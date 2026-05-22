Masivo apagón en CABA: un incendio en una subestación dejó a más de 100.000 usuarios sin luz

Un incendio en la subestación Centenario de la empresa Edesur, ubicada en el barrio de Caballito, provocó un masivo apagón que afectó a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este viernes. El siniestro se originó tras la explosión de un transformador , lo que desató las llamas dentro del predio de la distribuidora.

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El corte del suministro alcanzó un pico de 103.760 usuarios sin servicio . Entre los barrios más afectados se encuentran Caballito , Villa Crespo , Almagro y La Paternal .

UN INCENDIO EN UNA SUBESTACIÓN DE EDESUR DEJÓ A CASI 75 MIL USUARIOS SIN LUZ El fuego se produjo a la madrugada y unos 75.000 usuarios quedaron sin servicio. Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto el SAME confirmó que no se registraron heridos. Más… pic.twitter.com/rKGF6yefqn

En la intersección de las calles Ramos Mejía y Machado, al menos tres dotaciones de Bomberos trabajaron para contener el fuego, tareas que demandaron varias horas. La Policía Federal dispuso un operativo de seguridad con cortes totales de tránsito en las inmediaciones de la subestación.

Debido a la falta de energía, se reportaron serias en el funcionamiento de los semáforos en avenidas como Corrientes, Scalabrini Ortiz, Ángel Gallardo y Medrano. Esta situación generó complicaciones en la circulación vehicular , con presencia de agentes de tránsito solo en algunas esquinas.

La situación en los barrios afectados presenta distintas complejidades este viernes por la mañana.

Almagro se encuentra totalmente a oscuras. Debido a la falta de luz, varias escuelas debieron suspender los actos previstos por el 25 de Mayo. En Villa Crespo algunos sectores recuperaron el servicio a las 6:30, pero sufrieron un nuevo corte una hora más tarde. Zona Norte/Este desde la Avenida Córdoba hacia el sector del río, el servicio eléctrico funciona con normalidad.

Embed Sarmiento y Río de Janeiro. Incendio en una Subestación de Edesur. Bomberos de la Ciudad atacó el fuego sobre 2 transformadores, mediante el uso de un hidroelevador. El proceso está extinguido. Sin heridos. Fue a la madrugada. pic.twitter.com/bxhFZ73Jr3 — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) May 22, 2026

A través de sus redes sociales, la distribuidora confirmó que el incidente en el transformador obligó a interrumpir el suministro por razones de seguridad. Según la empresa, tras las maniobras de los equipos técnicos, ya se ha recuperado el servicio para más del 70% de los clientes afectados. El resto de los usuarios recuperará la energía de manera paulatina y por etapas mientras continúan las tareas de reparación.