Qué rol desempeña Argentina en la misión Artemis II, el regreso del hombre a la Luna de este 1° de abril

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A través del microsatélite ATENEA , desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el país se suma a uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la actualidad, impulsado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA , en inglés).

Argentina fue el único país de América Latina invitado a integrar una carga secundaria en la misión , y uno de los cuatro seleccionados a nivel global, junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

“Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión”, afirmó Dario Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participa de la misión Artemis II de la NASA a la Luna

Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participa de la misión Artemis II de la NASA a la Luna

El lanzamiento de la nave Orión está previsto para este miércoles a las 19.24 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy (Estados Unidos) , aunque la fecha depende de condiciones técnicas y climáticas. En ese contexto, ATENEA será desplegado como un CubeSat de 12 unidades, diseñado y construido íntegramente en el país.

El objetivo del satélite es ambicioso: operar a unos 70.000 kilómetros de la Tierra, una distancia inédita para la tecnología espacial argentina, unos 70.000 kilómetros. Desde allí, buscará establecer comunicación con estaciones terrenas ubicadas en Tolhuin y Córdoba, lo que marcaría un récord nacional en alcance de transmisión.

Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participa de la misión Artemis II de la NASA a la Luna Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participa de la misión Artemis II de la NASA a la Luna Gobierno

Entre sus funciones, ATENEA medirá niveles de radiación en distintas capas del espacio, evaluará el rendimiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y analizará señales de navegación como GPS, GLONASS y Galileo a altitudes poco exploradas. También validará sistemas de comunicación de largo alcance y sensores de baja luminosidad.

El proyecto es fruto de una articulación entre organismos públicos y el sistema científico nacional, con participación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG.

Quiénes son los cuatro tripulantes de la misión Artemis II a la Luna

El equipo está integrado por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, astronautas de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Ninguno descenderá a la superficie, pero el vuelo trazará una trayectoria de hasta 9.200 kilómetros más allá de la Luna, superando los récords alcanzados durante las misiones Apolo.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II EFE

Durante el viaje se realizarán experimentos biológicos avanzados.

La científica jefa de la NASA, Nicky Fox, destacó la investigación con organoides cultivados a partir de células de los propios astronautas. El objetivo es analizar cómo la microgravedad y la radiación espacial afectan al crecimiento celular y al funcionamiento del cuerpo humano en misiones de larga duración.

El éxito de Artemis II será decisivo para confirmar la fecha del esperado alunizaje tripulado, pautado antes de 2029.