“Mendolisa”: la creación de un joven autodidacta de Lavalle que crece en las redes

“Hoy dibujé uno de los cuadros más famosos del mundo: la Mona Lisa. Sin embargo, no me gustó la idea de copiarla completamente; preferí crear una obra única de mi ciudad, tan querida y reconocida por sus uvas y montañas, plasmándolo en la icónica obra a la que llamé “Mendolisa”, el cuadro de Mendoza, Argentina”.

Con esas palabras, el dibujante e ilustrador Maximiliano Micarelli (@maximilianomicarelli) presentó su última obra y sigue sumando seguidores en sus redes sociales gracias a su talento, su disciplina y su tenacidad. Se metió de lleno en “La Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, para darle un toque mendocino y recrear un fondo bien cordillerano, el sol y el cielo que recrea la bandera argentina y, por supuesto, un racimo de uvas en sus manos.

“Se me ocurrió hacer la Mendolisa ya que me gustaría que Mendoza tuviera un cuadro característico, y para que tuviera ese mensaje bonito de cómo la cultura se puede reflejar de una manera un tanto cómica, dando a conocer que nos representa como provincia y como país”, dijo a Los Andes.

“Que la gente que viene de afuera vea qué nos identifica; en el cuadro se ve bien el cielo haciendo referencia a la bandera de Argentina, también están las montañas y los viñedos, típicos de Mendoza, y por otro lado, tiene entre sus brazos un racimo de uvas, lo que caracteriza la cosecha de tal fruto para realizar el vino mendocino. Me inspiró el hecho de que la Mona Lisa es una pintura muy conocida en todo el mundo, y me gustaría que cuando la gente visite Mendoza sepa que aquí está la Tercera Mona Lisa que nos representa y crear ese cuadro característico”, completó.

La Mona Lisa, de Leonardo, recreada en un paisaje mendocino, con el sol característico y un racimo de uva.

Maxi dice sentirse mendocino de cuerpo y alma. “A pesar de que no suelo tomar vino, el fruto de la uva me encanta. Soy de tomar mate todos los días y me encanta salir a mi patio y ver las montañas que nos caracterizan. La verdad que la cultura es algo que no habría que perder, y es algo con lo que me gustaría caracterizarme: como un dibujante e ilustrador mendocino”, agregó.

“Maxi” se define como artista, algo que involucra mucho más que el dibujo: sus creaciones son exclusivas, personalizadas y trascendentes, porque no solo están ligadas a la cultura mendocina, sino que va por más.

Ejemplos tiene a montones: tiempo atrás tuvo el reconocimiento de la cantante María Becerra, quien no dudó en subir a su Instagram el dibujo elaborado por el propio joven mendocino. Días atrás, la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel no dudó en dedicarle un “Like” al reciente dibujo caricaturesco que él confeccionó con gran dedicación y luego le mandó a través del Instagram.

Ahora Maxi fue por más y se metió de lleno en “La Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, para darle un toque mendocino y recrear un fondo bien cordillerano, el sol y el cielo que recrea la bandera argentina y, por supuesto, un racimo de uvas en sus manos. Llamó a su obra “Mendolisa”.

“Intenté hacer el cuadro de la Mona Lisa dándole mi toque artístico con rasgos de la cultura mendocinas y afortunadamente el video estuvo muy bien recibido en el reel”, indicó Maxi a Los Andes.

Más allá de “Mendolisa”, el joven artista no descansa y se dedicó en los últimos meses a realizar historietas cómicas con personajes inamovibles. También dibujó a Coraline al estilo Simpson utilizando la Inteligencia Artificial.

Un dibujo de Maxi Micarelli

Dibujante, ilustrador, creador de contenido… Maxi Micarelli tiene 19 años, es de Lavalle y tiene casi 18.000 seguidores en Instagram (@maximilianomicarelli) gracias a sus dibujos personalizados de famosos, artistas o personajes varios.

Un salto clave fue la ilustración personalizada de María Becerra que ella misma, cuando lo vio, de inmediato lo subió a su estado de Instagram.

En YouTube tiene también una importante cantidad de seguidores a los que suele sorprender día a día gracias a su inagotable talento y creatividad. De hecho, en su cuenta secundaria (@maximicarelli), en la que suele presentarse con su infaltable gorra azul, suele subir videos enseñando a dibujar tanto en papel como en digital.

Maxi Micarelli nació el 22 de marzo de 2005 y comenzó a dibujar a los dos años. Desde ese entonces empezó a soñar con convertirse en artista, llegar lejos y trabajar de lo que siempre le apasionó.

Era muy chiquito cuando la tecnología apareció en su vida y él, ni lerdo ni perezoso, comenzó a involucrarse, a aprender e investigar. Fue así que comenzó a subir sus dibujos y notó enseguida la gran repercusión y cómo iba sumando seguidores.

“Un día decidí crear mi propia técnica y borré todo el contenido que ya había subido. Inicié una nueva etapa creando dibujos personalizados. El público aumentaba cada vez más”, recuerda. Así, empezó a dedicarse a famosos que los compartían en sus estados.

“Me encanta y me estimula muchísimo que suban mis obras y me etiqueten las personas conocidas, muchas de las cuales me envían mensajes muy cálidos y gratificantes”, dijo, mientras comienza, de a poco, a trabajar en esto: a Maxi se le pueden pedir dibujos personalizados que los realiza con gran destreza y rapidez.

“Ya vendí algunos y espero seguir en esa senda; por lo pronto terminé el secundario y estoy estudiando Márketing, una de las herramientas fundamentales como creador de contenido ya que realizo videos y publicaciones y me gustaría saber más sobre cómo llamar la atención de mis seguidores y de las personas a quienes aspiro alcanzar”, indicó.

Además de Becerra, el rapero Redimi2; el artista Alan Gómez; el presentador de noticias Meme Rivera y el cantante y compositor argentino de trap, Fmk, también le han hecho un guiño a este talentoso lavallino subiendo sus imágenes a los estados de Instagram.

Siente que tiene un mundo por delante. Las redes lo ayudan. Su trabajo se pueden encontrar en Instagram, YouTube, Twitter y Tik Tok.

Detrás de los sueños

“Mi sueño es poder trabajar de lo que me gusta realizando cuadros o haciendo contenidos para empresas, logos, ideas, bocetos de personajes ya sea tanto para una publicidad como para alguna serie o videos publicitarios”, se esperanzó. También aspira a crear publicidades de marcas reconocidas,

“Mi imagen es un niño y me gusta el dibujo logrado. Empecé con esto a los dos años”, recordó.