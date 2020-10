Mar Tarrés, la actriz y modelo plus size que mostró un “antes y después” con una fuerte crítica al entorno social

Los “antes y después” son de los desafíos más buscados en internet y las redes sociales. Los internautas se inspiran en ver el principio y fin de un desafío cumplido, una carrera lograda con esfuerzo. Pero aunque muchos muestran una prueba superada y un objetivo cumplido con felicidad, otros son solo demostración de los estigmas que aún pueden respirarse en la sociedad. “No todo antes y después es más feliz”, escribió Mar Tarrés en una publicación de este tipo que hizo en su cuenta de Instagram.

La modelo plus size se tomó el tiempo para reflexionar en un largo texto sobre un tema que compete a todos. “Ustedes ven en la foto del 2010 a una mujer delgada con un cuerpo aceptable, pero yo veo una mujer triste, insegura, que lo único que quería era ser flaca para ser aceptada, amada y gustada”, comenzó escribiendo, para luego relatar las medidas que había tomado para bajar de peso. “No bajé por mi salud, bajé para no ser más burlada y para gustarles a los hombres, que jamás se hubieran fijado en mí, por ser gorda”.

En su descripción, explica porque la foto del "antes" la hacía infeliz.

Mirando a su yo de hace diez años, escribió: “Esa mujer jamás se hubiera sacado una foto en la playa sin cubrirse su cuerpo, porque a pesar de estar delgada las inseguridades la seguían fastidiando. Su ideal de belleza era inalcanzable; por lo tanto, por más que intentara mil tratamientos, nunca iba a verse como las modelos de revistas y eso le generaba más inseguridad aún. Ella nunca llegaría a ser como las demás!”.

Pero posando su atención en la foto de la derecha, donde Mar esta sonriente disfrutando de la playa, la también actriz, comediante y productora continuó: “En 2020, en la foto que seguro muchos van a criticar, yo veo a una mujer feliz, plena, que a pesar de todas las adversidades se propuso cumplir sus sueños, ser actriz, modelo, empresaria, y nada la pudo detener. Una mujer que aprendió a amarse sin importar la mirada de los demás. Que se valora , se respeta y ¡se hace respetar!”.

“Una mujer que no vive para gustarle a nadie más que a sí misma, que no espera la aprobación de los demás. Que hace el amor con la luz encendida, porque entendió que su cuerpo no la debe avergonzar”, dijo a través de palabras en las que podía leerse el orgullo sobre su persona y cuerpo.

“Si tenés que cambiar de cuerpo para ser aceptada, entonces el problema no es tu cuerpo, ¡es tu entorno social! ¡Bajá de peso por vos y por tu salud, no por los demás!”, término lapidando a cualquier hater que quisiera pasar por la publicación, que ya tiene más de 68 mil me gusta.