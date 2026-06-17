Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: a qué hora será

El principal cruce a Chile suspenderá el tránsito a todos los vehículos por condiciones de inestabilidad.

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal pronóstico en alta montaña: a qué hora será

El jueves 18 de junio, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.

Según informó la Coordinación del Centro de Frontera, la medida fue tomada debido a condiciones de inestabilidad, principalmente en el sector de alta montaña, lo que condiciona el tránsito seguro en la zona.

Asimismo, confirmaron el cierre de barrera de Uspallata a partir de este miércoles a las 19, mientras que el túnel internacional cerrará a las 21 (Argentina) y a las 20 (Chile).