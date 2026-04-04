El ingreso de vientos del sur provocará un marcado descenso en el termómetro.

Baja la temperatura y se esperan lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Luego de una jornada de viernes calurosa, las condiciones meteorológicas cambiarán este sábado en toda la provincia. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el ingreso de un frente frío traerá nubosidad y posibilidad de lluvias.

Para este sábado, se anticipa una jornada mayormente nublada con vientos moderados del sector sur. El cambio será notable en el termómetro: se espera una mínima de 14°C y una máxima de apenas 23°C. Además, el organismo advirtió por la probabilidad de precipitaciones que afectarán principalmente el este y sudeste del territorio provincial. En tanto, la zona de cordillera se mantendrá con poca nubosidad.

El pronóstico para el domingo En el del fin de semana XXL se mantendrán las condiciones. Para el domingo, se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados provenientes del sudeste.