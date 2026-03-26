26 de marzo de 2026 - 18:14

Semáforos inteligentes en Mendoza: avanza la licitación para modernizar 217 cruces

La nueva etapa incluye la intervención en intersecciones de Ciudad y Godoy Cruz.

El gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

El gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

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Prensa Gobierno
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este miércoles la apertura de sobres de la segunda etapa del sistema de semáforos inteligentes, una obra que apunta a ampliar y modernizar intersecciones en el Área Metropolitana.

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El acto se realizó en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego. En total, se presentaron cuatro ofertas para ejecutar los trabajos.

Alcance de la obra

La nueva etapa contempla la intervención de 217 intersecciones semaforizadas en el Gran Mendoza, incluyendo Ciudad y Godoy Cruz.

El proyecto prevé:

  • Instalación de controladores electrónicos
  • Implementación de tecnología adaptativa
  • Integración con el Centro de Gestión de Movilidad

El objetivo es optimizar la coordinación semafórica, permitir el control remoto de la red y priorizar la circulación del transporte público.

Una inversión para mejorar el tránsito

La primera etapa incluyó 18 intersecciones en corredores estratégicos. Ahora, el Gobierno busca ampliar el sistema para mejorar la fluidez vehicular, reducir tiempos de viaje y disminuir emisiones contaminantes.

Cornejo explicó que esta segunda fase permitirá avanzar en la implementación de “ondas verdes”, con impacto directo en la circulación.

Además, vinculó la obra con un plan más amplio de movilidad que incluye intervenciones en corredores clave, como la Ruta Nacional 7 —desde el río Mendoza hasta el ingreso a la Ciudad—, donde se proyectan nuevas trochas, puentes y colectoras para mejorar el tránsito este-oeste.

También mencionó obras sobre la Ruta Nacional 40, en el Acceso Sur, donde se prevé sumar un tercer carril.

Integración con el transporte público

El mandatario remarcó que estas obras se complementan con la ampliación del sistema de transporte, en particular del metrotranvía, con extensiones hacia el este, el sur de Luján y futuras conexiones con Maipú y el aeropuerto.

También destacó la expansión del sistema SUBE en la provincia y sostuvo que el objetivo es ordenar el flujo de personas y vehículos, haciendo el tránsito “más ágil y eficiente”.

Según afirmó, los resultados ya comienzan a notarse: “Es sorprendente cómo de norte a sur o de este a oeste de la Ciudad se puede transitar en breves minutos”.

Una de las licitaciones más importantes

Cornejo subrayó que se trata de una obra de gran magnitud, con una inversión superior a $6.000 millones, financiada con fondos provinciales.

Además, convocó a los municipios a colaborar en el mantenimiento de la infraestructura en el marco del ordenamiento territorial.

Semáforos-Godoy Cruz
Semáforos en Godoy Cruz. Archivo Los Andes

Semáforos en Godoy Cruz. Archivo Los Andes

Participación privada y alcance metropolitano

Por su parte, Mema destacó que el proyecto permitirá ampliar significativamente la cobertura del sistema y consolidar la modernización de la infraestructura vial.

También remarcó la participación del sector privado:

“Se recibieron cuatro ofertas en un rubro altamente específico”, señaló.

El ministro explicó que, aunque el tránsito es competencia municipal, la Provincia mantiene una visión integral del sistema de movilidad, con inversiones sostenidas en conjunto con las comunas.

Cómo funcionará el sistema

Borrego explicó que las 217 intersecciones serán intervenidas con mejoras en infraestructura —cámaras, cañerías y columnas— y equipamiento tecnológico que permitirá su monitoreo en tiempo real.

El sistema, que ya funciona en la Costanera, permitirá:

  • Programar semáforos de forma remota
  • Generar ondas verdes
  • Detectar fallas en tiempo real
  • Reducir frenadas y emisiones contaminantes

“Nos va a permitir mejorar la fluidez del tránsito, especialmente del transporte público”, aseguró.

Además, destacó que Mendoza pasará a ser una de las pocas provincias del país con gestión de tráfico inteligente a gran escala.

El mapa de la segunda etapa

Serán 217 intersecciones de Ciudad y Godoy Cruz:

Eje 1: José V. Zapata – Colón – Arístides Villanueva, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 2: Salta, de Alem a Maipú.

Eje 3: Rioja, de Beltrán a Barraquero.

Eje 4: Patricias Mendocinas, de Godoy Cruz a Pedro Molina.

Eje 5: Chile, de San Lorenzo a Godoy Cruz.

Eje 6: Buenos Aires – Necochea, de Costanera a Perú.

Eje 7: Gutiérrez – Lavalle, de Perú a Costanera.

Eje 8: Paso de los Andes, de Andrade a Fader.

Eje 10: Sobremonte – Pedro Molina – Rondeau, de Boulogne Sur Mer a Costanera.

Eje 11: Morón – Peltier – Pueyrredón, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 12: Emilio Civit, de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas.

Eje 13: Godoy Cruz, de Perú a San Martín.

Eje 14: San Martín, de Godoy Cruz a Mosconi.

Eje 15: Corredor del Oeste.

Eje 16: Paso de los Andes – Joaquín V. González, de Santiago del Estero a Pedro Benegas.

Eje 17: San Martín, de Yrigoyen – Brasil a José Ingenieros.

Eje 18: Sarmiento – Tiburcio Benegas, de Cervantes (Puente Olive) a Joaquín V. González.

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