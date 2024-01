Las prepagas aumentaron un 40% pero los copagos en las consultas están lejos de desaparecer

Después de la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, las empresas de medicina prepaga han comenzado a notificar aumentos a sus afiliados, cifrados en alrededor del 40% la suba en las cuotas a partir del primer mes del año 2024.

El aumento en la cuota para los afiliados busca mejorar el pago para los profesionales de la salud, quienes expresaron su descontento por la desactualización de la prestación que, sumado a la demora en el depósito por parte de las empresas en entre 45 días y 120 días, terminaban viendo una devaluación importante en su servicio. Ante este escenario decidieron comenzar a cobrar a partir de septiembre de 2023 un copago en las consultas médicas, a cargo del paciente, claro.

Una de las justificaciones de las prepagas para el aumento fue, entre otros aspectos, normalizar los honorarios que le pagan a sus médicos, lo que aplacaría el problema del copago que recae en los pacientes. Sin embargo, la solución parece no estar garantizada.

El director de la Unión Argentina de Salud (UAS, entidad que nuclea a buena parte de las prepagas, entre otros actores), Claudio Belocopitt, aseguró ante los medios el alivio que generaría en el sector la desregulación de las cuotas establecida en el DNU del presidente. Remarcó que la suba redundaría en los honorarios de sus presentadores.

El 70% de los médicos adhirió a cobrar el coseguro de $6000

La cuestión es que el aumento del 40% está destinado a diversas secciones. Los médicos afirman no haber recibido ninguna notificación de un aumento semejante. Las asociaciones que nuclean establecimientos como sanatorios o centros de diagnóstico plantean que las prepagas les impusieron ese porcentaje de manera inconsulta, sin negociación.

Los más complicados son los médicos de cartilla a quienes les llega honorarios por consulta muy bajos y que el cobro puede tener una demora de hasta 120 días.

Según detalló Clarín, las consultas promedian los 3.000 pesos. El mejor caso 5.425 pesos y el peor 2.425,63 pesos. “A esos honorarios descontales el 20% que me retiene el sanatorio, el 5% que retiene la caja de la Provincia, el 35% que le pago a la AFIP porque soy responsable inscripto y la inflación cuatrimestral. Finalmente, con una consulta no cargo ni medio litro de nafta”, comentó un médico a esa medio.

QUÉ DICEN LOS PRESENTADORES SOBRE EL AUMENTO

Hugo Magonza, director general del CEMIC, reconoció a Clarín que “los prestadores precisan más aumento”, pero aclaró que “no se va a poder hacer todo junto. Los medicamentos de alto precio tienen un peso enorme y se rigen por el dólar, que pasó de menos de 400 pesos a más de 800. Todos están relegados, tanto prestadores como financiadores”.

Por otro lado, Jorge Lapichino, de la Confederación Médica Argentina analizó: “Se habla mucho de los honorarios, pero no se concreta nada. Encima, los honorarios de las obras sociales están atados a las paritarias del sector. Es lamentable y los médicos continúan con el cobro al paciente para conformar un honorario digno. Esa es la realidad general, aunque cada provincia tenga sus particularidades”. Estimó que “para salir lentamente del cobro a los pacientes, el aumento de la consulta no debería ser menor al 100%”.

Consultas médicas a $6.000

Jorge Cherro, presidente de ADECRA, una de las instituciones que por ahora no acepta el aumento, aclaró que no dialogaron con las prepagas y están a la espera de una reunión interna: “Fue por prudencia, hasta conocer la opinión de nuestros principales prestadores. Ellos (por la UAS) estaban apurados para sacar la carta con el aumento. Y para el futuro (las prepagas) quieren imponer traslados muy por debajo de lo que ellos aumentan. Por eso me interesa ver qué se planteará para enero y también después”.

Marcelo Kaufman, de CEDIM (institución que trabaja codo a codo con ADECRA, pero que se diferencia por su política arancelaria), explicó que, en principio, aceptan el 36%, aunque “febrero está sujeto a negociación”.

A pesar del aumento de las prepagas, el cobro de consultas sigue siendo un tema sin resolver.

“La salida de la regulación absoluta tiene que ser ordenada para todos. Desde el sector prestador ambulatorio creo que para el primer mes es un escenario razonable”, comentó Kaufman, en alusión al 36%.

En AMAP, asociación que representa a 35.000 profesionales de la salud del sector privado de CABA, aseguran no haber recibido ninguna notificación de aumento comparable al 40%.

La cuestión de las notificaciones del 36% para los médicos se aclarará en los próximos días. Por el momento, “esta semana habrá varias reuniones y febrero está abierto a la negociación”, resaltó Kaufman