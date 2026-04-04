Baja la temperatura y se esperan lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Luego de una jornada de viernes calurosa, las condiciones meteorológicas cambiarán este sábado en toda la provincia. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el ingreso de un frente frío traerá nubosidad y posibilidad de lluvias.
Para este sábado, se anticipa una jornada mayormente nublada con vientos moderados del sector sur. El cambio será notable en el termómetro: se espera una mínima de 14°C y una máxima de apenas 23°C. Además, el organismo advirtió por la probabilidad de precipitaciones que afectarán principalmente el este y sudeste del territorio provincial. En tanto, la zona de cordillera se mantendrá con poca nubosidad.
El pronóstico para el domingo
En el del fin de semana XXL se mantendrán las condiciones. Para el domingo, se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados provenientes del sudeste.
Las temperaturas seguirán en descenso, con una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 20°C. Las condiciones de inestabilidad y lluvias persistirán en el sudeste mendocino, mientras que la montaña continuará con buen tiempo.