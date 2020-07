Qué es el “plus size”, el término mal usado con la hija de Máxima que generó rechazo

En Europa, el término se conoce ya hace un par de años. Pero aquí, en Argentina, recién está llegando y particularmente en Mendoza aún casi nadie sabe a qué se refiere cuando alguien habla del “plus size”. Estas palabras, que inglés significan “talle grande”, coparon las redes luego de que la Revista Caras publicara una tapa con la hija de la reina Máxima haciendo referencia a su look.

En la tapa, puede verse a Zorreguieta junto a su primogénita y el título “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look ‘Plus Size’”. La publicación generó tal polémica y rechazo que la directora de Caras, Liliana Castaño, tuvo que armar un comunicado oficial para defender, o intentar disculparse, por la cuestionada portada.

Qué es el plus size

El término plus size proviene del inglés y traducido al español refiere a una persona de talla media a grande (que en algunas ocasiones, pero no exclusivamente, tiene sobrepeso u obesidad) que se dedica principalmente a modelar ropa de talles grandes.

Volviendo a la moda europea la palabra que aparece primero es ‘curvy’, es decir “con curvas”. Pero en la práctica el término refiere a las personas ‘plus size’. “Una mujer es ‘curvy’ en función de cuánto mida su cadera, o a partir de una 40 según el tallaje real”, explica David Boix, responsable de comunicación del concurso Curvy Fashion Model de Madrid.

La tapa de Caras

Retomando, asimismo, el titular de la Revista Caras, la directora explicó: “La fugacidad de quedarse sólo con la lectura del título puede ser mezquino o quizá alcance para ejecutar la dosis de sentencia diaria. Nuestra tapa es a favor de tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza. Nuestra intención, a lo largo de casi 28 años de vida, ha sido rescatar lo que inspira, visibilizar la inclusión y darle voz a los que muchas veces no tienen el merecido espacio”.

La pregunta que nos podemos hacer, en realidad, es si se trata de un término estigmatizante o discriminatorio. Brenda Mato, una modelo de talles grandes argentina dice que no cree “que sea estigmatizante en absoluto porque simplemente habla de una terminología que tiene que ver más con una cuestión del mercado. Tampoco está mal el término gorda ni ninguno que tenga que ver con el cuerpo, aunque tal vez sí los que refieren a patologías. Pero no creo que decir plus size sea estigmatizante si no al contrario”.

Por su parte, Lala Pasquinelli, fundadora de MUJERES QUE NO FUERON TAPA, artista visual y activista, sí es más crítica y señala que “los medios se dieron cuenta de que no pueden decir que las mujeres tienen sobrepeso o que están gordas, entonces usan eufemismos como plus size o curvy. Pero en realidad están hablando de lo mismo: cuerpos que a criterios de los editores salen de ‘la norma', de lo aceptado y de lo que los cánones de belleza actual que exigen para ser considerado un cuerpo bello o que tiene derecho a ser exhibido deseado, mirado”.