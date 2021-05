Mendoza vuelve desde hoy a fase 1

La reunión del presidente Alberto Fernández con gobernadores y gobernadoras arrojó un acuerdo de confinamiento por nueve días que empezarán a contarse desde hoy en todas las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica, o sea la mayor parte del país, incluida Mendoza.

El gobierno de Rodolfo Suárez esta vez decidió acatar la decisión impulsada por la Nación, pero aclaró que será sólo por esos nueve días propuestos inicialmente, desde hoy hasta el 30 de mayo inclusive, pero no se extenderá más allá, para no afectar más la actividad económica.

Con controles que prometen ser estrictos, Mendoza “funcionará” casi como en la primera etapa de la cuarentena 2020, la etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Así, estarán abiertos los comercios esenciales que vendan alimentos, medicamentos, artículos de higiene y limpieza, como también ferreterías y veterinarias. pero sólo hasta las 18.

---

La novedad respecto de la disposición nacional la aportan los rubros considerados no esenciales, que podrán funcionar también hasta las 18, con el mecanismo “pase y lleve”, sin atención al público. En tanto que los restaurantes podrán operar con la modalidad de delivery hasta las 23, también por fuera de lo que anunció el Presidente.

Desde el primer minuto del lunes 31 de mayo, el esquema de restricciones será el mismo que estuvo en vigencia hasta ayer.

“Suárez dijo que apoyaba y convenía esta medida dada la situación epidemiológica general compleja en todos el país, con el ingreso del invierno, la necesidad de continuar con la vacunación y que las provincias cuenten con apoyos económicos de la Nación como los Repro e IFE”, explicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, a Los Andes.

El funcionario destacó que se trata de una medida “de tipo general, de mayor restricción para bajar la circulación” e insistió en que “desde el primer minuto del 31 de mayo, volvemos al esquema de restricciones que teníamos hasta hoy (por ayer)”.

La fase 1 en la que ingresa Mendoza tiene como principal objetivo una importante baja en la circulación porque sólo podrán transitar quienes realicen actividades esenciales como salud, seguridad, expendio de combustibles, entre otras. Fuera de ello, quienes no se desempeñen en estas actividades podrán salir a realizar compras, siempre que su DNI coincida con los días de salida dispuestos por la Provincia.

El Gobierno nacional les ordenó a las fuerzas federales y sugirió a las provincias que en los retenes dispuestos en calles y rutas se controle puntualmente el código QR de cada certificado habilitante para evitar que haya falsificaciones.

Los certificados de circulación se emiten desde el sitio www.argentina.gob.ar y bajando en el celular la aplicación Cuidar se puede exhibir sin necesidad de imprimirla. Quienes ya lo tenían, no deben volver a tramitarlo. Aquellas personas que lo necesiten, deben contar con la última versión de DNI y seguir las indicaciones.

Una de las aclaraciones más importantes alcanza a la población educativa: “Las clases no se suspenden, serán virtuales” y desde el 31 de mayo se retorna a la presencialidad.

Los clubes y gimnasios permanecerán cerrados y sólo se podrá realizar la práctica de deportes individuales, como caminar, correr o andar en bicicleta, en las inmediaciones del domicilio y en forma individual.

Comercios esenciales

El DNU 334, que se publicó anoche, exceptúa por ejemplo a estaciones de servicio, supermercados, mayoristas y almacenes. También podrán trabajar, dentro del horario estipulado, veterinarias y locales dedicados a productos de limpieza. Además de, obviamente, las farmacias.

Otras actividades exceptuadas del cierre son: la obra pública, los servicios funerarios, la recolección de residuos, el mantenimiento de los servicios básicos (como electricidad, luz, agua y comunicaciones) y el reparto de mercaderías.

En el caso de urgencias médicas, no habrá horarios restrictivos, pero los turnos médicos dados deberán reprogramarse.

Los locales gastronómicos como cafés, bares y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán utilizar el sistema de delivery para que el impacto en la recaudación no sea tan fuerte. El turismo interno tampoco podrá operar estos nueve días como lo venía haciendo.

En lo que concierne a los locales de cercanía -dentro de los rubros no esenciales-, es decir en los barrios, podrán atender sólo hasta las 18, para hacer entregas de compras hechas con anterioridad. Incluye rubros como indumentaria, librería, repuestos, mueblerías, etc. Los shoppings, centros comerciales y lugares de gran concentración no abrirán sus puertas.

De esta manera, se aporta “un poquito de equilibrio entre restricciones, salud y la economía como ha sido el estilo general nuestro”, apuntó Ibáñez.

El transporte, restringido

La Secretaría de Servicios Públicos oficializó que desde hoy y hasta las 24 del 30 de mayo, las empresas del servicio de transporte regular urbano de pasajeros circularán con las frecuencias habituales de los domingos.

Además, durante el plazo estipulado, únicamente podrán hacer uso del servicio urbano del Gran Mendoza las personas que realicen actividades consideradas esenciales.

Los recorridos de media y larga distancia provincial, de forma excepcional, se podrán realizar únicamente para trasladar a personal de Salud o perteneciente a las fuerzas de seguridad; también a personas (con un acompañante) que por enfermedad grave o tratamientos prolongados no puedan atenderse en hospitales o centros asistenciales cercanos a su domicilio.

Uno de los puntos que valora el ministro de Gobierno es que esta suerte de “mini fase 1” abarca solo tres días hábiles teniendo en cuenta que el lunes y martes son feriados. Así, el confinamiento sólo afectaría la actividad de miércoles, jueves y viernes.

“Habrá fuertes controles y multas como ha sido anteriormente. Creemos que la gente va a hacer el esfuerzo porque en 10 días se vuelve a cómo veníamos funcionando”, indicó Ibáñez.

Claves

* Desde hoy hasta el 30, inclusive, sólo se podrá circular de 6 a 18 y exclusivamente para hacer compras de primera necesidad, excepto los trabajadores “esenciales”.

* Las compras en comercios esenciales podrán hacerse por terminación del DNI hasta las 18. Hasta las 23 está habilitado el delivery de locales gastronómicos. Los shoppings, cerrados.

* El transporte público funcionará como día domingo y sólo para trabajadores esenciales

* Está suspendida la presencialidad en las actividades industriales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, recreativas y educativas.