza ni los sectores llanos, configurando un panorama de absoluta calma para la rutina de los mendocinos.

En la cordillera las condiciones meteorológicas acompañarán la mejoría general del llano. Tras los sucesivos frentes de inestabilidad previa, se prevé una jornada sin nuevas tormentas ni nevadas, lo que otorgará una ventana de buen tiempo propicia para las tareas de despeje vial. Cabe remarcar que el Paso Cristo Redentor cerró hoy debido al mal tiempo.

Cómo estará el tiempo este viernes

Para el viernes 19 de junio, el pronóstico extendido anticipa un sutil cambio en la circulación de las masas de aire. Se espera un día con poca nubosidad, vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura. El cielo se presentará más despejado, pero el termómetro marcará un leve repliegue, posicionando la máxima en los 15°C y la mínima en 6°C, retomando los valores habituales del invierno mendocino.

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