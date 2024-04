Luján creó los Caminos del Agua junto a los Caminos del Vino para potenciar el turismo

“Tenemos un sistema de riego que se origina aquí, en Luján, centrales hidroeléctricas, plantas potabilizadoras, el río y actividades recreativas, todo se concentra en nuestro departamento, creo que es hora de poner en valor la cultura del agua”, sintetiza Rolando Baldasso, autor del proyecto de ordenanza Caminos del Agua, que fue aprobada en la sesión de esta mañana en el Concejo Deliberante local.

El ingeniero Baldasso, ex director de Hidráulica de la provincia, destaca que con esta ordenanza se sientan las bases para trabajar en un circuito de similares características al de los Caminos del Vino, pero resaltando el valor que tiene el agua y, como ya dijo, Luján concentra todo tipo de acciones y obras para el aprovechamiento del agua. “El mundo atraviesa un contexto de cambio climático que requiere concientizar aún más a los habitantes y turistas, por eso creemos necesario poner en valor este patrimonio de alto valor cultural”, señala Baldasso.

La norma establece que se debe solicitar al Ejecutivo Municipal, la conformación de un grupo de trabajo permanente que contemple las áreas de Ordenamiento Territorial, Turismo y Cultura, junto a las comisiones de Obras Públicas y Ambiente, para realizar los relevamientos de los lugares que se pueden incluir en los Caminos del Agua, además de proponer para cada lugar la forma de trabajar y las posibles actividades a desarrollar en los mismos. Se deberá invitar a sumarse al equipo de trabajo al Departamento General de Irrigación “DGI”, Ministerio de Energía de la Mendoza; Cemppsa; Ayam, CTM; Dirección de Patrimonio Cultural y Museos del Gobierno de Mendoza y los operadores turísticos que tengan injerencia y representación en los distritos de Cacheuta y Las Compuertas.

También expresa que se deberá invitar al Emetur para que se incorpore dentro de los elementos turísticos esenciales en la oferta Turística Provincial, al “DGI” para que lo incluya dentro de la normativa básica y a la DGE para que se agregue a la currícula escolar. E invitar a Bodegas de Argentina y representantes de “Los Caminos del Vino” a sumarse a dicha propuesta.

Riego, consumo humano y energía

En los considerandos, se señala que Luján de Cuyo es un departamento vinculado e integrado al Río Mendoza, que provee de agua al oasis norte de la provincia, a partir de las infraestructuras de control, almacenamiento y distribución del agua como la Presa Potrerillos, Dique derivador Las Compuertas y Dique derivador Cipolletti. Y aquí también está la histórica Toma de los Españoles, del tiempo de la Colonia. Además cuenta con las plantas potabilizadoras de Ayam y las de Aguas Luján, a los que se agregan los numerosos pozos materializados tanto para uso doméstico, como agrícola e industrial.

Tambíen allí se encuentra en el sistema primario de distribución del Río Mendoza, el cuádruple comparto que le da origen a las nacientes del Canal Cacique Guaymallén y al Canal Matriz San Martín. Desde el Dique Carrodilla, sobre el Canal Cacique Guaymallén se alimentan las plantas potabilizadoras Benegas y Alto Godoy de Aysam.

Por otra parte se encuentra el sistema hidroeléctrico más importante del Río Mendoza con las centrales Cacheuta, Álvarez Condarco, General San Martín y La Lujanita, además de las cuatro minicentrales instaladas en el Canal Cacique Guaymallén, todas en Luján.