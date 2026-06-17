El "Paso Centauro" no es novedoso, al menos si de presentarlo en sociedad hay que hablar. Desde hace dos años -y contando- el proyecto está presente; no solo en los medios de comunicación, sino en la agenda de las autoridades de Mendoza, de Argentina y de Chile . Por medio de la tecnología y la unificación de base de datos con el sistema X-Road , apunta a que transportistas y turistas que crucen la frontera entre ambos países completen los trámites migratorios, de aduana y de servicio ganadero y vegetal en pocos minutos .

El viernes 26 de junio , en el Hotel Inca (Los Andes, Chile) , tendrá lugar el encuentro "Cordillera que une: Minería Binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile - Argentina" . Están confirmada las presencias de los gobernadores de Mendoza y de Valparaíso, Alfredo Cornejo y Rodrigo Mundaca , y del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna . Y el "Paso Centauro" estará, una vez más, en agenda .

"Este proyecto se puede utilizar en cualquier paso fronterizo . El problema es que no depende del Gobierno de Mendoza, sino del nacional , porque involucra a dependencias nacionales ( de aduana, migratorias y sanitarias ). Cuando intentamos llevar el tema al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , nos preguntaron cuáles eran las normas que impedían que se agilizara el paso , con la intención de derogarlas . Pero nosotros esperábamos que se juntaran las cabezas de los organismos involucrados de ambos países para que directamente se acordara utilizar este sistema ", destacó el articulador estratégico de la Secretaría de Transformación Digital de la UNCuyo -y uno de los impulsores del "Paso Centauro" en Mendoza-, Francisco Bravo .

Qué es Paso Centauro, la "revolución tecnológica" que promete agilizar el cruce a Chile y por qué no se aplica

El origen del tan anhelado y anunciado "Paso Centauro" tiene sus raíces en Estonia , puntualmente en la herramienta X-Road . Esta plataforma transformó a Estonia en el país más digital del mundo y ya empezó a replicarse en otros países europeos.

"Se trata de un sistema open source , por lo que es de uso libre y gratuito , y cuenta con el respaldo del Instituto Tecnológico de Massachusetts . Todos los tramites que hacen los ciudadanos son a través de esa plataforma, cuyo lema es 'only once' . Es decir, simplemente hay que hacer una vez el trámite y ya queda toda la información en una única red vinculada a todos los servidores de las dependencias del Estado ", explicó Bravo.

Paso Cristo Redentor / Paso Centauro El Paso Cristo Redentor registra demoras para cruzar a Chile.

A modo de ejemplo, contó que, en Estonia, un niño o niña recién nacido ya tiene hasta asignado el jardín de infantes al que asistirá. Todo por medio de X-Road.

De hecho, el articulador de Transformación Digital de la UNCuyo destacó que en 2022 se impulsó la vinculación y centralización de los datos de todos los estudiantes de esa casa de estudios por medio de esta herramienta, para que esa información estuviera a disposición de los servidores del Estado. Entre otras cosas, se apuntaba a que -por ejemplo- los estudiantes que buscaran acceder a un descuento o beneficio en transporte ya figuraran en el sistema como "regulares", sin necesidad de tramitar el certificado y llevarlo presencialmente a una oficina.

"Esto no llegó a implementarse, porque más del 50% de las facultades decidieron no compartir base de datos de sus alumnos. No hubo un apoyo adentro para lograrlo", agregó Bravo, quien contó que -de prosperar la propuesta- la UNCuyo se hubiese convertido en pionera en el tema.

Por qué está trabado el "Paso Centauro"

Desde 2024 a la fecha, el "Paso Centauro" -que contempla la incorporación del X-Road- ha estado en incontables oportunidades en agenda. Pero su puesta en marcha sigue a la espera.

El proyecto busca modernizar y agilizar los procesos fronterizos entre Argentina y Chile mediante un sistema seguro de intercambio digital de información entre organismos públicos. Según sus impulsores, la iniciativa permitirá que entidades como Aduanas, controles migratorios y organismos sanitarios compartan datos en tiempo real, reduciendo trámites, errores y demoras tanto para el transporte de cargas como para el tránsito de personas.

La segunda reunión del proyecto Paso Centauro reunió a importantes autoridades de ambos países. Foto: Gentileza Prensa PUCV Qué es Paso Centauro, la "revolución tecnológica" que promete agilizar el cruce a Chile y por qué no se aplica

Basado en estándares de interoperabilidad y confianza digital, el sistema apunta a garantizar la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información sin necesidad de modificar las plataformas que actualmente utiliza cada organismo. El proyecto ya cuenta con el respaldo técnico de la Universidad Nacional de Cuyo y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (ambos establecimientos ya están interconectados), además del apoyo de autoridades de Mendoza, Valparaíso y del Poder Legislativo chileno.

No obstante, según destaca Bravo, es el Estado nacional quien no termina de comprometerse a pleno con el proyecto. Y lamenta que esto ocurra, ya que -sostiene- la iniciativa permitirá fortalecer la integración regional, mejorar la competitividad logística y consolidar una cooperación estratégica entre ambos países en materia de gestión fronteriza.

En abril del año pasado hubo un encuentro en el monumento al Cristo Redentor (hito que marca la frontera entre Argentina y Chile en Mendoza) en el cual autoridades nacionales formalizaron el inicio del tan mentado "Paso Centauro". No obstante, a más de un año de este hito, poco y nada se ha avanzado en la práctica.

Complejo Los Libertadores: continúa con alto flujo de vehículos ingresando a Chile. Foto: Gendarmería Nacional Qué es Paso Centauro, la "revolución tecnológica" que promete agilizar el cruce a Chile y por qué no se aplica Archivo

"No hay una sola causa que explique por qué se ha estancado. Pero es todo un cambio cultural, y es fundamental que las entidades y gobiernos nacionales tomen las decisiones necesarias. Imagino que puede tener que ver también con personas que temen perder su trabajo, lo que -intuyo- puede ser lo mismo que ocurrió en la universidad cuando no se pudo implementar la transformación que impulsamos", reflexionó Francisco Bravo.

No obstante, el referente tiene en claro que, además de ser 100% aplicable en cualquier frontera, es la solución que transportistas y viajantes necesitan.

"Todos quieren que viajar entre países sea tan ágil y simple como es en Europa, por ejemplo. Y la herramienta está", concluyó.