4 de abril de 2026 - 08:57

Baja la temperatura y se esperan lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado

El ingreso de vientos del sur provocará un marcado descenso en el termómetro.

Baja la temperatura y se esperan lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Baja la temperatura y se esperan lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de una jornada de viernes calurosa, las condiciones meteorológicas cambiarán este sábado en toda la provincia. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el ingreso de un frente frío traerá nubosidad y posibilidad de lluvias.

Leé además

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza.

Domingo de Pascua "muy fresco" en Mendoza: cuál será la máxima y en qué zonas habrá lluvias
El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

Pronostican un domingo de Pascua fresco en Mendoza: de cuánto será la máxima

Para este sábado, se anticipa una jornada mayormente nublada con vientos moderados del sector sur. El cambio será notable en el termómetro: se espera una mínima de 14°C y una máxima de apenas 23°C. Además, el organismo advirtió por la probabilidad de precipitaciones que afectarán principalmente el este y sudeste del territorio provincial. En tanto, la zona de cordillera se mantendrá con poca nubosidad.

El pronóstico para el domingo

En el del fin de semana XXL se mantendrán las condiciones. Para el domingo, se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados provenientes del sudeste.

Las temperaturas seguirán en descenso, con una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 20°C. Las condiciones de inestabilidad y lluvias persistirán en el sudeste mendocino, mientras que la montaña continuará con buen tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Se espera un sábado con marcado descenso de la temperatura en Mendoza

Otoño Mendoza.

Comienza un fin de semana XL con días bien otoñales: sol pleno pero cambia el domingo de Pascua

El pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Sube la temperatura en Mendoza, pero se espera un jueves agradable: cuál será la máxima

Parque San Martín

Tras la fuerte tormenta, habrá un cambio en el tiempo de Mendoza