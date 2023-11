Ingreso a colegios de la UNCuyo: padres de alumnos con promedio 10 reclaman porque no consiguieron banco

Chicos de séptimo grado con promedio 10 no lograron ingresar a los preciados colegios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que gestiona el acceso por orden de mérito. La situación ha generado el reclamo de los padres que resaltan que sus hijos tienen el mismo derecho que otros y se han esforzado durante mucho tiempo para lograr acceder a esa oportunidad. De hecho, hay abanderados y escoltas que han quedado afuera. Desde el lado de la universidad advierten que este año se ha presentado una situación inusual y que la demanda ha excedido la cantidad de vacantes que tienen para ofrecer.

Por ello, apelaron a un sistema que ya tienen estipulado para casos de empates y que atribuye un número aleatorio a cada aspirante al momento de la inscripción. Al presentarse esta situación se procede a ordenar de menor a mayor y se realiza el corte pero tal situación ha generado gran disconformidad entre las familias. Es que 160 aspirantes con 10 no ingresaron.

“La situación es que la universidad dice que el ingreso a los colegios es por mérito. Resulta que hace varios años que se vienen tomando algunos grados nada más, el segundo ciclo”, comenzó explicando Brenda Sánchez, mamá de una alumna abanderada que no ingresó.

“Como fue la pandemia en el 2020, para los niños que ahora están en séptimo han tomado quinto y sexto nada más, quinto fue el año de las burbujas también, entonces resulta que hay un montón de niños con promedio 10 en esos dos grados. Ese es el promedio que la universidad considera en el ingreso”, explicó.

Esto es justamente lo que dio como resultado una gran cantidad de chicos con promedio 10 absoluto.

Conflicto en el ingreso a los colegios de la UNCuyo: padres de alumnos con promedio 10 reclaman porque no consiguieron banco Frente de la escuela del Magisterio en Belgrano y sobremonte de ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes

Maria Ana Barrozo, directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, también se refirió a la particularidad de esas trayectorias durante la pandemia y detalló que sucedió algo bastante particular este año. Mencionó que por un lado se preinscribieron muchas más familias que otros ciclos lectivos: hubo casi 1000 aspirantes más, sobre un total de 3.060.

Pero por otra parte dijo que hay 1.047 con promedio 10 absoluto y que la UNCuyo tiene vacantes para 887. “Es importante aclarar que es lo que queda luego de hacer un proceso de inscripción en las dos escuelas técnicas y los egresados de la escuela Cármen Vera Arenas”, destacó. Es que se cubrieron con esto 90 vacantes en la escuela de Agricultura de Alvear, 90 en el Liceo Agrícola y 50 provenientes de la mencionada escuela primaria de la institución. Esos lugares se restan a la totalidad del cupo del que disponen que es de 1.110 bancos.

“Las vacantes no nos alcanzan para cubrir la demanda inusual de 1.047 aspirantes con promedio 10 absoluto y ahí es donde se ha generado el nudo del conflicto”, subrayó.

Cabe señalar que el ingreso de referencia corresponde a los colegios Vicente Zapata, Magisterio, Universitario Central y Departamento de Aplicación Docente (DAD).

Cuestionamientos

“En vez de considerar la trayectoria completa de los niños, porque en el certificado que nos da la DGE dice si son abanderados o escoltas o no, decidieron hacer un sorteo, entonces ellos les plantean a los niños que el régimen es meritocrático y después hacen un sorteo”, señaló Sánchez. Justamente por eso es que han quedado abanderados y escoltas afuera.

“Mi hija es abanderada nacional y su amiga también de su escuela y las dos quedaron sin banco, la escolta también, entonces el reclamo tiene que ver con eso. ¿Cómo es el sistema? ¿Se basa en el mérito o es aleatorio?”, cuestionó.

Además dijo que se les comunicó de este sorteo cuando fueron a la instancia de la escuela abierta, pero no estaba por escrito en ningún lado. Entonces comentó que mucha gente que no fue a la escuela abierta, no tenía conocimiento de cómo era y que tampoco estaba accesible a la resolución. “Ellos dicen que lo hicieron con una máquina que es muy segura, pero no fue público, no hubo escribano, a nosotros no se nos explica cómo es la máquina o cómo funciona, o sea, tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es la transparencia de ese sorteo”, apeló.

Pero además, puso en relieve el impacto que es para los chicos. “En primer lugar está el tema de los niños, que es como su primer gran golpe afectivo, emocional, porque les vendieron que si se esforzaban iban a poder entrar y se han esforzado y no han entrado y no hay ninguna respuesta. ¿Quién les explica algo? ¿Quién les dará una respuesta?”, preguntó.

El método

Barrozo no deja de reconocer las implicancias para las familias pero también advierte que la situación los excede.

Explicó que hace 10 años usan un sistema informático para estas situaciones: “Lo que hace es que cuando las familias se preinscriben se genera un número aleatorio de 4 cifras y es el que siempre hemos utilizado para casos de empate”, expresó. Entonces si había más de un chico con el mismo promedio se apelaba a este recurso.

“Ante la situación lo que hizo el sistema fue empezar a trabajar con el número aleatorio y por eso quedaron varios chicos afuera”, señaló.

Conflicto en el ingreso a los colegios de la UNCuyo: padres de alumnos con promedio 10 reclaman porque no consiguieron banco Colegio Martin Zapata de Ciudad

En cuanto a las causas cabe señalar que ya hace varios años que en la universidad advierten que los alumnos llegan cada vez con mayores promedios o que cada vez son más quienes llegan con 10. Pero con el escenario de la pandemia y las medidas que se tomaron para adaptar el contexto académico a las condiciones epidemiológicas, esto se profundizó.

“Ha habido un crecimiento de mejores calificaciones si tomamos 5 años para atrás, veníamos viendo que teníamos cada vez un poco más de promedios más altos pero también hay que comprender que para el sistema educativo en Mendoza y en el mundo se vivió una etapa pandémica en la que debió flexibilizar en varios puntos”, consideró la funcionaria.

Y continuó: “Los alumnos que hoy van a ingresar al secundario en 4° grado tuvieron educación virtual, en 5° grado iban en burbujas y recién en 6° se volvió al sistema tradicional del sistema educativo, en ese momento estábamos más que para calificar para acompañar, más en un escenario en que muchos vivieron una situación traumática, creo que también hay que entender lo que debió hacer el sistema educativo de la provincia”.

Mañana podría haber novedades: es que a las 10 habrá una reunión en el Rectorado entre los padres, Barrozo y Estefanía Villarroel, Secretaria general del Rectorado.