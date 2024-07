“Metamorfosis” la sorprendente exposición de Sandra Persia que nació en un hecho de su infancia

La reconocida artista plástica mendocina, Sandra Persia, inauguró su segunda exposición individual este año, titulada “Metamorfosis”, en la Bolsa de Comercio de Mendoza, que está vigente hasta el 30 de agosto y que se puede visitar con entrada gratuita. Las obras son una invitación a reflexionar sobre los ciclos de la vida, la transformación y el poder del arte para sanar y transmutar emociones.

La obra central de la muestra impacta en el centro del Salón Ruedas.

Con una trayectoria sólida y una sensibilidad profunda, esta artista logra plasmar su mundo interior a través de una delicada paleta cromática y una translucencia que permite a quien se encuentra frente a sus cuadros, adentrarse en un sedoso contacto con los sentidos. A través de una constante búsqueda de nuevas formas, Persia consigue plasmar la esencia de la transformación y la belleza efímera de la vida.

“Esta muestra, aunque no lo creas, se inició a mis 6 años a raíz de una experiencia que tuve, en la que me sentí sola, abandonada” comienza recordando la artista en una entrevista realizada en Más Vivo que Nunca, el programa de streaming de Los Andes.

“En realidad fue una tardanza en buscarme en un lugar donde yo quedé sola y sentí bueno un montón de emociones negativas y miedo. Entonces se posó una mariposa al lado mío. Creo que corría Zonda y por eso no podía volar, así que pude tomarla en mis manos. Sentí como una liberación, se me fueron los miedos, me sentí acompañada”, completa.

En este sentido, la artista explica cómo transmutó esa experiencia en arte: “Para mí ha sido muy simbólica esa mariposa toda la vida, me ha acompañado y cada transición que he tenido o cada proceso de cambio. He podido desarrollar mis propias salas y afrontar las cosas”.

La exposición “Metamorfosis” reúne 22 obras, incluyendo pinturas y una instalación con performance. Las obras de Persia se caracterizan por su estilo abstracto y el uso vibrante del color, elementos que evocan la naturaleza y los ciclos de la vida.

“Todas mis muestras y mi obra giran alrededor de la evolución de los ciclos de la vida y de los cambios de la transformación”, explica. “Esta se llama ‘Metamorfosis’ y habla de esos cambios que uno hace para transformarse”, agregó.

La muestra, que inauguró el jueves 4 de julio, contó con invitados especiales quienes además de disfrutar de la exposición y un cóctel de bienvenida, tuvieron oportunidad de presenciar una performance realizada por una bailarina clásica.

En su cuenta de Instagram, Persia invita a adentrarse en el mundo interior con sus obras. “El arte es una forma de expresar lo que siento, de conectar con mi interior y compartirlo con el mundo. Para mí, pintar es una necesidad, una forma de comunicarme y de dejar huella en el universo”, afirmó la artista.

Además de la exposición en la Bolsa de Comercio, también tiene una muestra en el Hotel Hyatt, titulada “Malbec y algo más”, donde expone una serie de pinturas que representan las distintas variedades de uva a través del color.

La inauguración contó con una performance a cargo de una bailarina clásica

Sobre Sandra Persia

Sandra Persia es pintora, viticultora y analista de sistemas. Nacida en Mendoza inició su formación en el arte, con el maestro Ángel Gil, en el año 1999, permaneciendo en su taller por seis años. Desde entonces ha participado en talleres y clínicas de diferentes artistas y ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas.

Su obra encuentra inspiración en la naturaleza, en los ciclos de la vida, carece de conflictos y se inserta en el mundo de los sueños.

La artista se concibe a sí misma como un ser en constante movimiento, y esa energía de cambio y evolución se refleja en su obra a través de la forma y el color

La artista Sandra Persia juno a Jerome Constant, dueño de Anna Bistro y Brillat Savarin

Información sobre la exposición “Metamorfosis”

Lugar: Bolsa de Comercio de Mendoza, Salón Ruedas Dirección: Sarmiento 199, Ciudad Fecha: 5 de julio al 30 de agosto de 2024 Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19:30 hs Entrada: Gratuita Visitas guiadas: Contactarse al teléfono 261-511 0269