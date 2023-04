Paso a paso: cómo hacer la maniobra Heimlich que puede salvar vidas en caso de atragantamiento

Los atragantamientos con comida son bastante comunes, y aunque en la mayoría de los casos se solucionan, en otras ocasiones pueden llegar a ser letales. Debido a esto, es importante saber realizar la famosa maniobra de Heimlich, un método eficaz para evitar resultados trágicos.

Cómo realizar la maniobra

Pasos para hacer la maniobra Heimlich. Foto: Web

Más concretamente, estos son los cuatro pasos que hay que realizar cuando una persona adulta sufre un atragantamiento:

- La persona que realiza la maniobra debe abrazar por detrás a la persona afectada por un atragantamiento.

- Se deben colocar las manos en el centro del pecho y bajo el esternón.

- Poner el puño hacia dentro, tal como se ve en la imagen, para así poder hacer más fuerza y de forma más precisa.

- En esta posición, ya solamente es necesario hacer compresiones secas hacia dentro y hacia arriba.

La maniobra aplicada en niños

Personas aprendiendo a realizar la Maniobra de Heimlich. Foto: iStock

Hay que destacar que esta maniobra se realiza de una manera diferente en los niños. A este respecto, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas explica cómo debe hacerse:

- Si el niño tose, hay que dejarle toser, animándole a que siga haciéndolo. Probablemente, el niño se encontrará bien tras un ataque de tos.

- No se le debe golpear en la espalda ni intentar sacarle el cuerpo extraño de la boca a ciegas. Darle agua o miga de pan no lo solucionará porque la obstrucción está en la vía aérea.

- No deje al niño sólo e intente estar tranquilo hasta que termine el episodio.

- Si el niño está consciente y es menor de un año, hay que mirar la boca: si vemos el objeto se puede sacar con mucho cuidado de no empujarlo hacia dentro y si no lo vemos hay que dar la vuelta al niño y colocarlo sobre las piernas con la cabeza algo más baja que el cuerpo. A continuación, se le propinan cinco golpes secos en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Después se le da la vuelta y se comprueba si respira, y se mira la boca de nuevo. Si aún no se ve nada y el niño no respira, se le comprime el centro del pecho con los dedos de la mano, justo bajo la línea imaginaria que une ambos pezones.

- Si el niño está consciente y es mayor de un año, se le dan cinco golpes en la parte alta de la espalda y se le practican cinco compresiones en la boca del estómago. Después, se realiza la maniobra de Heimlich como a los adultos.