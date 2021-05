Fase 1, primer día hábil: demora en los accesos, controles para verificar permisos y 24 detenidos

El sábado pasado a las 00 comenzó a regir en Mendoza y gran parte del país una nueva cuarentena estricta por, en principio, nueve días con el objetivo de bajar los altos contagios de Covid y descomprimir el sistema sanitario.

Como en la fase 1 de 2020 solo se permite la circulación a trabajadores esenciales aunque en esta oportunidad los comercios pueden trabajar bajo la modalidad “pase y lleve”, es decir entregar pedidos de ventas hechas con anterioridad o mediante algún medio web.

Controles en el Acceso Este por la vuelta a estrictas restricciones. Orlando Pelichotti / Los Andes

Esto se vio reflejado la mañana de este miércoles en Mendoza, el primer día hábil de esta cuarentena, ya que el lunes 24 y martes 25 fueron feriados nacionales. Los accesos y calles céntricas mostraron un gran tránsito aunque solo en las primeras horas de la mañana. En los principales ingresos a la Ciudad se registraron demoras de varios minutos por los operativos de seguridad.

Tras esta “hora pico” el tráfico disminuyó considerablemente pero los puestos policiales se mantendrán.

Demoras por controles en Acceso Sur a la altura de Rawson - Orlando Pelichotti / Los Andes

Sin clases presenciales pero con más trabajadores saliendo hacia sus puesto habituales que en la primera “fase 1” se formaron grandes filas de autos entre las 7 y 9 de la mañana, algunas incrementadas por los puestos policiales que solicitan a los conductores que muestren el certificado de circulación correspondiente.

24 detenidos en Mendoza por no respetar la restricción horaria

Durante los operativos de anoche y esta madrugada la Policía detuvo a 24 personas por violar las restricciones horarias en los distintos puntos fijos de la provincia.

Los infractores se detectaron en varios puntos de Mendoza, pero San Rafael concentró la mayor cantidad con 10 multados. El resto: 2 en Guaymallén, 3 en Godoy Cruz, 1 en Luján, 1 en Capital, 4 en el Valle de Uco y 3 en Alvear.

Cómo tramitar el nuevo permiso de circulación tras el anuncio de las nuevas restricciones

Para circular fuera de los horarios permitidos –entre las 6 y las 18– y en zonas que no correspondan al domicilio, las personas deberán sacar permisos especiales que se otorgarán solo a trabajadores esenciales o personas que puedan justificar la circulación.

Caso por caso

- Permisos esenciales ya otorgados quedarán activos. No es necesario volver a tramitarlos.

- Permisos de actividades no esenciales se darán de baja. Hay que volver a tramitarlos argentina.gob.ar/circular

- Los permisos especiales de 24 y 48 hs. se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular.

- Los permisos de escolaridad presencial se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular.

- Los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.

Transporte público

El transporte público estará reservado solo para quienes cumplen tareas esenciales.

A su vez, el Gobierno destacó que los permisos no se pueden editar y para tramitarlo se requiere la última versión de DNI. Si al hacer el permiso se comete algún error o se necesita actualizar la información, se debe volver a tramitar el mismo.

En el caso de un trabajador esencial que se olvide de poner la SUBE en el permiso, es necesario volver a tramitarlo con el número de tarjeta para que pueda usar el transporte.

Por otro lado, el permiso de circulación se puede ver y mostrar en:

- App Cuidar

- Mi Argentina

- Descargarlo en la web

- Imprimirlo

Es importante destacar que ninguna app es obligatoria pero los permisos para circular si.

Comercios esenciales en Mendoza

El DNU 334, exceptúa por ejemplo a estaciones de servicio, supermercados, mayoristas y almacenes. También podrán trabajar, dentro del horario estipulado, veterinarias y locales dedicados a productos de limpieza. Además de, obviamente, las farmacias.

Otras actividades exceptuadas del cierre son: la obra pública, los servicios funerarios, la recolección de residuos, el mantenimiento de los servicios básicos (como electricidad, luz, agua y comunicaciones) y el reparto de mercaderías.

En el caso de urgencias médicas, no habrá horarios restrictivos, pero los turnos médicos dados deberán reprogramarse.

Los locales gastronómicos como cafés, bares y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán utilizar el sistema de delivery para que el impacto en la recaudación no sea tan fuerte. El turismo interno tampoco podrá operar estos nueve días como lo venía haciendo.

En lo que concierne a los locales de cercanía -dentro de los rubros no esenciales-, es decir en los barrios, podrán atender sólo hasta las 18, para hacer entregas de compras hechas con anterioridad. Incluye rubros como indumentaria, librería, repuestos, mueblerías, etc. Los shoppings, centros comerciales y lugares de gran concentración no abrirán sus puertas.

De esta manera, se aporta “un poquito de equilibrio entre restricciones, salud y la economía como ha sido el estilo general nuestro”, apuntó Ibáñez.