Micro volcado en San Martín: usuarios de la ruta 7 coinciden en que una tragedia “era cuestión de tiempo”

Un colectivo con al menos 28 pasajeros (algunas versiones sostienen que viajaban 32) que venía desde Buenos Aires con hinchas de Boca Juniors -y quienes tenían planificado ver el partido contra Quilmes en el Estadio Malvinas Argentinas- volcó pasado el mediodía de ayer en la ruta 7, a la altura de San Martín. Como consecuencia del trágico accidente, una mujer de 32 años murió en el acto, mientras que otras 20 resultaron heridas con lesiones de distinta magnitud. De ellas, 6 permanecen internadas todavía. A 700 metros del lugar de la reciente tragedia, hace 7 años y medio fallecieron 16 personas luego de que otro colectivo impactara de frente contra un camión que circulaba en contramano en lo que fue una de las mayores tragedias viales de la historia de Mendoza.

Más allá de la fatídica coincidencia referida a la zona de los accidentes y a que ambos siniestros involucraron a un colectivo con pasajeros, lo cierto es que se trató de episodios muy distintos entre sí. Y es que mientras que el 7 de febrero de 2014 el accidente estuvo directamente vinculado a la negligencia del conductor del camión (un ciudadano brasileño que venía en contramano desde hacía varios kilómetros, alcoholizado y quien fue una de las víctimas fatales del choque), todo parece indicar que el accidente de ayer estuvo relacionado al estado de la ruta y a que el ómnibus perdió una de sus ruedas como consecuencia de ello. Esto derivó en el vuelco y en la muerte de Paola Emilse Fleitas.

Volcó un micro con hinchas de Boca en San Martín: una mujer muerta y 10 heridos Foto: Ignacio Blanco

Más allá de las diferencias de los siniestros entre sí, el estado de ese tramo de la ruta nacional 7 -a la altura de San Martín- es deplorable. Al menos esas son las palabras que utilizan los vecinos de San Martín que circulan a diario por el lugar, así como también los conductores que -aunque no vivan en el departamento del Este- transitan por el lugar.

“Un vehículo, cualquiera sea, siempre es una masa de peso que va en una dirección determinada. La estabilidad se empieza a perder con cualquier fuerza que genera una perdida del equilibrio, siempre en base a la dirección que lleva la masa. Y cuando la masa es alta, como en un vehículo como es un colectivo, se pierde con más facilidad esa estabilidad. En ese sentido, perder un neumático delantero en una masa tan pesada como este vehículo, genera una pérdida de equilibrio que, o bien se puede agravar por el estado de la ruta, o también puede darse que haya sido el mismo estado de la ruta lo que haya derivado en la pérdida de la rueda”, explicó el fiscal Oscar Sívori, quien investiga la causa.

Ubicación del accidente del micro de la hinchada de Boca, en San Martín.

“El reventón del neumático no debería haber ocasionado por sí solo el accidente. Por ello hay que ver las otras cuestiones, incluida la experiencia del chofer (NdA: tiene 26 años). Lo que sí es un hecho es que en la parte del accidente la ruta tiene muchas ondulaciones”, agregó el fiscal.

Si bien resta que se conozcan todavía los resultados de las pericias que se están realizando en el micro y ello será clave para saber si la causa principal del accidente fue el estado de la unidad o no, de lo que no tienen dudas los investigadores es que el estado de la ruta fue determinante en el desenlace. Ya sea en lo que tuvo que ver con la pérdida del equilibrio de manera inmediata o, incluso, en aquello que pueda haber derivado en que el neumático se termine desprendiendo.

Y esto es algo que, sin necesidad de pericias ni de conocer con precisión exacta qué derivó en el accidente del miércoles, tienen en claro los vecinos de San Martín y automovilistas habitués de la zona. “La ruta es un desastre y es algo que padecemos quienes andamos por acá a diario. En febrero, cuando se registró esa fuerte tormenta con granizo (NdA: la misma que “decapitó” al Cóndor del Acceso Este), no me maté de casualidad. Iba cruzando la zona del puente del carril Costa Canal -por ruta 7- y todo el costado derecho de la ruta estaba en desnivel, con ondulaciones. Entonces me corrí hacia el carril izquierdo y un camión que venía por la otra vía pasó y salpicó un montón de agua. No me caí del puente en el auto de milagro”, describe Miguel un sanmartiniano que transita a diario por el lugar.

