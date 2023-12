Muerte del andinista Nacho Lucero: la aseguradora afirma que no corresponde pagar compensación por la tragedia

La muerte del guía de montaña y andinista mendocino Ignacio “Nacho” Lucero (50), quien falleció a fines de noviembre por hipotermia junto a otros dos expedicionarios cuando intentaban hacer cumbre en el cerro Marmolejo, de la Cordillera de los Andes (en el límite entre Argentina y Chile) sigue doliendo entre sus familiares y seres queridos. Y esta vez, además del dolor y la angustia por la pérdida en sí del querido montañista, el pesar y la bronca de la familia de Lucero también llega al ámbito judicial.

Y es que recientemente, y según confirmaron los abogados de María Fernández Martínez Thierry -la pareja de Nacho y madre de su único hijo-, desde la compañía de seguros en la que Lucero y las otras dos víctimas fatales habían contratado la póliza de cobertura no responderán económicamente por la tragedia.

“Lamentablemente nos vemos en la obligación de informarles que, tras una revisión exhaustiva de la póliza contratada, el evento que llevó al fallecimiento del señor Ignacio Lucero Poggi no está cubierto por la póliza de Accidentes Personales, y en tal sentido, se encuentra expresamente excluido de su cobertura”, destacaron desde la compañía Meridional Seguros y en un correo electrónico enviado a los abogados de la pareja de Lucero, Pablo Corvalán Nanclares, Ariadna Orellano y Julia Méndez Casariego.

Entre los argumentos expuestos por la aseguradora, explican que no corresponde hacerle frente a los gastos de la póliza del seguro de vida ya que ésta tenía cobertura en territorio argentino (argumentan que el deceso de Lucero se dio del lado chileno del Marmolejo) y que la muerte fue por hipotermia, causa que se encuentra excluida del contrato de cobertura.

“Me declaro francamente desconcertado por los argumentos que esgrimen para rechazar el siniestro. Le anticipo que analizaremos las acciones y reclamos pertinentes, y que pediremos la intervención de la Asociación Argentina de Andinismo, por lo que creemos que carece de todo sentido y razonabilidad, que un argumento para rechazar este tipo de siniestro, en el cual se pretende resguardar la actividad profesional del andinismo, se exima a la compañía de seguros ante la muerte por hipotermia”, detalló a su turno -y también vía mail- Corvalán Nanclares, en respuesta a la notificación enviada por la compañía.

“No menos absurdo nos resulta el argumento que, dependiendo de la cara del cerro donde se produzca el siniestro, lo cubren o no lo cubren. Como usted bien sabrá, este cerro Marmolejo donde se produjo el lamentable suceso, es una de las altas cumbres divisorias de aguas, que sirven como parámetros de límites entre la República Argentina y la República de Chile”, se explayó el abogado.

“No nos resulta aceptable ni razonable que esta circunstancia permita a la compañía desligarse de su responsabilidad principal, que es afrontar el siniestro, e indemnizar a los familiares en los términos acordados”, concluye.

LA TRÁGICA MUERTE DE LUCERO Y OTROS DOS ANDINISTAS

Nacho Lucero, el intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, y el escribano Sergio Berardo -estos últimos dos oriundos de La Pampa- fallecieron el 30 de noviembre pasado mientras participaban de una expedición en la que se habían propuesto hacer cumbre en el cerro Marmolejo (6.100 msnm), que tiene acceso por Argentina (Mendoza, a la altura del Valle de Uco) y por Chile.

Antes de confirmar el fallecimiento, los cuerpos de los 3 expedicionarios habían sido avistados desde un helicóptero. Y, tras lograr el rescate de los cadáveres por medio de un amplio operativo, la autopsia confirmó que la causa de muerte de los hombres había sido hipotermia accidental.

Luego de que los abogados de Martínez Thierry iniciaran el reclamo de la compensación económico por la muerte de Nacho Lucero -en calidad de representantes de la mujer y del hijo de ambos, Salvador Toribio Lucero-, llegó la respuesta de la compañía. Y la negativa a responder ante el reclamo de la familia de la víctima fue lo que llenó de impotencia a su familia.

“La póliza, en sus condiciones particulares, establece que el ámbito de cobertura y de ubicación de los riesgos cubiertos es la República Argentina. Conforme surge de la información recaba hasta el momento, el señor Ignacio Lucero Poggi falleció durante el descenso del Cerro Marmolejo, ubicado en la República de Chile, tratándose en consecuencia de un hecho no cubierto por la póliza”, argumentaron -vía mail- desde la compañía aseguradora.

Este es uno de los puntos en que se detuvieron para explicar por qué el siniestro que derivó en la muerte de Nacho Lucero no está incluido en la póliza. Y es en este punto en el que los abogados de la pareja y el hijo del andinista se detienen al insistir en que el Marmolejo se encuentra en el límite de los dos países.

“A su vez, de acuerdo con versiones periodísticas (...) que cita datos de la autopsia del asegurado. el fallecimiento del señor Lucero Poggi habría sucedió por hipotermia y/o congelamiento a causa del mal clima imperante y descenso de la temperatura, estando ese hecho excluido de la cobertura a tenor de la Clausula 5 - Exclusiones, inc. c), del AP-201 Anexo - Condiciones Generales Comunes, que reza: ‘Quedan excluidos de la cobertura que otorga la póliza los daños sufridos por el Asegurado que sean consecuencia inmediata o mediata de: (...) c) enfriamiento y demás efectos de las condiciones atmosféricas o ambientales”, agregaron desde la compañía Meridional Seguros.

Al cierre del correo electrónico, desde la compañía aclaran que “por las razones expuestas, esta compañía rechaza la atención del siniestro de referencia, haciendo saber que no corresponde abonar prestación alguna con motivo del fallecimiento del señor Ignacio Lucero Poggi”.

LA FAMILIA DEL ANDINISTA MUERTO INSISTIRÁ EN EL RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGURO

Tras recibir la respuesta con la negativa de la compañía ante el pedido de resarcimiento para la familia de Lucero, el abogado Pablo Corvalán Nanclares pidió que “revean en forma inmediata la decisión adoptada”, al tiempo que insistió en que “procedan a ofrecer la compensación y pago del siniestro a los herederos acreditados en la causa”.

En ese sentido, la familia de Nacho Lucero considera que la empresa se está lavando las manos y que se trata de una “burla” y un “disparate” el hecho que una póliza de este tipo, que cubre los riesgos de esta actividad, tenga estas limitaciones geográficas, o se liberen de su responsabilidad en casos de hipotermia, que debe ser una de las principales causas de muertes, lesiones o heridas, en la actividad de alta montaña.

Además de insistir con el reclamo, los abogados que ya llevan la sucesión de Nacho Lucero adelantaron que recurrirán también a las autoridades máximas de la Asociación Argentina de Andinismo, en búsqueda de apoyo en el reclamo.

