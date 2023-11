La UNCuyo se comprometió a buscar soluciones por el conflicto en el ingreso a los colegios

Ante el conflicto suscitado en el ingreso a los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), hoy por la mañana hubo una reunión entre las partes en la que la universidad se comprometió a buscar una solución más equitativa para los aspirantes que se encuentran en las mismas condiciones. Esto implica esperar un proceso que aún no ha culminado y las primeras novedades podrán estar el viernes o con más seguridad luego del 16 de noviembre.

Una vez que se sepa con certeza cuántos son los aspirantes con el mismo promedio 10 que requieren un lugar, la universidad se ha comprometido a dar una “respuesta”, esto supone evaluar alternativas para intentar que ninguno de esos chicos se quede sin banco.

La compleja situación tiene su origen en el hecho de que 160 aspirantes con promedio 10 absoluto quedaron fuera de un proceso de inscripción al que se accede por orden de mérito. Esto generó el reclamo de las familias que aducen que sus hijos están en las mismas condiciones que chicos que sí ingresaron con el mismo promedio. Es que han quedado fuera incluso abanderados y escoltas ante una demanda que este año se incrementó y excedió las vacantes disponibles en los colegios de la institución.

Según detallaron desde la UNCuyo, para acceder al ciclo lectivo 2024 se inscribieron 1.000 chicos más de lo habitual pero además, llegaron más alumnos con promedio 10 absoluto, tanto así que sólo ellos superaron los bancos en juego.

Maria Ana Barrozo, directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, se refirió a la particularidad de esas trayectorias durante la pandemia y detalló que sucedió algo bastante particular este año. Mencionó que por un lado se preinscribieron muchas más familias que otros ciclos lectivos: hubo casi 1000 aspirantes más sobre un total de 3.060.

Pero por otra parte dijo que hay 1.047 con promedio 10 absoluto y que la UNCuyo tiene vacantes para 887. “Es importante aclarar que es lo que queda luego de hacer un proceso de inscripción en las dos escuelas técnicas y los egresados de la escuela Cármen Vera Arenas”, destacó. Es que se cubrieron con esto 90 vacantes en la escuela de Agricultura de Alvear, 90 en el Liceo Agrícola y 50 provenientes de la mencionada escuela primaria de la institución. Esos lugares se restan a la totalidad del cupo del que disponen que es de 1.110 bancos.

CUC Mendoza

“Las vacantes no nos alcanzan para cubrir la demanda inusual de 1.047 aspirantes con promedio 10 absoluto y ahí es donde se ha generado el nudo del conflicto”, subrayó.

Cabe señalar que el ingreso de referencia corresponde a los colegios Vicente Zapata, Magisterio, Universitario Central y Departamento de Aplicación Docente (DAD).

Explicó que hace 10 años usan un sistema informático para estas situaciones: “Lo que hace es que cuando las familias se preinscriben se genera un número aleatorio de 4 cifras y es el que siempre hemos utilizado para casos de empate”, expresó. Entonces si había más de un chico con el mismo promedio se apelaba a este recurso.

“Ante la situación lo que hizo el sistema fue empezar a trabajar con el número aleatorio y por eso quedaron varios chicos afuera”, señaló.

Reunión de acercamiento

“En vez de considerar la trayectoria completa de los niños, porque en el certificado que nos da la DGE dice si son abanderados o escoltas o no, decidieron hacer un sorteo, entonces ellos les plantean a los niños que el régimen es meritocrático y después hacen un sorteo”, señaló Brenda Sánchez, mamá de una aspirante que no accedió al banco. Justamente por eso es que han quedado abanderados y escoltas afuera.

“Mi hija es abanderada nacional y su amiga también de su escuela y las dos quedaron sin banco, la escolta también, entonces el reclamo tiene que ver con eso. ¿Cómo es el sistema? ¿Se basa en el mérito o es aleatorio?”, cuestionó y justamente es lo que le solicitaron a la universidad: que aclare el proceso.

Fue parte de quienes participaron del cónclave de esta mañana, junto con Carolina Sarale y Federico Lucero, como representantes de padres de los alumnos pre inscritos para el ingreso.

Fueron recibidos por Barrozo y Estafania Villarruel, Secretaria General del Rectorado.

En una nota confeccionada sobre la reunión se deja asentado que se les explicó que no se les puede dar una solución inmediata ya que el proceso de matriculación no ha finalizado. Por ello, se les ha solicitado que aguarden a que culminen esta instancia para que una vez que se sepa con certeza cuales son los inscriptos que han quedado se evalúen alternativas. Desde la universidad manifiestan su voluntad de lograr una respuesta positiva para todos aquellos en la mismas condiciones.

En tanto, en la nota, Sánchez deja explicitado que solicitan que ningún aspirante con promedio 10 quede sin banco para el próximo ciclo lectivo.

Qué instancias quedan

“Estamos en un proceso, todavía no se termina por lo tanto no es que solo los estudiantes que están en el primer listado serán los únicos que ingresen”, advirtió Barrozo. Explicó que durante esta semana se está realizando el proceso de matriculación y por ello esperan que el viernes, cuando culmine, se pueda tener una primera aproximación al escenario: saber cuántos son los inscriptos y realizar una segunda corrida para aquellas vacantes que no hayan sido tomadas, un proceso que se hace siempre. En esa segunda corrida seguramente podrán acceder algunos aspirantes más, ya que es habitual que no todos tomen los bancos obtenidos. Sobre esas nuevas vacantes también se publicará un listado, lo cual sucederá el 16 de noviembre.

Igualmente, en condiciones normales, queda una última chance que es antes del inicio de clases y durante los primeros 15 días de clase. Barrozo explicó que en esas primeras semanas hay mucho movimiento de estudiantes.

Para ese entonces se solicita a los padres que presenten una nota en la escuela en la que están interesados a ingresar y la escuela lo tendrá en cuenta siempre según los mismo criterios. Esa nota podría presentarse luego de publicado el segundo listado o el próximo año. Si bien generalmente los trámites son online, si se presenta una carta presencial también es válida.

Seguí leyendo