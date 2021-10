Récord de turistas: Mendoza espera 68 mil personas para este fin de semana largo

Este jueves, en la Capilla Histórica en el Plumerillo, el Gobernador Rodolfo Suarez y el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, encabezaron el sorteo de ubicación de viviendas de “Mi Casa Mi Vida”, un programa habitacional que ofrece alternativas de inversión para la clase media.

En su discurso, el mandatario provincial se refirió a cómo la provincia afrontó la situación pandémica y la cantidad de turistas que se esperan en los próximos días en Mendoza.

El Gobernador Rodolfo Suarez encabezó el sorteo de ubicación de viviendas de “Mi Casa Mi Vida”. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Dentro de 2 días se cumple un año de que en Mendoza dijimos no a la Fase 1. Hoy, les digo que no nos equivocamos, no hicimos un desastre como muchos nos dijeron que iba a pasar. Al contrario. Hoy podemos festejar que somos la provincia más visitada del país, 68 mil personas esperamos este fin de semana largo, es un récord en Mendoza”, puntualizó Suarez.

En cuenta de Twitter, el Gobernador se explayó más sobre el tema y brindó detalles sobre el número de turistas que recibió la provincia en esta época en 2019 y 2020, reflejando una mejora sustancial durante este año.

“Mendoza supera sus niveles de reservas históricas para este fin de semana extra largo. En octubre de 2019 (sin pandemia) la cantidad de turistas fueron 60.000 y en el 2020 fueron 4000 (con pandemia). Este año esperamos 68.000 turistas”.

Y continuó: “Simbólicamente que entrarían en un día 47 personas por minuto, es decir casi una por segundo. Esto significa un diez por ciento más de turistas que el 2019. Seguimos apostando al turismo como motor de generación de empleo y desarrollo económico”

“Mi Casa Mi Vida”

Se trata de un programa de vivienda que propone el acceso a una casa mediante una inversión inicial, ofreciendo distintas tipologías habitacionales de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios, logrando un plan de construcción en un plazo de 12 meses y una entrega pautada a los 16 meses.

Nace por iniciativa de la Municipalidad de Las Heras. Tiene por fin reactivar la obra como medio de generación de puestos de trabajos, promoviendo con ello la reactivación económica del departamento.

En este proyecto convergen distintos actores articulados por el Estado municipal confluyeron para lograr, a través de un trabajo en conjunto, la sinergia necesaria para resolver el sueño de la casa propia.

Está destinado principalmente para los ahorristas que buscan invertir sus ahorros en una vivienda; para todos los mendocinos que tengan o no domicilio en Las Heras, para los grupos familiares, dueños de un inmueble que quieren invertir en una nueva vivienda.

Se financia mediante la creación de un fideicomiso de administración, que cuenta con tres fiduciantes: el desarrollador inmobiliario, que es quien aporta el terreno; el inversor que será el beneficiario; y el Estado municipal que aporta fondos más su administración o gestión (a costo cero) para garantizar el éxito del proyecto.

Es administrado por el órgano fiduciario a través de la Empresa Municipal de Obras y Servicios S.A.U. El privado (fiduciante/beneficiario) aporta fondos juntamente con el Estado (fiduciante) en un esquema de financiación del costo de la obra, en un lapso de 16 meses desde el inicio. La obra de vivienda se ejecuta en un plazo de 12 meses y se establecen el resto de los meses para llevar a cabo la asignación de la casa mediante sorteo y armado de legajos para la escrituración de la vivienda con garantía hipotecaria para el recupero del aporte del Estado, como así también del valor aportado por el desarrollador inmobiliario.

La Municipalidad de Las Heras es la responsable de la constitución, estructuración y armado del fideicomiso.