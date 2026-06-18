18 de junio de 2026 - 07:49

Importante corte de luz hoy en 9 departamentos de Mendoza: las zonas y los horarios

Además, una zona de Guaymallén sufrirá un corte de agua casi todo el jueves.

Cortes de luz programados en Mendoza para el jueves 18 de junio - Imagen ilustrativa / Los Andes

Cortes de luz programados en Mendoza para el jueves 18 de junio - Imagen ilustrativa / Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Edemsa anunció para este jueves 18 de junio cortes de luz para nueve departamentos de Mendoza, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la se realizan frecuentemente mediante un cronograma previamente establecido.

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Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe son las zonas afectadas por el corte de luz programado.

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Corte de luz en Ciudad

  • En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo, y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h.

Corte de luz en Guaymallén

  • Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz en Las Heras

  • En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Corte de luz en Luján de Cuyo

  • En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz en distintas zonas de Guaymallén, Ciudad y San Rafael
Cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio

Cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio

Corte de luz en Maipú

  • En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz en Tunuyán

  • En calles Crespo y Sarmiento, entre La Argentina y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz en San Carlos

  • Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Silverio Luffi y El Molino. En los barrios Pareditas y Cruz de Piedra; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

Corte de luz en San Rafael

  • En la intersección de calle Los Carolinos con San Cayetano y adyacencias; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Benielli, Blas Parera, Las Cuevas, Las Aucas y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 12.30 a 16.30 h.

Corte de luz en Malargüe

  • En calle San Martín Norte, entre Los Abedules y paraje La Junta. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Milagro de Los Andes, hacia el oeste de calle San Martín Norte (Ruta Nacional N°40), y zonas aledañas. De 14.00 a 18.00 h.

Corte de agua en Guaymallén este jueves 18 de junio

Por otra parte, Aguas Mendocinas anunció un corte en el servicio de agua potable en la siguiente zona de Guaymallén:

  • Desde calle Roja hasta Adolfo Calle y desde Callejón Ruiz hasta Higuerita

La interrupción será de 9 a 23.59 horas.

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