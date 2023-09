Médicos mantendrán la consulta a $6.000 incluso si no pagan Ganancias

La posibilidad de dejar de pagar el impuesto a las Ganancias no sería una variable de ajuste para los médicos mendocinos, que han solicitado una actualización de los montos que perciben por las prestaciones que brindan.

Referentes de las asociaciones médicas de Mendoza opinaron desde diversos puntos de vista respecto del tema y coincidieron en que la problemática de la salud es mucho más compleja como para resumirla a ese aspecto, mientras que los ítems que conforman sus costos son elevados en relación al peso que tendría el ahorro.

Pero, sobre todo, estimaron que más de la mitad de los profesionales no estaría alcanzado por el beneficio ya que actualmente no lo tributan, por lo que para ellos no habría cambios. Por otra parte, señalan que hay que ver si efectivamente se aplica, cuándo y cómo y evaluarlo una vez que salga.

Cabe recordar que 22 entidades médicas locales están llevando adelante un reclamo ante obras sociales y prepagas por los bajos valores que perciben por las prestaciones y las dilaciones de hasta 90 días en la efectivización de los pagos, lo que en un contexto inflacionario redunda en una mayor disminución de los valores que finalmente reciben. Por ello, junto a representantes de clínicas y sanatorios, han conformado una Mesa de Salud para abordar la problemática.

Así, desde el 1 de septiembre dispusieron el cobro de un valor de referencia de $6.000 o el cobro de un valor adicional (a modo de complemento) a los pacientes de prestadoras que paguen por debajo de ese monto hasta cubrirlo.

El reclamo, en el marco de una compleja crisis en salud, se extendió a otras provincias para tomar envergadura nacional. Desde ese entonces pacientes tuvieron que pagar la consulta de manera particular y optar por reclamar la devolución a las prestadoras y, entre tanto, algunas se fueron poniendo al día con los valores o con una parte de lo que se solicita.

Poco impacto

“El gran problema que estamos teniendo todos los médicos es, no sólo el valor, que yo creo que puede ser más o menos. En lo personal o como asociación, no me parece que es lo más complicado que está sufriendo el sistema de salud, sino el tema de los atrasos en los pagos”, consideró el oftalmólogo Enrique Gandolfo, presidente de la Asociación Mendocina de Oftalmología.

“Tenemos un atraso de pago de más de 60 a 90 días. Las obras sociales y prepagas que están tratando de lograr algún arreglo. Lo que más están tratando es de llegar a un valor, a este valor que se puso de 6.000 pesos, pero convengamos que a 60 o 90 días esos 6.000 pesos ya se los comió la inflación”, continuó el especialista.

Médicos no creen que dejar de pagar Ganancias implique una baja en el monto que reclaman por prestación

En ese sentido, hizo hincapié en que, por el escenario inflacionario, en este momento se están tomando medidas políticas y económicas a muy corto plazo, mientras que los cambios en el impuesto podrían beneficiar a algunos profesionales pero en realidad están dirigidos a todos los trabajadores alcanzados que están viviendo una situación de mucha asfixia.

De todas formas, no descartó que pueda tener algún impacto. “Yo creo que se vería reflejado en el valor que uno podría cobrar, pero todo dependiendo también de cómo el sistema de prepagas y obras sociales responda al pedido que estamos haciendo”, completó Gandolfo.

Para el doctor Cristian Palomba, vicepresidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Mendoza (OBUM), no hay relación alguna entre el valor de la prestación y el impuesto. Señaló que la mayoría de los profesionales son monotributistas.

“El honorario mínimo básico es una necesidad por un montón de cuestiones que tanto hemos señalado, como los costos que implica mantener un consultorio con gastos fijos que aumentan 110% al año y los honorarios que aumentan 50 o 60%”, apuntó.

“Hay que tener en cuenta que del honorario se tiene que sacar el gasto total y el médico se lleva el resto”, comentó Palomba y sumó que lo queda de esa resta es el honorario, que puede ser entre el 40 o el 60%. “El honorario es indispensable para mantener una atención de calidad, indistintamente si después hay que pagar Ganancias o no”, subrayó el obstetra.

Dijo que, además, muchas prepagas retienen Ganancias. Son agentes de retención, por lo que “si el año que viene tuviéramos un cambio, este año te siguen haciendo la retención”. “Hoy lo estamos pagando por adelantado”, agregó Palomba.

El problema de fondo

La crisis que vive el sistema de salud está asociada a alertas que durante años se habían expresado desde diversos sectores sobre una estructura que empezaba resquebrajarse. Se trata de un engranaje complejo, que involucra aristas diversas y que, por eso, los médicos consideran que no puede resumirse sólo a una cuestión.

“Algo se está haciendo mal. Creo que más que el valor de la consulta de por sí, hay un problema de raíz que es fundamental y creo que hay que tratarlo en el Congreso o la Superintendencia de Salud, donde hay que rever todo el sistema de salud”, apuntó Gandolfo.

El galeno subrayó que, sobre todo, el paciente y médico son los dos eslabones más endebles con los que se ajusta y los menos beneficiados.

En definitiva, señaló que, en tal caso, ese impuesto es un gasto más dentro de muchos que tienen. “En un consultorio oftalmológico, cuando vos vas a revisarte los ojos, ves que tenemos una aparatología muy costosa para revisar. Una consulta oftalmológica tiene un costo operativo altísimo”, dio Gandolfo como ejemplo. Y en este punto refirió que están atados al dólar “blue”.

“En la actualidad hay unos problemas económicos e inflacionarios que nos están comiendo aún más que el mismo impuesto a las Ganancias. Tenemos otros problemas que hay que resolver en el sistema de salud y el impuesto a las Ganancias no va a ser la solución a este problema”, redondeó.

Los cambios en Ganancias

El proyecto para modificar el piso no imponible del impuesto a las Ganancias que se trató en el Senado establece que el nuevo piso para no pagar será de poco menos de $2 millones por mes.

Es que eleva el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos, por lo que 800.000 trabajadores estarían exentos de esta obligación tributaria.

Se trata de una iniciativa presentada por el candidato a presidente y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la intención del oficialismo es que se ponga en vigencia antes de las elecciones generales.

La Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa la semana pasada. Con los cambios, quedarán tributando unos 80.000 trabajadores que, en general, ocupan posiciones encumbradas dentro de las empresas, como cargos gerenciales y altos ingresos.

Asimismo, a partir de la disposición, el Gobierno nacional dejará de percibir ese ingreso, estimado en unos tres billones de pesos y que, dado que es coparticipable, también tendrá impacto en las arcas provinciales.

Es importante aclarar un detalle: actualmente el salario mínimo vital y móvil (SMVM) es de $118.000 brutos, pero esta semana se reunió el Consejo del Salario Mínimo y acordaron cambios que impactarán en el piso de Ganancias.

Esto implica que, a partir del próximo mes, ascenderá a $132.000 mensuales empujando el mínimo para pagar el impuesto en cuestión a $1.980.000, mientras que hasta ahora sería de $1.770.000.

Seguí leyendo