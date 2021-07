Posible femicidio de Griselda Guerra: entre el dolor y el reclamo de justicia, juntan dinero para enterrar a la víctima

Griselda Guerra (37) fue encontrada sin vida durante la tarde de ayer en las inmediaciones del barrio La Favorita (Ciudad de Mendoza), más precisamente en el predio de la escuela El Bosque y detrás del Cerro de la Gloria. Tras cotejar los restos del cadáver con una muestra de ADN, se determinó que el cuerpo pertenecía a esta mujer domiciliada en ese barrio del oeste capitalino y quien había sufrido episodios de violencia de género y también había sido amenazada por su ex marido. Por esto mismo es que la Justicia activó en el transcurso de esta mañana el protocolo de femicidios y ahora se busca intensamente a la ex pareja de Griselda, quien permanece prófugo.

El colectivo Ni Una Menos Mendoza marchó pidiendo justicia por Griselda Guerra, asesinada durante las últimas horas, y Gisella Gutiérrez, joven de quien no se tiene noticias desde 2015. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti

Tras confirmarse la identidad de la mujer, el colectivo Ni Una Menos Mendoza convocó a una marcha a partir de las 11:30 de este lunes en la Plaza Independencia. Durante la manifestación, un grupo de vecinos, vecinas y familiares del Barrio La Favorita y otras referentes del colectivo no solo reclamaron por el femicidio de Griselda -solicitaron que se cambie la figura judicial del asesinato e hicieron hincapié en que el ex esposo de la mujer (hoy prófugo) tenía antecedentes violentos-; sino que también se movilizaron por la desaparición de Gisela Gutiérrez. Esta joven fue vista por última vez en julio de 2015, por lo que este año se cumplen 6 años de su desaparición y que se dio justamente luego de que Gisela denunciara que era explotada sexualmente.

“A 6 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez llega la noticia del femicidio de Griselda Guerra, una mujer que también vivía en el barrio La Favorita y estaba desaparecida desde el el viernes. Su ex marido tiene antecedentes por violencia de género y está prófugo. No aguantamos más la violencia y la impunidad en nuestros territorios y cuerpos. Queremos a nuestras hermanas, amigas y vecinas con vida!!!. Nos concentramos hoy a las 11.30 hs, en Plaza Independencia para recordar a Gisela, exigir el cambio de carátula a femicidio y presionar a la Justicia para que escuche a la familia. Y también nos convocamos a alzar la voz por Griselda, porque la situación en los barrios populares no da para más!!! Exigimos justicia”, enfatizó en la convocatoria el colectivo Ni Una Menos Mendoza.

Entre otras participantes, en la marcha de Ni Una Menos Mendoza participó Ramona, madre de Gisella y quien quebró en llanto durante el reclamo de justicia por la desaparición de su hija.

Ramona, mamá de Gisella Gutiérrez -desaparecida en el barrio La Favorita en 2015- también participó de la marcha. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti

Colecta para el entierro de Griselda

Dada la situación de vulnerabilidad de la familia de Griselda Guerra, al comienzo de la movilización en la Plaza Independencia familiares y amigos de la víctima iniciaron una colecta de dinero para poder enterrar a la mujer de 37 años.

Griselda Guerra, la mujer hallada muerta en La Favorita Facebook

Además, confirmaron que esta tarde -a partir de las 15- se estarán recibiendo donaciones de todo tipo para poder darle sagrada sepultura a la mujer; así como también para ayudar a la familia de la víctima.

El punto de recolección será la Biblioteca del barrio La Favorita.