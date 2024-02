El sistema SUBE vive, por estos días, momentos de mucha inquietud y -por momentos- incertidumbre. Y es que, para lo que es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue oficializado el anuncio referido a que se quitarán los beneficios en el transporte público (vinculados a descuentos y tarifas sociales) a todos aquellos usuarios que no registren sus tarjetas antes del 1 de abril. Como era de esperarse, este anuncio llevó a que las filas de personas y las esperas en las unidades de gestión se hicieran interminables, al tiempo que la desesperación ha ido ganando la escena.

No obstante, y más allá de que el anuncio se circunscribe exclusivamente al AMBA, en Mendoza no faltaron aquellos que, quizás queriendo pecar de previsores, también salieron como un tromba hacia la sede central de SUBE en Mendoza (en calle Rivadavia 110, del centro mendocino) y a las unidades de gestión locales. En todos los casos, atemorizados por la posibilidad de perder los beneficios.

Quita de beneficios y faltante de SUBE: qué pasa en Mendoza y quienes deber registrar las tarjetas. Foto: Archivo Los Andes

Sin embargo, desde el Gobierno de Mendoza aclararon que esos plazos anunciados para el AMBA no tienen incidencia ni vinculación alguna con la situación en Mendoza.

“En Mendoza seguimos teniendo todas las gratuidades que da la provincia y que se tramitan en unidades de gestión. Esto no ha cambiado desde el año pasado. En los últimos días ha habido consultas de usuarios, impulsados por lo que está pasando en AMBA y que tiene que ver con una penalidad en abril para quienes no tengan registrada su tarjeta, y los usuarios van todos a las unidades a completar el trámite por miedo a tener que pagar más caro a partir de abril. Pero esto es algo que no se va a aplicar en Mendoza, son plazos del AMBA y que nada tienen que ver con los nuestros. Pero mucha gente ve a personas haciendo filas y filas en Buenos Aires, entonces van acá en Mendoza”, explicó el subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego.

Más allá de que aún no se conocen los plazos para Mendoza, al tratarse SUBE de un sistema nacional, en algún momento llegará este ultimátum a la provincia, por lo que será requisito obligatorio tener la SUBE registrada con los datos de cada persona en pos de mantener las gratuidades y beneficios. Sin embargo, no es algo que tenga una fecha prevista aún, por lo que -destacan- no hace falta entrar en pánico ni salir de urgencia a completar esta formalidad.

Además, Borrego confirmó que hay un faltante de tarjetas de plástico en Mendoza. Según indicó, la provincia pasó de un recambio cercano a las 30.000 tarjetas en invierno a contar con la mitad en la actualidad.

Quita de beneficios y faltante de SUBE: qué pasa en Mendoza y quienes deber registrar las tarjetas. Foto: Archivo Los Andes

EN MENDOZA NO SE QUITARÁN BENEFICIOS DE SUBE

En medio de la psicosis y el apuro por registrar la tarjeta -escenas que se repiten con frecuencia en Buenos Aires-, el subsecretario de Transporte de Mendoza llevó calma a los usuarios del transporte público de pasajeros de la provincia.

Además de aclarar que no existe un plazo en Mendoza para registrar la tarjeta y no perder beneficios, Borrego explicó que se mantendrán los existentes. Y brindó detalles sobre cómo acceder a ellos -por primera vez- y cómo renovarlos.

“Los usuarios que ya tienen un beneficio deben renovarlo al momento de su vencimiento. La renovación se hace en unidades de gestión y en las distintas Terminales Automáticas Sube (TAS), Cada uno de los beneficios tiene una fecha de vencimiento distinta y se han escalonado para que no vayan todos juntos a hacer el trámite”, aclaró el funcionario.

Quita de beneficios y faltante de SUBE: qué pasa en Mendoza y quienes deber registrar las tarjetas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

El beneficio que está en renovación por estos días, y en Mendoza, es el de los pasajes para docentes y celadores, quienes deben renovarlo por estos días -al inicio del ciclo lectivo- y antes del segundo vencimiento, que es con el comienzo del segundo semestre.

