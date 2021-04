¿No estamos solos?: la irrefutable evidencia que llevó al Pentágono a reconocer que el video de un OVNI es real

El interrogante se ha planteado desde el mismísimo comienzo de la historia universal; y -más allá de algunas vagas teorías, muchas de ellas con sustento-, no existe una respuesta universal, categórica e indiscutible. ¿Hay vida en otros países?. ¿Realmente estamos solos en el universo?.

Sin evidencia absoluta, desde siempre se han difundido videos, fotos e imágenes (todos difusos) que buscan comprobar la existencia de vida en otros planetas . Y, alrededor de mucha de esta documentación, han proliferado teorías conspirativas (muchas de ellas, “conspiranoicas”) sobre el ocultamiento por parte de autoridades civiles y militares de la evidencia que comprueba que, efectivamente, no estamos solos en el universo.

Capturas del video grabado por miembros de la Armada de Estados Unidos y donde se ve un extraño objeto volando junto a las embarcaciones, de color verde y forma triangular. Foto: Instagram @jeremycorbell.

El detalle es que, recientemente, el Pentágono (órgano estatal más importante y poderoso de los Estados Unidos) ha confirmado la autenticidad de un video publicado por el documentalista estadounidense Jeremy Corbell; quien ha centrado su trabajo en la búsqueda de evidencia referida a OVNIS y seres vivos en otros planetas. Hace un tiempo, Corbell publicó en internet un video -registrado con el modo de visión nocturna- que fue captado por un busque destructor de la Armada de Estados Unidos. En esta secuencia se observan llamativos objetos voladores no identificados (OVNI) próximos a los buques de guerra norteamericanos.

Y la noticia ahora es que el Pentágono ha confirmado la autenticidad de esos registros, aunque sin ahondar en demasiados detalles sobre su origen. “Puedo confirmar que las fotos y los videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina”, reconoció la vocera del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough al medio Futurism; según replica el sitio de noticias DW.

“El UAPTF (sigla en inglés para Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso”, se explayó la portavoz en alusión al incidente y al grupo que investiga los encuentros entre militares y objetos no identificados.

Más allá de la confirmación de la veracidad del material, Gough se limitó al hermetismo que caracteriza a esta dependencia. “Para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados“, acotó al citado medio.

El extraño objeto

Con una forma cuasi triangular y de un llamativo color verde; así es el objeto extraño que se observa en el contenido audiovisual captado por los marines estadounidenses, y replicado públicamente -filtrado- por Corbell. “El breve clip, aparentemente grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, parece mostrar objetos de forma triangular o piramidal que se ciernen sobre la cubierta de un destructor de la Marina”, detalla el sitio DW.

El cineasta estadounidense Jeremy Corbell fue quien difundió los videos de los extraños objetos captados por un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: Instagram @jeremycorbell.

El propio Corbell brindó detalles del extraño e inédito material en diálogo con Mystery Wire a principios de esta semana. “Esto fue tomado en el despliegue del USS Russell. No es algo militar extranjero, ya que estos se comportaban de manera que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica; como pirámides. ¡Son pirámides voladoras!”, afirmó el cineasta en alusión a este material captado en julio de 2019.

¿Pruebas de vida extraterrestre?

En la misma sintonía que todo aquel material que ya ha sido difundido y asociado a OVNI hasta el momento, este video no es suficiente para aseverar sin duda alguna de que existe vida en otros planetas . No obstante, es una gota más en el vaso de lo que se puede considerar como evidencia de prueba. A ello se suman las declaraciones en los últimos meses de ex fuentes oficiales del Gobierno norteamericano, quienes han dado una renovada exposición a estas noticias.

En ese sentido, y de acuerdo a reportes del New York Times, a lo largo de toda la pandemia se ha registrado un incremento de informes referidos a OVNI. “Los supuestos avistamientos casi se duplicaron en Nueva York con respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 300″, sintetiza DW.