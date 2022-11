Las perlitas que dejó el detrás de escena del ciclo Pilares dedicado a la Educación

El estudio de televisión del canal Señal U se convirtió en un punto de encuentro de distintos profesionales y referentes que trabajan en lo mismo, la educación, y que muchas veces no tienen la oportunidad de encontrarse y de charlar. Hoy fue posible ese intercambio y también de verse para compartir experiencias y hablar de las cosas cotidianas como la montaña, de apreciar el look canchero de la decana de Educación (con el que muestra que lo académico no va atado a lo encorsetado) y los autógrafos que le piden al “docente inspirador del 2002″.

“Pilares para el desarrollo sustentable de la región”, el ciclo de diario Los Andes, propició ese café y esa charla entre pesos pesados de la educación de la provincia que por un momento se distendieron, pudieron bromear y sentirse por un ratito personajes de la TV. Por ejemplo, cuando ingresaron a la sala de maquillaje para los retoques, aunque algunos manifestaron que no les gustaba demasiado la “bb cream”.

Hubo otro que llegó ya maquillado al encuentro: José Thomas, el director General de Escuelas. Pero no porque guste de usar maquillaje de por sí, por supuesto, sino porque llegó al encuentro de Pilares luego de una entrevista en Canal 7.

Mauricio Manini (productor) y Raúl Pedone (editor general de Los Andes), en un alto del ciclo. Atrás dialogan Augusto Bernasconi y Julita Nadin (Marketing de Los Andes).

Damián Ortiz ya está “canchero”

Mientras probaban micrófonos y se acomodaban los saquitos “a pesar de haberlos planchado”, como dijo una de las entrevistadas, hubo charlas afectuosas, miradas cómplices y cumplidos, por ejemplo, al trabajado y moderno peinado de una de las panelistas.

Así se vivió la previa de las entrevistas y de los distintos paneles integrados por “Pilares para el desarrollo sustentable de la región” con Damián Ortiz, el profe de matemáticas youtuber distinguido por la Fundación Zurich y Clarín, quien “abrió el fuego” con las entrevistas.

Néstor Sampirisi, su entrevistador, se compenetró tanto con la charla que debieron avisarle varias veces que el tiempo se agotaba. Ortiz, por suerte, ya ha ganado experiencia con tantas entrevistas recientes.

Mientras habla Ana Sisti (decana de la Facultad de Educación de la UNCuyo) la escuchan atentamente Fernando G. Toledo (editor de Sociedad en Los Andes) y José Thomas (director General de Escuelas).

Las trencitas simpáticas y la letra llamativa

También estuvieron Thomas; Ana Sisti, Decana de la Facultad de Educación de la UNCuyo; y Laura Horta, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Maza. Esta última lucía un peinado reciente, compuesto por innumerables “trencitas”. Le quedaban de maravilla, pero fueron un problema para los micrófonos en un momento, hasta que se colocó el pelo en el costado en que ya no complicaba el audio.

Otras de las personalidades fueron la directora ejecutiva de Junior Achievement Mendoza, María Cristina Mendoza, que fue una de las primeras en llegar y se destacó por su elegancia. Alejandro Castro Santander (director del Observatorio de la Convivencia Escolar de Universidad Católica de Cuyo) fue el último en llegar. Augusto Bernasconi, presidente de la fundación Alquimia Creativa, hizo gala todo el tiempo de su simpatía y locuacidad.

Dio que hablar también la caligrafía de uno de los moderadores de diario Los Andes (el editor de Sociedad, Fernando G. Toledo). El periodista había llevado sus apuntes para las preguntas escritos a mano y llamó la atención la perfección de su letra. Horta quedó tan sorprendida que le mostró estos apuntes a José Thomas, y hasta el director general de Escuelas dio sus felicitaciones, hablando de lo puntilloso de su escritura.

En una charla previa al panel, Alejandra Vargas (gestora de contenidos de calidad en Los Andes) dialoga con sus entrevistados: Alejandro Castro Santander, Augusto Bernasconi y María Cristina Mendoza.

Chistes y comentarios

Quien se destacó también fue la productora de señal U, quien les robó una sonrisa a moderadores y panelistas con sus aportes y comentarios. Además, con un consejo clave: “Si van a hacer un chiste, que se entienda”.

Antes de las cámaras se encendieran se habló de la imponente belleza de la montaña mendocina, de sus paisajes, de largas rutinas laborales, de trayectorias en la educación para el puntapié de un debate rico, profundo y en vías de cambios que se están dando desde los distintos sectores.

Esta convocatoria contó con el apoyo de Telecom Argentina, Grupo Sancor Seguros, Lorenzo Automotores y las municipalidades de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Además, el acompañamiento de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Coninagro, Fundación ProMendoza, Punto a Punto, Radio Mitre Mendoza y UNCuyo.