Por el derrumbe de un puente en Barrancas, vecinos quedaron aislados y chicos sin ir a la escuela

Casi como un presagio, apenas terminó de derrumbarse un puente en una zona de fincas de Barrancas, en Maipú, dieron aviso de que comenzaría a bajar el agua sobre el canal de riego. Así, numerosos vecinos del sector quedaron aislados, mientras que la escuela Juan Bautista Silva 1-193, donde los niños también reciben el almuerzo, se vio obligada ayer a suspender las clases.

Tras la rotura total del puente, algo que, de acuerdo con los vecinos, fue una “crónica anunciada” debido a que suelen atravesarlo diariamente maquinarias de gran porte y camiones con acoplado, el paso fue reemplazado por tres maderas angostas y precarias. Atravesarlas representa una verdadera odisea.

“Por allí deben pasar los chicos y los docentes. Un verdadero peligro, sin contar que el agua el lunes estaba escarchada debido a las baja temperaturas”, dijo Graciela, quien vive en cercanías del lugar y para llevar a su hijo a tomar el colectivo debe hacer malabares.

El puente permite acceder a varias fincas y bodegas, entre ellas Toso, donde se emplaza una escuela rural con niños que reciben su ración alimentaria diaria.

“Colocaron tres palos unidos de manera muy rudimentaria, como si eso fuera una solución. El agua empezó a correr a las 11 de la mañana, cuando los chicos ya estaban en la escuela, así que la salida fue caótica. Algunas maestras no tienen edad para cumplir esa proeza”, ironizó la vecina.

La mujer explicó que lo más lamentable es la desidia de las autoridades y de los dueños de las fincas, “quienes no toman la iniciativa de reunirse y buscar soluciones”.

Un nuevo puente

A todo esto, ayer en horas de la mañana, voceros del Departamento General de Irrigación anticiparon a Los Andes que construirán un nuevo puente sobre el canal Barrancas “para ayudar a que los docentes y alumnos de una escuela que funciona a pocos metros, y la comunidad en general, puedan cruzar de un lado al otro del cauce sin correr ningún riesgo”. Según confiaron a este diario, la obra se concretará en las próximas 48 horas.

En forma simultánea, desde la Región Centro de la Dirección General de Escuelas (DGE), a cargo de Miguel Gil, se adelantó que el viernes quedará finalizado un puente peatonal de hormigón, con todas las medidas de seguridad, para que la comunidad educativa pueda acceder al establecimiento, situado a unos 300 metros.

“Hoy estuvimos en el lugar determinando el punto donde será construido”, dijo el funcionario.

El paso fue reemplazado por tres maderas angostas y atravesarlas es una verdadera odisea. Foto: gentileza

Responsabilidad compartida

La vecina insistió en que las responsabilidades son compartidas. “No sólo corre por cuenta de Irrigación sino de la Dirección General de Escuelas, la Municipalidad de Maipú y los dueños de fincas. Alguien tiene que actuar pero parece que no les importa”, se quejó Graciela, la vecina del lugar.

Una de las docentes del colegio -prefirió no identificarse- indicó que, cuando el puente comenzó a deteriorarse, al menos existía un “relleno” que permitía el paso.

“Pero vino el encargado de la toma y mandó a destruirlo por completo argumentando que no podía permanecer tapado. Dos semanas después comenzó a correr el agua para regar las fincas”, detalló.

Según explicó la maestra, nadie puede atravesar el canal en estas condiciones: ni peatones ni, mucho menos, vehículos.

“Hasta ahora, desde que el puente se rompió, no hemos visto compromiso ni corazón”, enfatizó la mujer, para poner de manifiesto la situación de un vecino enfermo que el lunes perdió el turno médico para someterse a un tratamiento.

Además, dijo, la escuela se calefacciona con gas envasado. “¿Por dónde pasará el camión cuando nos quedemos sin garrafas? ¿Qué harán las personas frente a una urgencia?”, se cuestionó.

En tanto, desde Irrigación se aclaró que el puente que se emplazaba no lo construyó esa dependencia sino un vecino de la zona y dueño de la propiedad, en alusión a Toso. “Y se ha roto”, señalaron los voceros.

En casos como este, indicaron, sólo se autoriza la construcción de un puente y, si éste se rompe, despeja el cauce para que los regantes puedan seguir usando el agua.

“En vistas de la necesidad de que exista un puente seguro en ese lugar, por la cercanía de una escuela, sobre todo, es que Irrigación a través de la subdelegación de Aguas del río Mendoza, se encargará de solucionar el problema en las próximas 48 horas”, anticiparon.

El municipio de Maipú, a cargo del intendente Matías Stevanato, también elevó el caso a Irrigación. “La situación excede la función municipal”, sostuvo un vocero de la comuna.

El docente Cecilio Zambrano, quien dictó clases en ese establecimiento dos décadas atrás, mostró su solidaridad con la escuela, pobladores y niños del lugar. “También tengo excelente relación con el dueño de la finca. Por todo esto me involucré en el tema. Mi único interés es que alguien se ocupe de solucionar el problema. No me motivan las críticas, es hora de soluciones, de comprometernos a mejorar lo que está mal y no quedarnos en complicidades”, opinó.

Y finalizó: “Creo que la única grieta que existe es la que está en el corazón de los insensibles”. Por último, aclaró que está “despojado de intereses partidarios”.