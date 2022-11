Paso a paso: cómo hacer la maniobra Heimlich que puede salvar vidas en caso de atragantamiento

No se le debe golpear en la espalda ni intentar sacarle el cuerpo extraño de la boca a ciegas. Darle agua o miga de pan no lo solucionará porque la obstrucción está en la vía aérea.

Si el niño está consciente y es menor de un año, hay que mirar la boca: si vemos el objeto se puede sacar con mucho cuidado de no empujarlo hacia dentro y si no lo vemos hay que dar la vuelta al niño y colocarlo sobre las piernas con la cabeza algo más baja que el cuerpo. A continuación, se le propinan cinco golpes secos en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Después se le da la vuelta y se comprueba si respira, y se mira la boca de nuevo. Si aún no se ve nada y el niño no respira, se le comprime el centro del pecho con los dedos de la mano, justo bajo la línea imaginaria que une ambos pezones.