No sabe programar y gracias a la IA desarrolló una app para que emprendedores se “amiguen” con esa tecnología

Mariana Constantin es de Misiones, tiene 30 años y se dedica full time (de lunes a viernes) a finanzas. Lo hace en una empresa que invierte en compañías públicas y privadas en Estados Unidos. Hace unos años comenzó a estudiar Ingeniería Civil (aunque no concluyó la carrera) y luego incursionó en la carrera de Administración de Empresas, donde se especializó en inteligencia de negocios. Además, actualmente está estudiando Diseño y Animación Digital.

Sin embargo, lo que convierte a Mariana en una referente y modelo que –de seguro- inspirará a otras personas (de hecho, brindará este sábado una charla compartiendo su experiencia en Mendoza) es que la joven desarrolló una innovadora app que permite a la gente familiarizarse y “amigarse” con la Inteligencia Artificial (IA). “Todo esto lo hago en paralelo a mi laburo”, cuenta, sonriente.

No sabe programar y gracias a la IA desarrolló una app para que emprendedores se “amiguen” con ella. Foto: Imagen ilustrativa.

El detalle es que Marian no sabe de códigos o lenguajes de programación, nunca completó siquiera un curso sobre el tema. Pero encontró en la mismísima IA la herramienta para incursionar en el rubro y dar a luz a su primera app. Dicho en forma de trabalenguas, Mariana Constantin recurrió a la IA para crear su propia IA que le permita a la gente acercarse y aprender a trabajar con IA. Y lo hizo con la sustentabilidad como hilo conductor.

“Arranqué con ChatGPT preguntándole cosas. Porque si ves un tutorial en Youtube para programar, te explican partiendo de la idea de que ya tenés una base. Pero yo no tenía ni esa base, no tenía ni siquiera JavaScript. Entonces arranqué y, mientras veía los tutoriales, le preguntaba las dudas que me surgían al ChatGPT. El ChatGPT fue como mi profesor particular personalizado, una especie de tutorial de tutorial”, explica la joven.

Integrados, no apocalípticos

Hay quienes sostienen que con la IA llegó aquel futuro distópico planteado hace ya varias décadas por James Cameron en “Terminator” (entre otros), el escenario en que las máquinas y la tecnología finalmente decidieron ocupar su lugar para someter al ser humano y su inteligencia emocional. En términos propios del semiólogo, filósofo y escritor Umberto Eco, este sector de la opinión pública bien podría definirse como “los apocalípticos”.

Pero, en la distinción que hacía el mismo Eco, estaban también los “integrados”. Y, frente a la IA, Mariana Constantin se identifica más entre esos integrados.

“En mi anterior trabajo yo era analista de precios, lo que significaba que veía precios, recibía pedidos y allí me percaté de que había mucho interés en todo lo que tiene que ver con productos sustentables. Ahí arrancó mi idea y trayectoria de plantearme poder desarrollar algo sobre el tema y que apunte a la sustentabilidad. Pero tenía una barrera muy grande: no sabía programar”, resume Mariana sobre cómo arrancó su startup, SustAInability (un juego de palabras entre lo “sustentable” y la “habilidad”, mezclando en el nombre las iniciales IA, que precisamente hacen alusión a Inteligencia Artificial.

“Siempre me he interesado mucho en lo que es sustentabilidad y estaba trabajando en una compañía que vendía descartables. Entonces empecé a buscar soluciones allí adentro y desde hace tiempo que vengo viendo la manera de probar las ideas que tengo. Quería desarrollar una app, pero no sabía nada de códigos de programación. Y en este contexto aparece ChatGPT y, como humanidad, se nos abre una puerta para tener un tutor personal”, sigue la joven de Misiones que este sábado estará exponiendo sobre su experiencia en Mendoza.

Partiendo desde este punto y entendiendo a la IA como un sistema informático que viene a automatizar tareas que requieren habilidades cognitivas de un ser humano (como, por ejemplo, hacer resúmenes o completar tareas), Marian encontró en el ChatGPT su gran aliado.

“El ChatGPT fue entrenado dentro de una base de datos mediante la cual vos podés entrar a hacer preguntas. En ese sentido, mi idea era acercar la sustentabilidad a organizaciones y trabajar en un proyecto sobre ello. Se me había ocurrido desarrollar una página para que cada persona pudiera completar plantillas, en base a sus empresas y emprendimientos, buscando acercar la sustentabilidad a sus rubros. Porque también ocurre que, hay muchas personas a quienes se les habla de sustentabilidad y no entienden qué es ni qué cosas tener en cuenta. En este contexto actual, con acceso a la IA, se me vino a la cabeza que podemos llevar la sustentabilidad a cada uno de los planos. Y convertirlo en algo menos abstracto, bajado a la sociedad”, se explaya la emprendedora.

La sustentabilidad y la IA

No solo Mariana Constantin logró desarrollar su app SustAInability con la ayuda de la IA, sino que el objetivo de ese proyecto es que la gente integre la IA a su día a día, en este caso determinando la manera en que sus emprendimientos y empresas pueden ser cada vez más sustentables.

“La app SustAInability busca acercar a la sustentabilidad a organizaciones para que puedan arrancar una estrategia sustentable. Que sepan qué comprar, qué proveedores son los ideales para cambiar la matriz de compra. Entonces, a través de una instrucción que se le da a la IA para que elabore algo, se le pide que formule una plantilla para que una empresa X –que trabaja en la gastronomía, por ejemplo- acceda a preguntas claves y sus respuestas modelos para arrancar y enfilar a la empresa por el camino de la sustentabilidad”, reafirma Constantin, quien destaca que la IA genera esas plantillas teniendo en cuenta el rubro de la empresa y su nombre.

