Murió el filósofo mendocino Enrique Dussel

Murió a los 88 años el filósofo mendocino Enrique Dussel. Nacido el 24 de diciembre de 1934 en el departamento de La Paz, Dussel fue reconocido, entre otras cosas, por ser considerado uno considerado uno de los padres de la Filosofía de la Liberación.

“Yo siempre, en todas partes, me digo no solo ‘mendocino’, sino ‘paceño’. Me gustan los lugares que se parecen a donde nací y viví mis primeros años. Esa austeridad casi desértica de La Paz la encontré después en la meseta española, y después en los grandes desiertos de Arabia. Nunca había pensado en irme de Mendoza. Después de la Dictadura, yo no tuve ninguna duda de volver a Mendoza, porque era mi lugar. No pensé en Buenos Aires, no pensé en el extranjero. Por eso fue muy duro tener que partir. Es duro. Es el exilio”, había expresado a Los Andes en el pasado.

El encargado de dar la triste noticia fue su propio hijo Enrique Dussel Peters. “Muy tristes todos. Hoy 5 de noviembre de 2023 a las 20:50 falleció Enrique Domingo Dussel Ambrosini, esposo, padres, abuelo, profesor, teólogo, filósofo, historiador, catedrático y pensador crítico. Que descanse en paz”, escribió en Facebook.

Su trabajo tuvo gran impacto internacional, sobre todo en México donde se había naturalizado hacía ya bastante tiempo.

“Murió Enrique Dussel, nuestro querido y admirado Rector. Sabio y generoso. La UACM siempre le estará agradecida: Gracias, gracias, gracias”, escribió la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez Mora.

Enrique Dussel: "Yo no soy ideólogo de ningún partido"

Dussel estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, de 1953 a 1957. Posteriormente, en 1959 terminó varios estudios en la Universidad Complutense de Madrid y logró obtener al cabo de un tiempo su doctorado.

También estudió Teología e Historia en La Sorbona de Francia y Archivo de las Indias en Sevilla, además de Religión en el Instituto Católico de París.

En Alemania conoció a su esposa Johanna Peters con quien tuvo dos hijos Enrique Stephanus Dussel Peters y Susanne Christine Dussel Peters, el primero siguió los pasos de su padre en México.

En 1975 se exilió en México, donde publicó su célebre libro Filosofía de la liberación. Allí trabajó como profesor en el Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

