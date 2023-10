En Mendoza, 2 de cada 10 alumnos de secundaria adeudan saberes, antes llamados materias. Se trata de 28.681 alumnos de secundaria orientada estatal, privada y técnica, que conforman un universo de 147.000 alumnos. En definitiva, son 19,51% de la matrícula de ese nivel.

Pero hay un segmento particular: el de los estudiantes que adeudan espacios del ciclo 2020 y para quienes desde el año próximo, estos comenzarán a contabilizarse como cualquier otro y se sumarán a los que hayan acumulado en su trayectoria. Es que por los cambios que debieron implementarse por la pandemia ese ciclo lectivo y el pasaje a la no presencialidad, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso que estos no se contabilizaran para la promoción. Fue en ese marco que se dispuso que los ciclos lectivos 2020 y 2021 fueran unidad pedagógica y aquel año todos promocionaran, pero les otorgó dos años para rendir esos contenidos, que vencerá en marzo de 2024.

Así las cosas, la instancia de recuperación de saberes que se habilitó en las escuelas esta semana será crucial para los más de 4.000 alumnos que adeudan conocimientos de este ciclo.

El último relevamiento disponible de la DGE, realizado en agosto, contabilizó que deben espacios de 2020, 2.400 estudiantes de secundaria orientada estatal, 2.200 de escuelas técnicas y 481 de instituciones de gestión privada. En los últimos dos meses se habilitaron algunas instancias de recuperación por lo que algunos podrían haber salido de este grupo.

Hay 28.681 alumnos que adeudan saberes en secundaria y los de 2020 empiezan a contabilizarse desde el próximo año, Imagen ilustrativa

La particularidad es que para promocionar y evitar la permanencia (antes repitencia) se requiere no adeudar más de dos espacios luego de marzo. En definitiva, aquellos a quienes se les hayan acumulado varios estarán complicados, ya que para quienes adeuden saberes de 2020, la instancia de noviembre que acaba de habilitarse es la penúltima y solo les quedará la de marzo antes de que se sumen a lo que adeudan de otros ciclos.

En total, quienes están en condiciones de acceder a esta chance porque adeudan contenidos de cualquier año son 14.000 alumnos y egresados de secundaria orientada, 8.500 de escuelas técnicas y 3.500 de colegios privados.

Cómo es la recuperación de saberes

La Dirección de Educación de nivel Secundario informó que desde el 30 de octubre al 30 de noviembre se desarrollará en las escuelas el período de recuperación de saberes, estipulado por la Resolución 25-SE-2023 y contemplado en el Calendario Escolar 2023.

Es una instancia destinada a estudiantes de nivel secundario que están cursando, libres por equivalencias y egresados que no lograron el egreso efectivo. Alumnos y alumnas cuentan así con un mes en el que los docentes los acompañarán para que puedan aprobar los espacios curriculares que adeudan. Esto se realiza con el método de evaluación formativa y continua, más adaptado a los tiempos de cada estudiante y entendido como un proceso, no como era en otra época en que era una mesa de evaluación con un examen en un momento determinado.

“El estudiante asiste a las clases ya establecidas por cada escuela y con el docente correspondiente; durante ese mes van a ir avanzando en los conocimientos y aprendizajes y cada docente los va evaluando en forma continua y acompañándolo en lo que les está faltando”, explicó el director de Educación de Educación Secundaria, Emilio Moreno.

“Es importante recordar que a partir del ciclo lectivo que viene comenzarán a contar como espacios pendientes de aprobación todos aquellos espacios de 2020″, destacó.

El funcionario resaltó que es una oportunidad importante que deben aprovechar aquellos que adeudan varios espacios y sobre todo de 2020.

Por la pandemia se había dispuesto que 2020 y 2021 fueran unidad pedagógica, es decir que debían aprobarse 70% de los saberes prioritarios de ambos ciclos para promocionar al curso siguiente, en 2022. La resolución expresaba que podían pasar de año alumnos que adeudaran saberes de 2020 si aprobaron 2021, indistintamente de la cantidad. Esto no implicaba que se dieran por aprobados sino que quedarían como adeudados y debían ser aprobados en alguna de las instancias estipuladas. Es decir que no se tomaron en cuenta los de 2020 para la promoción estos últimos años, pero sí comenzará a hacerse desde 2024.

Por aquel entonces la novedad había generado cierta confusión y hasta molestia en algunos docentes que consideraron que probablemente estos saberes no debían ser rendidos y se darían por aprobados. Aclarados los puntos en ese momento, la confusión no parece haberse eliminado del todo ya que Moreno aceptó que muchos chicos y familias se relajaron por considerar que se darían por aprobados, pero ahora, sobre la línea roja, deberán buscar acreditar para evitar una acumulación que podría complicar su trayectoria.

Solo 11 de cada 100 estudiantes terminan la escuela secundaria en Mendoza. Alumnos de la escuela Adolfo Perez Esquivel de Ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Este año hemos estado remarcando que vayan recuperando esos chicos (...) se les dieron dos años para que fueran recuperando, se los consideró como si fueran equivalencias pero algunos padres y alumnos creen que los tienen aprobados y no es así”, resaltó Moreno. Destacó que en este tiempo se les dieron alternativas para que lo fueron aprobando. “El problema es que algunos chicos quedaron con muchos espacios y no les dieron la importancia suficiente”, apuntó.

Relató que algunas escuelas con muchos chicos en estas condiciones han implementado esta estrategia todos los meses si tenían horas de docentes para aprovechar (horas extra que paga el gobierno). Así algunos han podido ir recuperando con contraturno, quizás dos días a la semana, con formato de recuperación de saberes.

El director especificó que estas horas se dan en el marco del programa Mejor en mi escuela que asigna 3.700 horas distribuidas en colegios y que se habilitan todos los años. Cada escuela dispone de ellas de acuerdo a sus necesidades, si bien están destinadas mayormente a recuperación de saberes. Son entre 12 y 36 horas por mes que paga el gobierno para esto.

“Se puede usar como necesite el director pero se ha dado prioridad a trayectorias débiles y recuperación de saberes”, subrayó.

Quiénes acceden y quiénes permanecen

En definitiva, para evitar la permanencia sólo podrán quedar 2 espacios sin aprobación para el próximo ciclo lectivo, lo cual aplica para cualquier alumno.

Para acceder a la instancia de noviembre, la DGE había solicitado a los colegios que emitieran un informe que debían hacer llegar a cada alumno que adeuda espacios. De este modo se los invitaba a participar. Los estudiantes que quieran acceder, simplemente tienen que informarlo al colegio y recibirán una notificación sobre los días y horarios en que deberán asistir a contraturno y el docente que estará a cargo del proceso. Esto debe ser devuelto con la firma de los adultos a cargo del chico.

En caso de no aprobar todo lo que necesitan, les quedará la instancia de recuperación de saberes de marzo en la que es necesario que el tutor vaya presencialmente a firmar un acta al colegio. Esta oportunidad es para quienes deben entre 2 y 5 espacios como máximo. Si se deben más de 6 se permanece o repite.

Por otra parte, hay que diferenciar que las instancias de diciembre y febrero no son de recuperación de saberes sino que son para quienes adeudan espacios curriculares del último ciclo lectivo, es decir de 2023.