“Esto (NdA: por la tragedia) era una cuestión de tiempo, que todos sabíamos iba a pasar. Todos los que vivimos en San Martín y andamos por acá lo sabíamos”, resumió con énfasis.

Una “zona maldita” y en mal estado

El tramo de la ruta 7 donde el 7 de febrero de 2014 el camionero Mariano Genesio impactó de frente a un colectivo causando la muerte de 16 personas es el mismo donde el miércoles un colectivo con hinchas de Boca que venían de Buenos Aires volcó, causando la muerte de la mujer de 32 años. Está a la altura del autódromo Ángel Pena y, dicho por los propios usuarios habituales de la vía, es uno de los peores de toda la traza.

Mónica Gautier y Dora Blanco son las dos viudas de los conductores del colectivo que chocó contra el camión en la zona en 2014, Santiago Hernández y José Nievas respectivamente. Ambos conductores -que iban a bordo del mismo micro- fallecieron en el acto aquella tarde. A 7 años y 7 meses de la tragedia, las dos mujeres, quienes vivieron el dolor desde muy cerca, coinciden en que nada cambió en lo que hace a controles en esa ruta. Y que, para peor, las condiciones de la calzada cada vez son peores.

“Hay una suma de factores a esta altura de la ruta. Pocos controles, alta velocidad, mal estado de la ruta 7 entre calle Miguez hasta el carril Chimbas, todo esto deriva en tragedias. Si ayer se sabía que venía gente de afuera e íbamos a tener un tránsito fluido, por qué entonces no se puso un control. No te digo que parando a todos los conductores, pero al menos la presencia de un móvil que llevara a que los vehículos bajen la velocidad”, contó Mónica, quien vive en San Martín.

En 2014, un camión brasileño que transitaba a contramano por la ruta 7 chocó contra un colectivo y murieron 17 personas.

“En el lugar sigue todo igual que siempre. Los familiares con la Municipalidad colocamos un cenotafio en la memoria de quienes murieron. Pero las falencias en el 911 siguen y seguimos sin una respuesta efectiva. ¿Hace falta esperar a que haya una tragedia para tomar medidas?”, cuestionó la mujer.

Dora, por su parte, vive en Santa Rosa. Pero también es usuaria frecuente de la ruta, ya que viaja periódicamente hasta San Martín para acompañar a su padre. Y ese tramo “maldito” de la ruta 7 es parte del recorrido diario que hace, de ida y de vuelta.

“Hay muchos pozos. Realmente está horrible la zona, intransitable. Hay que ir haciendo muchas maniobras para no chocar, sumado a los badenes que se han formado. Está bastante complicadita la ruta, y a ello se suma que es muy transitada”, resaltó la mujer por su parte.

El colectivo tenía toda la documentación

Mientras se esperan los resultados de la pericia que terminará de confirmar el estado general del colectivo que volcó el miércoles -y que determinará el causante de la tragedia-, se sabe que el colectivo contaba con toda la documentación correspondiente y emitida por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) y que autorizaba al colectivo a realizar el viaje.

Boca Juniors y cientos de hinchas despidieron a Paola Fleitas, la mujer de 32 años que murió en el accidente de San Martín.

En ese sentido, los investigadores destacaron que la única inconsistencia -también a priori- tiene que ver con que algunos pocos nombres del listado de pasajeros que llevaba el colectivo no coincidían con quienes en la realidad viajaban en las butacas. Esto tiene que ver con que, en varias oportunidades, estas unidades que realizan tramos tan largos para una ocasión como un partido de fútbol suelen hacer paradas en la ruta y subir a más pasajeros.

También independientemente del siniestro ocurrido en San Martín con el colectivo con simpatizantes xeneizes, otra constante en estas unidades que se contratan de forma particular para viajar a un evento deportivo, un recital o hasta un tour de compras (en Mendoza y en el país) tiene que ver con el modelo del vehículo. Y es que si bien tramitan y cuentan con las autorizaciones correspondientes de la CNRT, suelen ser vehículos que las grandes empresas tienen en desuso porque fueron reemplazadas por otras de última generación. De esta manera, estos micros que son comprados por particulares para trabajar por su cuenta no suelen contar con todas las garantías y la seguridad que aporta cualquier unidad 0 kilómetro.