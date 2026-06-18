Importante corte de luz hoy en 9 departamentos de Mendoza: las zonas y los horarios

Además, una zona de Guaymallén sufrirá un corte de agua casi todo el jueves.

Cortes de luz programados en Mendoza para el jueves 18 de junio - Imagen ilustrativa / Los Andes

Edemsa anunció para este jueves 18 de junio cortes de luz para nueve departamentos de Mendoza, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la se realizan frecuentemente mediante un cronograma previamente establecido.

Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe son las zonas afectadas por el corte de luz programado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2067366905271181690?s=20&partner=&hide_thread=false Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 18 de Junio.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/gh0d1Cg66Q — Edemsa (@Edemsa) June 17, 2026 Corte de luz en Ciudad En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo, y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h. Corte de luz en Guaymallén Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h. Corte de luz en Las Heras En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h. Corte de luz en Luján de Cuyo En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h. Cortes de luz en distintas zonas de Guaymallén, Ciudad y San Rafael Cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio Archivo Corte de luz en Maipú En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h. Corte de luz en Tunuyán En calles Crespo y Sarmiento, entre La Argentina y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.00 a 13.00 h. Corte de luz en San Carlos Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Silverio Luffi y El Molino. En los barrios Pareditas y Cruz de Piedra; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h. Corte de luz en San Rafael En la intersección de calle Los Carolinos con San Cayetano y adyacencias; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Benielli, Blas Parera, Las Cuevas, Las Aucas y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 12.30 a 16.30 h. Corte de luz en Malargüe En calle San Martín Norte, entre Los Abedules y paraje La Junta. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Milagro de Los Andes, hacia el oeste de calle San Martín Norte (Ruta Nacional N°40), y zonas aledañas. De 14.00 a 18.00 h. Corte de agua en Guaymallén este jueves 18 de junio Por otra parte, Aguas Mendocinas anunció un corte en el servicio de agua potable en la siguiente zona de Guaymallén:

Desde calle Roja hasta Adolfo Calle y desde Callejón Ruiz hasta Higuerita La interrupción será de 9 a 23.59 horas.