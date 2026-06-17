Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: a qué hora será

El jueves 18 de junio, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.
El principal cruce a Chile suspenderá el tránsito a todos los vehículos por condiciones de inestabilidad.
El jueves 18 de junio, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.
Según informó la Coordinación del Centro de Frontera, la medida fue tomada debido a condiciones de inestabilidad, principalmente en el sector de alta montaña, lo que condiciona el tránsito seguro en la zona.
Asimismo, confirmaron el cierre de barrera de Uspallata a partir de este miércoles a las 19, mientras que el túnel internacional cerrará a las 21 (Argentina) y a las 20 (Chile).
El pronóstico anticipa una rápida mejoría en las condiciones del llano. Se prevé un día parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. El mayor paso de la radiación solar permitirá que el termómetro se recupere levemente por la tarde, registrando una máxima estimada en 18°C y una mínima de 7°C, disipando temporalmente la rigurosidad del frío matinal.