Las muertes en siniestros viales en Argentina aumentaron 8% y la mitad eran motociclistas

Mientras el Gobierno de Mendoza asegura que bajaron las muertes en siniestros viales , a nivel nacional se alerta sobre un incremento. Según datos de la organización Luchemos por la Vida, los fallecimientos se incrementaron 8% durante 2025.

Mendoza registra la cifra más baja de víctimas fatales en accidentes de tránsito en los últimos 4 años

En ese marco, fueron 6248 las personas que murieron en un siniestro vial. Pero hay un indicador más desgarrador respecto de estos siempre luctuosos datos: la entidad destacó que la mayoría eran jóvenes menores de 35 años.

Otro dato que desnudó el informe publicado en el marco del Día de la Seguridad Vial, que es cada 10 de junio, es que casi la mitad, un 47%, iban en moto.

“En los últimos 25 años 179.062 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito y millones han sufrido lesiones graves, quedando, muchas de ellas, con secuelas físicas y psicológicas permanentes”, enfatizó Luchemos por la Vida.

“Hay que agregar el daño vital acarreado a sus seres queridos y los millones de dólares perdidos en el país”, sumó.

En contraposición, el Gobierno de Mendoza anunció hoy un descenso en los fallecidos en la provincia bajo estas circunstancias. “Mendoza presenta una disminución en la cantidad de personas fallecidas en siniestros viales y un incremento en las acciones de prevención y control que desarrolla la Policía de Mendoza en rutas y calles de toda la provincia”, planteó en relación a las causas.

Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz Seguridad vial: el Gobierno de Mendoza anunció un descenso en los fallecidos en la provincia. Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz. Prensa Seguridad

Detalló que entre el 1 de enero y el 9 de junio de este año, se registraron 50 víctimas fatales en el lugar del hecho, mientras que en igual período de 2025, fueron 60. “La comparación con años anteriores también refleja una tendencia descendente: en 2024, se contabilizaron 63 fallecidos y en 2023, 57. De esta manera, 2026 registra el menor número de víctimas fatales para este período de los últimos cuatro años”, subrayó el Ministerio de Seguridad.

Los motociclistas: los más vulnerables en el tránsito

En relación a que la mitad de los fallecidos eran ocupantes de motocicletas, Luchemos por la Vida manifestó que incluso en algunas regiones de Argentina, esa proporción llega a 61% (NEA).

Por eso, la entidad propuso: “Hablemos de la inseguridad de los motociclistas” en un informe y planteó que los motorizados son los más vulnerables en el tránsito y que lo es ese tipo de transporte Sucede en un contexto en el que la venta de este tipo de transporte va en aumento, impulsado en gran medida por la imposibilidad de comprar un vehículo, tal cual sucede en épocas de dificultades económicas.

La organización enumeró los motivos de su vulnerabilidad:

No posee carrocería protectora.

Su equilibrio depende de quienes van en el vehículo.

Su poca masa lo hace menos visible a los demás vehículos.

Conductas de riesgo para los motociclistas

Luchemos observó comportamientos de riesgo en motociclistas. Por esta razón, Luchemos por la Vida realizó un estudio observacional de los principales comportamientos de riesgo de los motociclistas, en CABA y en localidades de los alrededores (Lanús, Ramos Mejía y San Martín), y mantuvo entrevistas individuales aleatorias en la vía pública con motociclistas, la mayoría repartidores de aplicaciones, para saber de sus opiniones y percepción del riesgo en torno al tránsito y a su movilidad en él.

Entre los comportamientos de riesgo observados, se destaca el no uso del casco. Ante esto, la entidad recalcó que no utilizarlo cuadruplica el riesgo de morir en un choque. Los resultados exhiben brechas significativas según la jurisdicción:

CABA

Uso de casco: 99%

Uso correcto de casco: 85%

Uso incorrecto de casco: 14%**

No uso de casco: 1%

Provincia de Buenos Aires (Alrededores de CABA)

Uso de casco: 80%

Uso correcto de casco: 62%

Uso incorrecto de casco:18%

No uso de casco: 20%

“A través de las entrevistas individuales sostenidas con este grupo, se denota que un porcentaje significativo utiliza el casco solamente porque no quiere ser multado, pero sin conciencia de sus beneficios ni percepción del riesgo. Y la diferencia de uso se correlaciona directamente con la cantidad de controles callejeros y el riesgo percibido de ser multados. Estas zonas resultan las más exitosas en su uso”, refieren.

Petitorio a las autoridades por los fallecidos en siniestros viales

“En este Día de la Seguridad Vial, queremos solicitar a las autoridades responsables de la ANSV, poner manos a la obra para parar esta sangría, por medio de la puesta en marcha de un programa nacional que involucre a todos los actores, a autoridades de tránsito y transporte, de las provincias y ciudades, a todas las entidades y ONG comprometidas con la Seguridad Vial, así también a las empresas de aplicación que contratan o “asocian” a motociclistas”, pide la organización.

Ante esto último solicita que se brinde:

Capacitación en conducción segura en el sistema del tránsito, al momento de recibir sus licencias de conducir y en cada renovación de la misma y a todos los que trabajen con su moto.

en conducción segura en el sistema del tránsito, al momento de recibir sus licencias de conducir y en cada renovación de la misma y a todos los que trabajen con su moto. Regulación de los requisitos de equipamiento de seguridad (portación de cascos certificados, ropas reflectantes, calzado y guantes protectores, etc.) de los que prestan servicios de reparto y, más recientemente, traslado de personas, hoy sin cascos a medida ni certificados.

“Ninguno de los encuestados por Luchemos por la Vida había recibido capacitación ni información alguna acerca de movilidad segura ni elementos de protección, entre otras cuestiones”, destaca.

Y agrega que asimismo, es necesario analizar otras medidas de protección para este colectivo, en relación con cambios en la infraestructura vial, velocidades de circulación y la incorporación obligatoria de mejoras técnicas a todas las motos para incrementar la seguridad en estos vehículos.

“El Estado Argentino se comprometió ante la ONU a disminuir la mortalidad en Argentina un 50% en la década 2021-2030. Para lograrlo, necesitamos acciones concretas para reducir el tendal de muertes sobre dos ruedas, que nadie quiere”, concluye.