Padres de alumnos vuelven a convocar faltazos masivos en apoyo al reclamo de docentes mendocinos

Lejos de solucionarse, el conflicto entre el Gobierno y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) suma nuevos episodios: mientras el gremio pide la reapertura de paritarias y anular el aumento por decreto del gobernador Rodolfo Suárez, los docentes volvieron a convocar a un paro para los primeros días de la semana que viene.

Ante este panorama, rápidamente llegó la reacción de otros protagonistas de las escuelas mendocinas, los padres y madres de alumnos, que en su mayoría apoyaron a los docentes con centenares de mensajes en redes sociales.

“Ahora nos toca a los padres apoyar al docente. Sumate no enviando a tus hijos a clases ni lunes, ni martes ni miércoles. ¡Por un salario digno!”, expresa una de las tantas imágenes virales por estas horas en Facebook. Otra, por ejemplo, manifiesta que “las familias que apoyen la ducha educativa de los docentes pueden seguir el paro” convocado por el SUTE.

Incluso, en algunos casos han ido más allá y comenzaron una acción solidaria con los docentes. En los tradicionales grupos de Whatsapp de padres y madres, se han reenviado cadenas de mensajes en respuesta al descuento que sufren los trabajadores de la educación cuando realizan un paro: “Les propongo que armemos una colecta voluntaria, puede ser con alimentos no perecederos o con dinero para entregar a la seño y ayudarla. Estoy convencida de que cada uno tiene un docente cercano y que podemos colaborar con ellos”.

En general, la mayoría de los padres y madres reaccionó acompañando la iniciativa y se dispuso a colaborar con los docentes de sus hijos. En otra muestra de apoyo, por ejemplo, convocan también a participar de las marchas: “No soy docente. Pero me indigna tanto atropello. Lo que este señor (en referencia al gobernador) no sabe es que a las familias no nos puede decretar absolutamente nada. Que no solamente apoyamos el paro y a nuestros docentes por un sueldo digno, sino que también vamos a ir a la movilización y no vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas”, escribió Natalia en un grupo de Facebook.

“Como frutilla del postre”, agregó, “todas las familias de Mendoza están haciendo colectas para ayudar a nuestros docentes a amortiguar los golpes de los paros”. “Ahora decime quién tiene miedo???”, sentenció. “Es realmente una locura, si no apoyamos nosotros entre todos esto sigue”, respondió Agustina a otras madres ante la iniciativa en una escuela de San Martín.

En el mismo grupo un papá, Ariel, manifestó: “Estoy cansado de que nos metan la mano en el bolsillo a todos. Aunque vaya la seño yo no mando a mi hijo en apoyo a las docentes”. Y así, la historia se replica en muchos cursos y escuelas de la provincia, por lo que el lunes, martes y miércoles de la próxima semana se prevee nuevamente un paro significativo en Mendoza.