Convocan a una marcha por Griselda Guerra, la mujer hallada sin vida en el barrio La Favorita

Luego de que se confirmara la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado sin vida durante la tarde de este domingo (fue identificada como Griselda Guerra y tenía 37 años), el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para la mañana de este lunes en el centro mendocino. Y es que el principal sospechoso del asesinato es su ex esposo, por lo que se activó el protocolo de femicidios.

Griselda Guerra, la mujer hallada muerta en La Favorita Facebook

El hombre se encuentra prófugo, es intensamente buscado por la Justicia mendocina y desde el entorno de Griselda confirmaron que la había amenazado anteriormente a la mujer.

“A 6 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez llega la noticia del femicidio de Griselda Guerra, una mujer que también vivía en el barrio La Favorita y estaba desaparecida desde el el viernes. Su ex marido tiene antecedentes por violencia de género y está prófugo . No aguantamos más la violencia y la impunidad en nuestros territorios y cuerpos. Queremos a nuestras hermanas, amigas y vecinas con vida!!!. Nos concentramos hoy a las 11.30 hs en Plaza Independencia para recordar a Gisela, exigir el cambio de carátula a femicidio y presionar a la Justicia para que escuche a la familia. Y también nos convocamos a alzar la voz por Griselda, porque la situación en los barrios populares no da para más!!! Exigimos justicia”, enfatizó en la convocatoria el colectivo Ni Una Menos Mendoza.

La convocatoria es a partir de las 11:30 en la Plaza Independencia, del centro mendocino.

Prófugo

El cadáver de Griselda fue hallado por un vecino del barrio la Favorita el domingo por la tarde, cuando el hombre había salido a pasear con sus perros y encontró el cuerpo detrás del Cerro de la Gloria y en el predio de la escuela El Bosque.

La Policía Científica trabaja desde el domingo por la noche en las afueras de La Favorita. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti

Tras dar aviso al 911, intervino Policía Científica y la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos; mientras que durante la mañana de hoy desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la identidad de la víctima.

Aunque el cuerpo de Griselda presentaba mordidas de perros callejeros de la zona, se evidenciaron varios golpes violentos en el rostro de la mujer. Esto llevó a que se active el protocolo de femicidios y la búsqueda del ex marido de la mujer.

Griselda se encontraba desaparecida desde el viernes por la noche y había antecedentes de violencia de género y amenazas por parte del hombre prófugo.