Reina de Junín. Johanna Vucevic promueve llegar a las comunidades sin acceso a controles médicos

El sábado 4 de marzo será la primera vez que Johanna Vucevic ingrese al teatro griego Frank Romero Day. Nunca asistió a una Vendimia y su debut lo hará como reina departamental de Junín. Algo que no imaginó esta joven representante del distrito Rodríguez Peña. Y que asume el rol ante todo como un desafío personal.

“Nunca he pisado el Frank Romero Day, excepto en sus alrededores cuando voy a correr, siempre veo las vendimias por la tele. Seguro voy a estar muy nerviosa”, anticipa Johanna con una sonrisa suave que devela cierta timidez. Es que ella misma asume esta experiencia como “un desafío personal”, y se sincera: “Siempre me costaba hablar con las personas, soy muy perfil bajo, ser reina no era algo a lo que yo aspiraba”.

Sin embargo, cuando sus vecinos se lo propusieron, “justo estaba en un momento en el que quería algo nuevo en mi vida, así que acepté”. Y gracias a ello –confiesa- “ahora siento que pude romper esa barrera”.

¿Pero qué pretende con esta exposición pública? “Quiero que la gente me conozca por dentro, la persona más allá de una capa y una corona. Quiero que me conozcan tal cual soy y no sólo físicamente”, sentencia Lourdes Johanna Vucevic Servilla, tal su nombre completo.

“Nunca imaginé tan hermosa experiencia. Salir de mi distrito tan chiquito, de unas tres mil personas, a esto de tener todo el departamento apoyándome, tan feliz, no lo puedo creer”, confiesa la joven que nació en Rodríguez Peña y a los tres años de vida se fue a vivir a Los Barriales. “Que mis vecinos de Rodríguez Peña me convocaran fue una sorpresa, me dio la oportunidad de reencontrarlos”, comenta.

Johanna Vucevic Servilla cuenta que estudia Mecina y que juega al hockey sobre patines en Andes Talleres.

Esta reina juninense lleva tres años en la carrera de Medicina, dedica muchas horas de estudio y las combina con los entrenamientos y partidos de hockey sobre patines, un deporte que como jugadora profesional la ha llevado –junto a su equipo de Andes Talleres- a lograr ser campeona sudamericana y subcampeona argentina. “El hockey es una responsabilidad y no sólo un hobby”, advierte.

Pese a mostrarse introvertida, Johanna nos cuenta que estudia medicina “porque me gusta ayudar a la gente, me preocupo mucho por los que me rodean, me gusta verlos bien”.

A sus 23 años y con una familia y amigos que no le sueltan la mano, desde que anunciaron su nombre sobre el escenario del parque Dueños del Sol, tras la fiesta “Raíces de Junín”, que Johanna Vucevic tomó el reinado como “una tarea difícil, porque me propuse ser activa como reina, esto es un trabajo”.

En este sentido, la joven anuncia muchas ideas para concretar en este año vendimial, sea en su departamento o en toda la provincia si se coronara reina nacional. Pero hay un proyecto que más le inquieta.

“Quiero integrar la salud de la gente, a través de charlas integradoras de prevención y promoción, en la etapa infanto-juvenil y en adultos mayores. He dado clases de educación sexual y elijo este tema para que deje de ser tabú y que me vean como una amiga que puede aconsejar. A partir de allí se pueden tocar otros temas como la alimentación, por ejemplo”, detalla Johanna. Y completa: “También quiero lograr llegar a las comunidades alejadas con controles médicos para los adultos mayores”.

El diseño que luce la Reina de Junín es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Sobre este camino a la gran noche de Vendimia Nacional, la reina reflexiona: “El destino está escrito, creo yo, así que sólo debo disfrutar y dejar a Junín en el mejor lugar”.

Ping pong con Johanna Vucevic

Mejor serie en streaming: No soy amante de las series, en algún momento vi “Merlí” y me encantó.

Canción que encabeza tu playlist: Hoy, “Sin miedo” de Rosana.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Los asados de los domingos con toda mi familia.

¿Team verano o team invierno?: Team verano 100%.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Ni poco, ni mucho. El tiempo que me sobra lo ocupo para dormir.

Perfil de la reina de Junín

La sucesora de Ana Paula Rodríguez en el reinado de Junín, Lourdes Johanna Vucevic Servilla, tiene 23 años y es estudiante de Medicina.

Su familia está integrada por Gustavo Vucevic (papá), Natalia Servilla (mamá), Ludmila e Ivo (hermanos).

