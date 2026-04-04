4 de abril de 2026 - 09:34

Los videos del espectáculo artificial en cielo rionegrino: se desintegró un cohete al reingresar a la atmósfera

El fenómeno ocurrió en la madrugada de este sábado y fue visible desde Bariloche hasta Viedma. Qué fue lo que se convirtió en bola de fuego.

Los videos del espectáculo artificial en cielo rionegrino: se desintegró un cohete al reingresar a la atmósfera.

Los videos del espectáculo artificial en cielo rionegrino: se desintegró un cohete al reingresar a la atmósfera.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un evento astronómico artificial de magnitud sorprendió a los habitantes de la provincia de Río Negro. Un estallido lumínico surcó el cielo nocturno cuando una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B (perteneciente a la serie Long March) hizo su ingreso definitivo a la atmósfera terrestre, desintegrándose por completo en una trayectoria descendente que iluminó el cielo.

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El fenómeno se produjo exactamente a las 0:41 de este sábado. Lo que al principio generó incertidumbre y sorpresa entre los pobladores de ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma, fue identificado por especialistas como un reingreso orbital programado de basura espacial.

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Fuentes especializadas en vigilancia espacial informaron a Noticias Argentinas que el objeto era parte del vehículo de transporte utilizado para liberar una carga útil en el espacio. Al finalizar su tarea, la estructura fue descartada y, al entrar en contacto con las capas superiores de la atmósfera, la fricción provocó una combustión extrema.

cohete chino en río negro
La trayectoria del cohete chino.&nbsp;

La trayectoria del cohete chino.

A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presentó una velocidad menor y una fragmentación visible que permitió su identificación casi inmediata por parte de los aficionados a la astronomía y organismos de control.

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Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas, lo que confirma que la inmensa mayoría de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie terrestre.

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El evento, que duró varios segundos, pudo ser documentado en videos compartidos de forma masiva en redes sociales, donde se observó el característico rastro de fragmentos incandescentes perdiendo altura sobre el horizonte rionegrino.

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