¿Quién tiene prioridad? Un tweet generó debate y aclaró una situación frecuente a la hora de manejar

La cuenta de Twitter Derecho en Zapatillas (@dzapatillas) suele contestar las consultas que miles de consumidores y usuarios de diversos servicios les hacen día a día. En esa dinámica, lograron generar un debate con tintes de discusión en la red social a partir de una pregunta sobre un caso concreto de educación vial.

A partir de una ilustración en la que se presenta a tres vehículos que se encuentran en una misma esquina, todos vienen de sentidos diferentes y dos de ellos quieren doblar a su izquierda y el tercero intenta seguir derecho.

El dibujo está acompañado por la pregunta “¿Qué auto debe pasar primero?” y generó un vendaval de comentarios que revelaron la falta de conocimiento del común de los conductores y la ocasión fue aprovechada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para brindar información y educar a aquellas personas que se desplazan por las calles del país.

La situación hipotética que muchos no pudieron resolver.

EL organismo afirmó que “Si bien la situación genera confusión porque todos tienen otro vehículo a su derecha y presumiblemente tendrían que darle paso, hay otros factores a tener en cuenta”.

“El vehículo señalado con el número 2 es el único que continúa su marcha, por lo tanto debe avanzar primero. Sigue el 3, pero recuerden que debe detenerse por completo, ya que es el único que va a doblar a su izquierda para tomar otra calle. Por último, avanza el vehículo número 1, que además tiene por delante una señal que dice `Ceda el paso´, por lo que debe esperar a que los demás realicen su maniobra para él poder adelantar”, continuó la ANSV (primero el 2, segundo el 3 y tercero el 1).

Según lo aclara TN, algunos tuiteros respondieron que el vehículo indicado con el número 3 no puede girar a la izquierda porque no tiene semáforo que lo habilite a realizar esa maniobra, pero es una apreciación incorrecta. La ley de tránsito aclara que en “esquinas de avenidas de doble mano en las que no hay semáforo, está permitido girar a la izquierda, salvo señal que lo prohíba”.

Sobre el orden de paso correcto, uno de los comentarios que recibió más likes fue: “2-3-1, pero viendo que todos opinan distinto lo más probable es que sea un triple choque espectacular”.