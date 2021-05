Poca actividad comercial en el Centro: cómo y en qué horarios pueden trabajar los negocios

El Gobierno de Mendoza anunció su adhesión a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para los próximos nueve días, dado que las nuevas restricciones a la circulación de personas “resulta útil para contrarrestar el difícil momento epidemiológico que vive el país” ante la segunda ola de coronavirus.

Ante esto lo principal pregunta y preocupación es la actividad comercial que viene muy golpeada por un combo que para muchos ya resultó insostenible: pandemia, crisis económica e inflación. Para no empeorar esta situación el Gobierno de Mendoza decidió que tanto los comercios esenciales detallados en en DNU podrán trabajar pero con restricciones.

Fase 1 en Mendoza. Día 1. Poca actividad en el Centro. Ignacio Blanco / Los Andes

El DNU 334, que se publicó anoche, exceptúa por ejemplo a estaciones de servicio, supermercados, mayoristas y almacenes. También podrán trabajar, dentro del horario estipulado, veterinarias y locales dedicados a productos de limpieza. Además de, obviamente, las farmacias.

Otras actividades exceptuadas del cierre son: la obra pública, los servicios funerarios, la recolección de residuos, el mantenimiento de los servicios básicos (como electricidad, luz, agua y comunicaciones) y el reparto de mercaderías. En el caso de urgencias médicas, no habrá horarios restrictivos, pero los turnos médicos dados deberán reprogramarse.

Los locales gastronómicos como cafés, bares y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán utilizar el sistema de delivery para que el impacto en la recaudación no sea tan fuerte. El turismo interno tampoco podrá operar estos nueve días como lo venía haciendo.

En lo que concierne a los locales de cercanía - dentro de los rubros no esenciales -, es decir en los barrios, podrán atender sólo hasta las 18, para hacer entregas de compras hechas con anterioridad. Incluye rubros como indumentaria, librería, repuestos, mueblerías, etc. Los shoppings, centros comerciales y lugares de gran concentración no abrirán sus puertas.

De esta manera, se aporta “un poquito de equilibrio entre restricciones, salud y la economía como ha sido el estilo general nuestro”, apuntó Ibáñez.

Esta mañana el Centro de Mendoza lució casi desierto y solo los comercios gastronómicos, en su mayoría cafés, optaron por abrir sus puertas bajo la modalidad “Take Away”.