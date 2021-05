Mendoza adhiere a las restricciones de la Nación pero aclaran que el 31 termina “inexorablemente” la fase 1

El Gobierno brindó detalles para los próximos 9 días de cuarentena estricta. En la provincia seguirá el régimen de salidas por DNI y permitirán que comercios de cercanía no esenciales trabajen bajo el método de take away hasta las 18.