Mientras que la primera vez que se tramita el beneficio hay que asistir personalmente con la tarjeta y el DNI a cualquiera de las unidades de gestión (ver aparte), para renovarlo alcanza con hacerlo en algunas de las TAS (los mismos equipos que se utilizan para validar la carga completada por home banking o billetera virtual, por ejemplo).

FALTA DE TARJETAS: ESTE ES EL PRECIO DE CADA SUBE Y CÓMO DENUNCIAR SOBREPRECIOS

Ya durante la gestión del Gobierno Nacional pasada que se hicieron frecuente algunas falencias en cuanto a la administración del sistema SUBE, y que repercuten de forma directa en los usuarios. Sin embargo, en los últimos meses se intensificó el problema con la falta de plásticos (tarjetas físicas) para que los pasajeros puedan adquirir.

Esto ha derivado en que muchos kioscos -aquellos que aún tienen stock- la estén vendiendo hasta casi al triple de lo que es su valor oficial. Y es que de los 880 pesos -precio oficial-, hay lugares en los que la venden a 2.500 pesos.

“Las tarjetas siguen llegando, obviamente no en tanta cantidad como quisiéramos, sino demoradas. Actualmente se mantiene el precio de la tarjeta que se fijó hace ya varios meses y que es 880 pesos. El tema es que el precio siempre estuvo ligado al dólar, y cada tarjeta debería costar lo que vale un dólar. Es decir, cada tarjeta debería estar en -aproximadamente- 1.200 pesos. Por eso es que llegan menos”, aseguró Borrego. E insistió en que se ha solicitado una actualización -suba- del precio.

Quita de beneficios y faltante de SUBE: qué pasa en Mendoza y quienes deber registrar las tarjetas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El funcionario indicó, además, que en la unidad de gestión SUBE de calle Rivadavia 110, entre España y 9 de julio (Ciudad de Mendoza), en la de la Terminal de Ómnibus y en las cabeceras de los garajes de cada uno de los grupos la tarjeta se vende a 880 pesos. El detalle es que es allí donde más se siente el faltante, por lo que los usuarios terminan comprándolos en los kioscos y comercios (hay 760 en el Gran Mendoza y San Rafael que las venden), y es aquí donde se encuentran con los sobreprecios.

Teniendo en cuenta que el valor oficial y autorizado de cada plástico es de 880 pesos, el subdirector de Transporte solicitó a los usuarios que denuncien los puntos en los que se obre más cara la tarjeta. Esto puede hacerse telefónicamente al 0800 777 SUBE (7823) o vía WhatsApp al +541166777823. Y también online en https://www.mendoza.gov.ar/transportes/

TODAS LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE SUBE EN MENDOZA

- Grupo 100 STM (0800 333 2460) / stmendoza.com

- Grupo 200 Empresa Maipú (4910939 y 4910724/0810 222 2478) / empresa-maipu.com.ar

- Grupo 300 El Cacique / Autotransporte Los Andes (0810 222 4783, 4487260 y 4487452) / elcaciquesa.com / autlosandes.com

- Grupo 400 Autotransporte Presidente Alvear (4524590 y 4523879)

- Grupo 500 General Roca (4260856) / generalrocasrl.com.ar

- Grupo 600 El Plumerillo (4487365) / plumerillosa.com

- Grupo 700 El Trapiche (4391332 -abonos- y 4360287 -recorridos) / eltrapicheonline.com.ar

- Grupo 800 Empresa Maipú (0810 222 2478 / 4972645) / empresa-maipu.com.ar

- Grupo 900 El Cacique (0810 222 4783) / elcaciquesa.com

- Sede central SUBE Mendoza. Rivadavia 110, entre España y 9 de Julio. Lunes a viernes de 8 a 16, sábados de 9 a 13.

- Terminal de Ómnibus: Planta Baja. Lunes a viernes de 8 a 16, sábados de 9 a 13. Planta Alta, lunes a viernes de 9 a 17.

Seguí leyendo