Por la muerte de un docente con Covid, el SUTE convocó a un paro y pide suspender clases presenciales

Walter Din, un docente mendocino del nivel secundario, falleció durante la jornada del jueves tras permanecer internado con coronavirus. Este triste episodio reavivó -aún más- el debate referido a mantener la presencialidad de las clases o no en todo el país, en pleno transcurso de la segunda ola de Covid-19.

En ese sentido, desde el Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación (SUTE) responsabilizaron al Gobierno de Mendoza por la muerte del docente de la escuela Gabriel Del Mazo (entre otras); al tiempo que insistieron en que se suspendan “transitoriamente” las clases presenciales en las escuelas. Lo hicieron por medio de un duro comunicado , al tiempo en que ahondaron en las medidas y acusaciones en una conferencia de prensa durante la mañana de este viernes. En ese sentido, anunciaron un paro para el próximo lunes, 19 de abril.

Desde la DGE, en tanto, se mostraron dolidos y conmovidos por el fallecimiento del docente. Al respecto, destacaron que se activaron todos los protocolos referidos a la detección de casos positivos ni bien se notificó el contagio de Din; y que, en ese sentido, se siguió todo el procedimiento y se registraron todas las fechas (contagio, estadío y el fallecimiento). Asimismo, indicaron que no se ha podido determinar a ciencia cierta que el trabajador se haya contagiado o no en el establecimiento educativo.

A través de un duro comunicado -titulado “Hoy perdimos a uno de los nuestros: el Gobierno es responsable” -, el SUTE responsabilizó al Ejecutivo provincial por la muerte de Walter Din.

“Desde el comienzo de las clases presenciales denunciamos que las escuelas no son espacios seguros y hoy lo vemos a través de la peor expresión de esta pandemia: ha fallecido un querido profesor de varias escuelas de Mendoza: Walter Din. Se contagió, como tantos otros, haciendo lo que hacemos miles de trabajadores de la educación día a día: yendo a sostener el sistema educativo, poniendo de nuestro bolsillo para un barbijo o usando un transporte público saturado y sin estar vacunados. Lo hacemos mientras el sistema de salud colapsa, casi al borde de su ocupación total. Y lo hacemos mientras le exigimos al Gobierno que dé respuestas, que no sean seguir exponiéndonos. Y su única respuesta es la negativa a escuchar. ¡Mantener las escuelas abiertas es una política criminal!”, detallaron desde el sindicato en el duro comunicado.

En el mismo texto, aclaran que “¡no podemos soportar más esta situación, no queremos lamentar la muerte de otro compañero o compañera!. ¿Cuántas vidas más, innecesariamente, tienen que perderse para que el Gobierno reaccione?”.

En cuanto a las exigencias, resaltaron que “deben suspenderse ya las clases presenciales mientras se garantiza la virtualidad. Dejar las escuelas abiertas en esta situación no es más que condenar a miles de trabajadores/as al contagio y a la posibilidad de no encontrar siquiera una cama en un hospital”, detallan,

Como complemento a este documento, la secretaria general del SUTE, Mirtha Faget dio una conferencia de prensa durante la mañana de hoy; donde ahondó en la necesidad de suspender transitoriamente las clases presenciales. “Con mucha bronca e impotencia hoy decimos que hemos perdido a un compañero por estar trabajando en varias escuelas secundarias. El Gobierno no está teniendo en cuenta lo que decimos ni lo que dicen desde el sistema de salud y los médicos, que hablan de salas colapsadas al borde de no tener lugar”, resaltó enérgicamente la sindicalista.

El SUTE propone un para tras la muerte del docente

Faget anunció, además, un paro docente para el próximo lunes, 19 de abril; en defensa de la salud de los trabajadores de la educación y de los estudiantes. “Hay médicos que dicen que las escuelas no contagian, y hay otra tanda que dice que sí; que por la cantidad de personas que se movilizan a diario a través del transporte público. No estamos dispuestos a perder más compañeros o compañeras de trabajo, por eso convocamos a un paro el lunes, en defensa a los trabajadores y trabajadoras de las comunidades y de nuestros estudiantes; pero también de los trabajadores de salud. Hacemos responsable al Gobierno de cada muerte, y de cada compañero y compañera enferma. Repudiamos, además, la resolución que dice que aquellos trabajadores en grupos de riesgo que tengan una dosis de la vacuna se tendrán que presentar”, agregó la gremialista, quien indicó que son cerca de 6.000 trabajadores que están en grupos de riesgo (por enfermedades y por edad) quienes deberán regresar a las aulas. Faget consideró que significa “mandar a la muerte” a los trabajadores al no garantizar la salubridad ni los recursos necesarios.

En cuanto al porcentaje de docentes contagiados (menos de 1% según los registros oficiales), la secretaria general del SUTE destacó que ese número no es real. “El Gobierno está mintiendo, a través del GEM tiene los datos de contagios de docentes y estudiantes. ¡Qué digan la verdad!”, sintetizó.