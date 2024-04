La DGE firmó un convenio histórico con la Asociación Conciencia para promover la educación en adolescentes

La Dirección General de Escuelas firmó un convenio con la Asociación Conciencia para trabajar y ampliar el programa Uniendo Metas, una acción educativa que trabaja junto a escuelas secundarias sobre la empatía, participación ciudadana y trabajar sobre diferentes valores sobre los cuales los estudiantes deben reflexionar.

“El haber firmado este acuerdo también en dentro del contexto que está que está viviendo la educación hoy en día, es como un paso súper importante para poner en la agenda la educación pública, la sociedad reclama que la educación esté en la agenda y desde nuestro lugar es nuestro aporte y estamos súper orgullosos que en Mendoza se piense de la misma manera”, dijo a Los Andes Silvana Vives, la presidenta de la Asociación Conciencia.

Asociación Conciencia viene trabajando en la provincia desde hace 24 años, esta vez lo hará de la mano de la DGE

Un valor agregado para la educación

Asociación Conciencia, trabaja con 21 provincias del país y tal como explicó Vives, el modelo se basa en el eje de participación, para crear ciudadanos activos y en pos de la democracia: “El modelo tiene como pilares la educación en valores democráticos más allá del juego y de toda la formación en investigación. Nosotros estamos educando en valores, por ejemplo, la empatía, la escucha activa, el poder sostener una postura, poder argumentar y poder escuchar con respeto, para llegar a conclusiones y para generar acuerdos”, explicó.

Más de 1.000 personas de todo el país deciden voluntariamente dedicar su tiempo a impactar positivamente en sus comunidades, son fundamentales para la organización y es gracias a su compromiso activo que llevan adelante muchos de los programas.

“Como adultos acompañamos, pero la realidad es que todo el proceso se hace a través de voluntarios jóvenes que ya participaron en el modelo, muchos ya están en su formación universitaria y siguen vinculados, formando a otros más chicos que se introducen en esta aventura”, mencionó Vives.

Los jóvenes que participan en la implementación de programas de participación y mentoreo, están centrados en el acompañamiento y la educación: “Estamos trabajando con un equipo de voluntarios para completar este sueño que tenemos hace muchos años”, dijo Tomás Pose, uno de los voluntarios, a este diario.

“Comencé a participar en el modelo a los 13 años desde mi escuela en San Rafael, desde primero a quinto año, donde me tocó representar a diferentes países y posturas en instancias regionales y nacionales como Mar del Plata. Una vez que egresé de mi colegio, sentí la necesidad de devolver lo que una vez me aportó a mí y me interpelaba mucho, por lo que soy voluntario hace más de tres años”, agregó Tomás, hoy estudiante del traductorado de Inglés en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

“Al mudarme a capital me pareció raro que no existiera el programa en la ciudad de Mendoza, ya que se realiza en más de 20 localidades del país, por lo que surgen las ansias de poder ampliar los horizontes del modelo y poder transmitir los valores de conciencia de “Uniendo Metas”, que realmente fomenta valores democráticos, de participación y mejora la capacidad de liderazgo, algo muy importante para la sociedad de hoy en día”, finalizó el estudiante.

Para otros programas, también participan mujeres solidarias, quienes lideran el trabajo de las “Sedes de Conciencia”, la columna vertebral de la Organización y también se realizan voluntarios corporativos, que engloba a los empleados de empresas aliadas que participan de propuestas, jornadas y eventos que buscan tender puentes con las comunidades cercanas.

Desde la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, expresó que es un programa que trabaja en el desarrollo de ciudadanía. “Uniendo Metas es uno de los tantos programas que propone la asociación donde los estudiantes simulan las actividades que se realizan en las Naciones Unidas. Queremos extender estas actividades a todas las escuelas de la provincia. Son actividades que generan un alto desarrollo en las capacidades de los estudiantes, en la argumentación, en la expresión oral, en la toma de posiciones, en la representación de ideas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudadanos responsables”, dijo Ferrari.

Por su parte, Silvana Vives, quien estuvo presente en la firma del convenio, destacó que la asociación viene trabajando en la provincia desde hace 24 años. “Es un orgullo y una iniciativa muy importante trabajar con estudiantes sobre habilidades de escucha, empatía, diálogo y poder sostener diferentes posturas con respeto”, añadió.

La asociación civil mantiene una relación hace tiempo con la Intendencia de San Rafael y las autoridades del Ministerio de Educación, lo que ha producido un hito histórico: “Todo esto ha llevado a hacer el convenio con la DGE, que el gobierno de la provincia nos pida un acuerdo en participación recíproca y además poner los temas en la currícula es casi único y a la vez un hito”, agregó Silvana y continuó: “Acordamos llevar estas actividades a todo el territorio mendocino y seguir trabajando en otros proyectos educativos”.

La intención, según explicó la presidenta de la asociación, es darle impulso al programa para que se incorpore la mayor cantidad de escuelas de toda la provincia, por lo que ahora comienza una prueba piloto del modelo en la ciudad de Mendoza, donde se articula entre la sociedad civil, el estado y lo privado.

También, adelantó que se ha hecho una modificación y los docentes que participen o sea que se motiven en hacer participar a los chicos, van a acceder a puntaje (docente). “Esto va a fortalecer la alianza y que el programa eche raíces cada vez más fuertes”, cerró la licenciada en administración.

Por otro lado, el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández, remarcó que en Mendoza se aplican proyectos en diferentes escuelas y que más de 400 estudiantes mendocinos ya participaron de actividades que destacan los valores democráticos, la tolerancia y la construcción de consensos. “También tenemos un programa sobre educación financiera y vamos a continuar con diferentes desafíos acompañando las políticas educativas de la provincia acompañando las situaciones críticas que impiden el normal desarrollo de las trayectorias escolares. En articulación entre la sociedad civil y el sector público vamos a acompañar y brindar oportunidades de desarrollo a los estudiantes”, agregó Fernández.