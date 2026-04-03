Hallaron una serpiente de más de 2 metros en un gallinero en Chaco

Un hombre alertó sobre la presencia del reptil en su domicilio y se montó un operativo con especialistas en ofidiología.

El pasado miércoles, un hecho inusual se registró en la ciudad de Resistencia, Chaco, cuando cerca de las 23:30 se dio aviso a la Policía de la presencia de una serpiente de gran tamaño en una vivienda.

El animal se encontraba dentro de un gallinero ubicado en Ampliación Ávalos al 3000 y fue descubierta por el propietario del lugar. Rápidamente, se desplazó personal de policía especializada en ofidiología y constató que se trataba de una boa curiyú de 2,5 metros de longitud.

Boca Curiyu- Chaco Encontraron una boa curiyú en una vivienda en Resistencia, Chaco El procedimiento se desarrolló con éxito y se logró capturar al animal sin poner en peligro la seguridad de los habitantes de la zona, ni del ejemplar. Tras el operativo, el animal fue trasladado de forma segura al centro de rescate y rehabilitación de reptiles. Según informaron medios locales, la boa permanecerá en el lugar bajo cuidado y observación de especialistas hasta que se autorice y coordine su liberación a una reserva natural.

Boca Curiyu encontrada en Chaco El reptil fue capturado y trasladado a un centro de rescate y rehabilitación especializado Qué es una boa curiyú La boa curiyú, también conocida como anaconda amarilla, es una serpiente no venenosa que habita en ambientes acuáticos y semiacuáticos de Sudamérica. Puede medir entre dos y tres metros de largo, y se caracteriza por su color amarillento o verdoso con manchas oscuras.

Boca Curiyú- Imagen Boa Curiyú Es común encontrar esta especie del noreste argentino, principalemente en zonas cercanas a ríos u arroyos. Durante períodos de lluvias, estos reptiles pueden desplazarse y aparecer en zonas cercanas a viviendas o áreas urbanas.

Este reptil se alimenta principalmente de peces, aves, roedores y pequeños mamíferos, a los que captura mediante constricción, es decir, enrollándose alrededor de la presa hasta inmovilizarla. Si bien su tamaño puede generar temor, no suele representar un peligro para los humanos.