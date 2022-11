Reapareció Ginés González García en un homenaje que le hicieron y volvió a negar el vacunatorio VIP

Ginés Gonzáles García, ex ministro de Salud, volvió a aparecer durante un reconocimiento del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del que participaron los ministros de Salud de todas las provincias. Allí, García negó la existencia de un vacunatorio VIP en el que se priorizó la aplicación de sueros anticovid a amigos del Gobierno.

“No fue un vacunatorio VIP, de ninguna manera, eso fue un hallazgo periodístico, lamentablemente, que significó más que un problema con la Justicia, un problema mediático”, dijo el ex funcionario.

Ginés fue apartado de su cargo luego de que se conocieran listados de personas que fueron inoculadas por indicaciones del Ministerio de Salud, pero sin cumplir con la operatoria que se estableció para la vacunación contra el coronavirus y en momentos en que había poca disponibilidad de sueros en el país.

Recién el 24 de diciembre de 2020 llegó el primer cargamento de vacunas Sputnik V y a mediados de febrero de 2021, el periodista Horacio Verbitsky fue el primero en contar que había sido inmunizado por una gestión de González García. La lista de beneficiados incluyó a funcionarios, sindicalistas, empresarios y sus familiares.

“No fue un vacunatorio VIP”

Ginés González García. Foto: Gentileza

Este lunes, el exministro de Salud fue reconocido por sus pares provinciales a 20 años de las políticas que impulsó en 2002, como salud sexual y remediar.

“Los ministros de Salud de todo el país me hicieron un homenaje, me entregaron una placa, hicieron un video con los programas de esas épocas que son políticas de Estado”, señaló González García al salir del encuentro, y calificó como “muy emotivo todo el reconocimiento”.

Consultado sobre lo que motivó su salida del cargo, negó las acusaciones y apuntó contra el periodismo. “No fue un vacunatorio VIP, de ninguna manera, eso no fue así, eso fue un hallazgo periodístico, lamentablemente, que significó más que un problema con la Justicia, un problema mediático. No hubo ningún vacunado que no le correspondía”, aseguró.

En cuanto a la cantidad de inoculados, dijo que “la lista no es largísima, son 70″ y que le explicó a la jueza que intervino en la causa “uno por uno cuál era la razón y la mayoría tenían dos y tres razones”. Como ejemplo, mencionó su caso, en el que por edad y por personal de Salud estaba en condiciones de ser vacunado.

González García dijo que “no volvería a un cargo público”

Ginés González García, ex ministro de Salud. (Archivo)

A casi dos años de haber sido alejado del cargo, la única autocrítica que hizo el exministro de Salud sobre su gestión al frente de la cartera más importante durante la pandemia, fue que podría haber hecho más para conseguir vacunas.

“Uno siempre piensa que podría haber hecho más, pero estoy consciente de que busqué vacunas por todo el mundo. Pero al principio era muy difícil, había gente que decía que estábamos envenenando con las vacunas, no fue fácil”, se justificó.

Alejado desde entonces de la gestión pública, González García dijo que “no volvería a un cargo público”. “Estoy trabajando mucho en la parte académica en la Universidad y escribiendo una novela con una historia de amor”, contó.