La app de la emprendedora misionera se encuentra en fase inicial, por lo que está testeando la idea, recolectando feedback y buscando equipo con miras a optimizar SustAInability. Todo el desarrollo le tomó cerca de un mes (lo inició a fines de febrero, mientras que a fines de marzo ya estaba operativa.

Tal y como explica Mariana Constantin, fue la misma IA la que le permitió desarrollar la app haciendo todas las preguntas necesarias y que le surgían ante el desconocimiento que ella tenía a la hora de escribir códigos de programación.

“Fui desarrollando, haciéndole preguntas a la IA. Y así aprendí cómo poner botones, los colores, crear el área de texto. Este detalle es importante, porque si tenés la idea, pero no tenés un lugar que te coachee, generalmente te ves atado de manos. Ahora, con la IA como tutor, podés ir haciéndolo, un poco a las patadas, pero te va guiando”, resume.

Al igual que los “apocalípticos”, Mariana Constantin tenía -al principio- una visión un tanto pesimista y catastrófica sobre la IA. Pero fue al familiarizarse con ella y al integrarla en su día a día que cambió este chip.

“Yo entré a la IA por el arte y me di cuenta de que era una gran herramienta, como un profesor particular. Como estudiante de Diseño y Animación digital, estaba enojada y sentía que me iba a quedar sin laburo por la IA. Entonces me agarró una locura, decidí parar y pensarla bien. Y ahí me di cuenta de que el acercamiento es probar, es entender que la IA es una herramienta más y que si le agarras la mano, más que una amenaza, puede ser un potenciador para vos”, reflexiona en voz alta.

Tras haber profundizado en el tema, incursionado y haber logrado cambiar de bando –pasó de apocalípticos a integrados-, Marian Constantin se anima a dejar un mensaje a quienes aún le temen o son reticentes a la IA.

“La clave es acercarse a las nuevas tecnologías con la cabeza abierta. Esto es algo que ya pasó antes. Estaban los pintores nomás y, de repente, aparecieron las cámaras. Hubo un rechazo al principio, hasta que luego la gente empezó a operar a las cámaras y los pintores no desaparecieron. Lo mismo ocurrió con la Revolución Industrial: la máquina vino a reemplazar cosas que hacía el cuerpo humano, por lo que la gente pasó a operar las máquinas entonces”, ejemplificó Constantin.

“Yo le aconsejaría a la gente que se acerque a la IA, dándole una oportunidad a la prueba. Quizás esto viene a eficientizar algunas tareas de la mente humana. El mejor consejo, entonces, sería que la gente se meta, que le eche un vistazo y hasta lo tome como un juego. A ello se suma que la mayoría de estas cosas son abiertas, gratuitas. No todos tenemos la posibilidad de pagar un cuso de programación, tener un profesor. Y el ChatGPT de la IA es como tener un profe particular, es increíble”, concluye.

“Tecnología más muchos ovarios”, la exposición de la joven emprendedora

Este sábado, a partir de las 17 y en la sede de Wakapi (San Martín 1.175, de Godoy Cruz), la emprendedora Mariana Constantin participará de la NerdConf, un encuentro que bien podría definirse como una charla TED, aunque linkeada a las nuevas tecnologías.

“Tecnología más muchos ovarios” es el nombre de la exposición de Marian y donde se explayará sobre su experiencia con SustAInability.

“Creo que hay que tener como una especie de coraje -por eso lo de los ovarios- para probar nuevas cosas, pero sin tenerles miedo. Hay que hacerlo como algo lúdico, un juego. Y meterle coraje si surge el miedo. Se pueden abrir un montón de puertas. Al principio yo también me asusté porque pensé que la IA me iba a quitar el trabajo. Pero ahora veo que me potenció, y todo esto no lo hubiese podido hacer sola”, explica Mariana Constantin sobre la exposición de la que participará mañana.

En cuanto a la NerdConf , Tomás Octavio -uno de los organizadores- destacó que se tratará de una serie de charlas muy motivadoras, inspiracionales y de esas que dejan enseñanzas.

“Participarán 4 speakers, y se van a enfocar sobre Inteligencia Artificial, cryptos y demás. La idea del evento es que sea federal y nómade, por lo que se va a hacer en varias ciudades del país, con la mitad de oradores de la ciudad donde se haga y la otra mitad de afuera. En el caso de la que será en Mendoza tendrá a Mariana Constantin (Misiones) y a Lucas Valeggiani (conocido popularmente como Resiliente) de afuera, y a Lucas Flores Lucero y a Gisela Ferraro de Mendoza”, destacó Octavio.

Mientras que la charla de Constantin llevará por nombre “Tecnología más muchos ovarios”, el mendocino Lucas Flores Lucero expondrá sobre cómo crear una empresa de base tecnológica -una startup-, los errores que uno va a cometer cuando lo haga y por qué aun así se tienen que cometer.

“Resiliente”, en tanto, expondrá sobre cómo crear una empresa orientada a web3 en base a una comunidad, mientras que Gisela Ferraro se explayará sobre emprender en periodismo y periodismo periformático.

Ya no quedan entradas para participar del encuentro que, además, contará con un espacio de networking para que todos los participantes puedan conectarse y conocerse entre sí.