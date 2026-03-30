30 de marzo de 2026 - 09:05

Video: un joven fue mordido por una yarará en alta montaña y debió ser trasladado a Mendoza

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba buscando piedras en un sector cercano a su domicilio, en Polvaredas. Logró atrapar el ejemplar y lo llevó a la Comisaría.

Un joven fue mordido por una yarará en alta montaña&nbsp;

Un joven fue mordido por una yarará en alta montaña 

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Los Andes | Rodrigo Cuello
Por Rodrigo Cuello

Un joven de 26 años fue atacado por una serpiente en la zona de alta montaña de Polvaredas y debió ser asistido de urgencia tras sufrir la mordedura.

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El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba buscando piedras en un sector cercano a su domicilio, alrededor de las 20. En ese contexto, sintió la mordedura en uno de los dedos de su mano izquierda. De acuerdo a fuentes del municipio de Las Heras, el joven reaccionó rápidamente y logró capturar al ejemplar.

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Con la serpiente en su poder, se dirigió hasta la Comisaría 23 de Uspallata. Allí, al constatar que se trataba de una yarará, se activó un operativo sanitario ante el riesgo que implica el veneno de este tipo de reptil.

El joven fue trasladado inicialmente al hospital de Uspallata y posteriormente derivado al hospital Hospital Luis Lagomaggiore (Lencinas), en la capital provincial, donde quedó en observación. Según informaron, se encuentra en buen estado de salud.

¿Qué es una yarará y por qué es peligrosa?

La yarará es una serpiente venenosa del género Bothrops, muy común en distintas regiones de Argentina, incluida Mendoza. Es responsable de la mayoría de los accidentes ofídicos en el país.

Su mordedura es considerada peligrosa porque su veneno es hemotóxico, es decir, afecta la sangre y los tejidos. Entre sus principales efectos se encuentran:

-Dolor intenso y rápido en la zona afectada

-Inflamación y daño en los tejidos (puede provocar necrosis)

-Hemorragias y alteraciones en la coagulación

-En casos graves, puede comprometer órganos vitales

Por este motivo, ante una mordedura, es clave actuar con rapidez y acudir de inmediato a un centro de salud para recibir el suero antiofídico, el único tratamiento eficaz.

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