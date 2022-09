Mapuches quemaron una propiedad custodiada por Gendarmería en Villa Mascardi

Un grupo de mapuches prendió fuego y destruyó en Villa Mascardi (Río Negro) una propiedad privada que tenía custodia de Gendarmería Nacional.

Según contaron los vecinos de la zona, los agresores sorprendieron el domingo por la noche con piedras, palos e, incluso, disparos a cinco uniformados que estaban en el puesto móvil, ubicado en la ruta nacional 40, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Los efectivos tuvieron que retirarse para evitar salir lastimados.

Entonces fue cuando los encapuchados rodearon la casilla de la propiedad Los Radales y arrojaron combustible para provocar el incendio. Acudieron después bomberos para apagar las llamas en el sector.

La casilla de Gendarmería incendiada por mapuches en Villa Mascardi (Gentileza / Infobae)

“Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Luis Dates, dueño del lugar, al diario Río Negro.

Según Dates, este episodio ocurrió con un “grupo más numeroso que otras veces” y afirmó que “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

Por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, Gendarmería custodiaba desde hace varias semanas la propiedad privada, lindera a la ocupación mapuche, que ya había destruida por integrantes de la agrupación Winkul Lafken Mapu en agosto pasado.

Anteriormente, en 2020 la vivienda también había sufrido un principio de incendio presuntamente intencional.

“Creen que no hay límites en su reclamo, si tuvieran un reclamo, no es una comunidad reconocida ni por el Inai ni por el Codeci, es una banda de delincuentes que actúan al amparo de alguien más poderoso, no me cabe ninguna duda”, señaló Dates.