La Reina de Maipú fue víctima de bullying y ahora quiere que nadie sufra acoso escolar

Brunela Puga, la nueva soberana de Maipú, confiesa que sufrió bullying de pequeña. Fue en su escuela primaria y eso, asegura, la marcó. A tal punto, que el proyecto social que presentó al municipio como reina distrital apunta a que ningún niño o niña sea víctima de acoso escolar.

“Yo sí, sufrí bullying, como la mayoría de los niños, lamentablemente. Todo parece dicho como un chiste, pero es grave, porque te afecta. Y sí está dentro mi posibilidad ayudar a que eso no ocurra o disminuya el bullying través de talleres y juegos con los más chicos, entonces buenísimo. Trabajaré por ese lado”, promete la joven de Fray Luis Beltrán, de 20 años, coronada el último fin de semana, en la fiesta departamental “Teatro de sueños”.

La propuesta de Brunela se denomina “Unidos por la diversidad” y consiste en brindar talleres lúdicos a aquellos niños que acuden a los doce merenderos de su departamento. Es un lugar de encuentro con chicos de todas las edades, donde la aceptación del prójimo se trabajará a partir del juego, según cuenta la soberana. Los ejercicios serán coordinados por una psicóloga con una idea imperante “que los chicos aprendan a respetarse mientras se divierten. A veces una charla los aburre y esto no”, dice Brunela.

La bella maipucina da un ejemplo de uno de los tantos juegos que tiene pensado instrumentar este año. “Vamos a formar una ronda con los chicos agarrados de la mano y que cada uno diga algo lindo de sí mismo y, luego, algo lindo del compañero que tiene al lado”.

Brunela Puga dice que es la primera vez que una candidata de Fray Luis Beltrán porta la corona de reina departamental de Maipú.

Si bien la comuna de Maipú trabaja en una campaña contra el bullying que consiste en charlas y capacitaciones, para Brunela no es suficiente. Cree que un taller implica “poner el cuerpo” y, por ende, implica un mayor compromiso por parte de los pequeños.

Acompañar las emociones de la futura mamá

La soberana comenzará en breve su segundo año de Obstetricia, una carrera históricamente más elegida por hombres, ya que no no hay horarios cuando se trata de traer niños al mundo y a veces, a las mujeres que son madres, se les hace difícil cumplir con esa disponibilidad a toda hora. Pero a Brunela no le preocupa en absoluto.

Cuenta que no estaba muy convencida de seguir esa carrera de cuatro años porque “no la conocía”, hasta que cursó el preuniversitario y ahí terminó de convencerse “completamente”. Asegura que la sedujo el hecho de acompañar, no solo el proceso de gestación a nivel orgánico, sino también el proceso emocional de la futura mamá.

“Es una carrera única. Te involucrás mucho en la intimidad de la mujer. Más allá de todos los cambios que sufre su cuerpo, te enganchás con sus emociones, con el contexto en que vive y dará a luz, con su ambiente…es lo más lindo. El año que viene vamos a poder hacer las prácticas y va a ser muy emocionante”, relata con entusiasmo.

Brunela está a favor del parto respetado porque “las emociones de las mujeres deben respetarse a la hora de dar a luz” y asegura que es “clave acompañar a la decisión de la mujer en ese momento tan importante”.

Amor por Chayanne y por las pasarelas

Si bien está de novia, a la soberana no le quita el sueño casarse ni tener hijos aún. Hoy disfruta de cursar su carrera de obstetricia y su trabajo incipiente: ser modelo. Comenzó a estudiar el año pasado, ha conseguido desfilar en algunas pasarelas y confiesa que le encanta caminar luciendo ropa de diferentes marcas.

Allí, cuenta, aprendió a maquillarse, a caminar con tacos, algo de oratoria, un poco de teatro y hasta yoga. “En dos meses me recibo de modelo y estoy feliz. Aprendí de todo y me está siendo muy útil ahora que soy reina de la vendimia”, agrega.

La joven soberana vive con su papá, Miguel, con Marcio, su hermano mayor y su mamá Patricia, con quien comparte una fascinación, algo vintage, por el cantante puertorriqueño Chayanne (ver despiece). No se olvida de mencionar a “Flaca”, la perrita callejera que ella y su familia adoptaron hace un tiempo, que ya es parte de la familia y ocupa un lugar protagónico en las redes sociales de Brunela.

La futura obstetra asegura estar feliz por estos días de ardua capacitación, visitas a bodegas, notas a medios y tantas otras actividades propias de la agenda vendimial. Si bien Brunela fue la última en sumarse a la corte de reinas, señala que se integró sin problemas y que el grupo “es muy unido”.

Incluso, la soberana siente que su mente se expandió en solo una semana, el tiempo que lleva portando la corona departamental. De hecho, cuenta divertida, que su mamá le dijo recientemente: “¡Hablás distinto, Brune, estás más madura desde que saliste reina!”. “Es cierto –jura ella– yo también siento que crecí”.

Brunela Puga, la candidata maipucina, estudia Obstetricia y está a punto de recibirse de modelo.

Pero lo que más disfruta la reina por estos días es el cariño de la gente de su pueblo, Fray Luis Beltrán. “Los vecinos de Beltrán son lo más lindo. Soy la primera reina en representar ese distrito y todos me tiran buena onda y tienen esperanzas. La gente está muy emocionada y yo también”, concluye.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Un momento que ha marcado mi vida ha sido la semana pasada, en la coronación. Fue mágico, único, inesperado. La gente te llena de cariño y este lugar te permite hacer muchas cosas para ayudar. Te abre puertas. Me da ilusión poder ayudar a todos los merenderos de Maipú, ayudar con comida, útiles escolares. Este año voy a trabajar mucho con la Comisión de Reinas de Maipú (Coremai), que hace mucho que trabajan ayudando a los merenderos.

Otro momento que fue un ‘antes y un después’ es comenzar la universidad y terminar la secundaria. Es otra etapa en la vida. Me dio mucha ilusión porque es un cambio total de mentalidad”.

“¿Qué sueño para mi futuro? Sueño, por supuesto, ser Reina Nacional de la Vendimia y llevarle esa alegría a la gente de Maipú. Ahora estoy viviendo un sueño también. Esta semana que llevo de reina ha sido un quiebre. Hasta mi mamá me dijo ayer, después de una semana sin vernos: “¡Hablás diferente, estás más madura!”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Soy muy de ver series, mucho más que películas. Pero sin dudarlo te digo que mi serie favorita es Grey´s Anatomy. Me encanta esa serie. La he visto por lo menos tres veces completa y eso que es muy larga. Pero me atrapa siempre. ¿Por qué? Porque cada episodio trata un caso médico nuevo y, por otro lado, en forma paralela, va contando las historias personales de los médicos. Es medio novelera, me atrapa también por ahí. Y porque estudio una carrera vinculada a la salud también me encanta saber más sobre casos médicos.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Escucho mucha música y de todo y más aún la música que se escucha ahora: Morat, Tini, Emilia, María Becerra… de todo. Y mi gusto por la música más vieja… (piensa) creo que lo más “retro” es cuando escucho a Chayanne con mi mamá. Ella es fan, compró todos sus discos. También escuchamos a Ricky Martin.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-La verdad es que uso un montón las redes sociales. Todos los días posteo alguna historia y ahora mucho más, porque tengo muchas ganas de compartir con toda la gente de Maipú y mis seguidores las actividades vendimiales. Hay muchas cosas lindas, fotos y experiencias para compartir en las redes. Apenas puedo, subo algo.

