La salud mental de los alumnos y una escuela “vieja”, los principales desafíos de la secundaria

Mañana comienza un nuevo ciclo lectivo al que se llega con expectativas, problemas arrastrados desde hace tiempo y desafíos. Será un ciclo que busque estabilizar y consolidar los cambios que tuvo el sistema los tres años anteriores: la pandemia de Covid fue una bisagra que dejó “heridos” y empujó a hacer modificaciones tanto tiempo postergadas. Además, llevó a confrontar cara a cara con el marcado impacto que tiene el aspecto emocional de los chicos en su desempeño y su compromiso con la escuela. No es algo nuevo, sobre todo en secundaria, pero quizás como nunca, los “pesares” se vieron exacerbados y estos adolescentes ya no son los de antes, tienen otras problemáticas, otras demandas e inquietudes y la escuela que los recibe debe adaptarse para dar respuesta. Se encuentra como espectadora y protagonista en primer plano de estas situaciones, puede detectar y actuar mientras que de esto depende en gran medida el éxito de su finalidad sustancial: el aprendizaje.

En este proceso el sistema fue aplicando cambios en los formatos y herramientas intentando darle otro perfil a una escuela anquilosada a la que tanto le cuesta cambiar y que no termina de dar a los alumnos lo que necesitan, mucho menos “enamorarlos”. Por ello, este año será quizás en el que empiecen a pesar menos los arrastres de saberes adeudados desde la pandemia y los estudiantes pueden terminar de sacudirse aquel impacto. Pero además, las nuevas estrategias ya se habrán incorporado lo que permitirá aplicarlas con mayor efectividad y evaluar resultados o, por qué no, definir aquello que no fue tan útil.

La escuela secundaria tiene inmensos y diversos desafíos por delante pero ¿cuáles son los sustanciales, los que urge resolver, los que deberían priorizarse? Los Andes consultó a especialistas y referentes del sistema educativo para pedirles que intentaran resumir (tarea difícil) cuáles creen que son los prioritarios y por donde empezar.

Lo emocional es esencial

El aspecto emocional, la salud mental, el clima de convivencia escolar fueron mencionados por la mayoría como uno de los elementos con mayor impacto en el aprendizaje, las trayectorias y la continuidad. Es sin dudas uno de los grandes desafíos de la escuela.

Mucho se ha alertado sobre cuánto impactó la pandemia en la salud mental de los chicos, lo que se suma a una etapa ya de por sí difícil para transitar desde este plano. Aumentaron las consultas por salud mental, más autolesiones e incluso alertas por aumento de suicidios.

“La salud mental es un tema importante” aseguró Claudio Peña, director de la escuela Vicente Zapata. Dijo que ha cambiado la situación del alumno en general y la situaciones que se viven en la escuela y que hay que fortalecer al personal de la escuela para acompañar en inteligencia emocional.

“Lo emocional, las relaciones humanas y el clima institucional es un eje importante en esta nueva escuela secundaria, me parece que eso es lo que tenemos priorizar este año”. En esto incluyó la salud de alumnos y todo el personal.

La psicopedagoga y magíster en Educación, Mónica Coronado, apuntó en el mismo sentido: “Hoy los adolescentes presentan muchísimos desafíos tanto en temas de salud mental como de orientación vocacional y de acompañamiento y la escuela tiene muy pocos recursos para afrontar esta demanda de los jóvenes de socialización”, observó. “Hay mucha confusión en ellos en este momento, respecto de quienes son, qué quieren, cuáles son los caminos a seguir y eso afecta el plano motivacional”.

Para el psicopedagogo Alejandro Castro Santander, uno de los grandes objetivos debe ser incluir en el proyecto educativo nacional, provincial e institucional la dimensión afectiva. “Todos los sistemas educativos exitosos lo aplican (...) porque hoy el condicionante que más afecta la calidad educativa es el clima social escolar”.

Una escuela “vieja”

Otro tema que se puso sobre la mesa y que está en agenda hace demasiado tiempo es el de una escuela que necesita renovarse ya que mantiene estructuras y formas tradicionales, que no logra sacudirse y que no dan respuesta al nuevo contexto ni a los nuevos individuos que la conforman.

“La estructura de funcionamiento tradicional que tiene ya no da más”, afirmó contundente Coronado. “Con la malla curricular, con la propuesta graduada, centrada en los contenidos y no en las experiencias de aprendizaje, creo que ese sería el primer gran problema, muy tradicional y muy conservadora la forma de la secundaria para los chicos de hoy. Creo que los cambios en nivel inicial y primaria han sido mayores, más rápidos, flexibles y articulados”.

Para Castro Santander se trata de un tema que involucra a todo el sistema educativo: remarcó que hay que adecuar la gestión y la organización a las demandas en general que están haciendo hoy los estudios superiores y el mundo del trabajo. “Se necesita repensar todo el sistema (...) una escuel estática, vieja, que no quiere cambiar, no podemos estar hoy de golpe hablando de nuevo del tema de la repitencia o de la necesidad del acompañamiento de los estudiantes (de la que estamos convencidos) para que no se nos vayan, la mitad termina el último año de la escolaridad obligatoria, 16% de los que entran a la primaria cuando finalizan no lo hacen en tiempo y forma en secundario, estos números muestran el marcado déficit educativo”.

En ese marco, pero en un plano paralelo, surge el tema de la forma de trabajo de los docentes y la necesidad de que accedan a capacitaciones adecuadas a las nuevas necesidades.

“El hecho de que tengan que trabajar en 3 o 4 escuelas, en muchísimos cursos, que dentro de lo que se les paga no haya horas rentadas para que puedan pensar y planificar entonces de repente puede tener 300 alumnos ¿Cómo se va a acordar de cada uno, de qué sienten, cómo va a hacer evaluaciones adecuadas?” planteó Coronado. “En estas condiciones un plan de estudio, una forma de estudiar, de abordar los planes de estudio que no convoca a los chicos, que no atrapa, que no prepara para el futuro que les va a tocar vivir”.

Es que expresó que un adolecente hoy presenta desafíos adicionales al de otras épocas. “A los que eran habituales se agrega lo que tiene que ver con la identidad, con las búsquedas que hacen hoy los adolescentes y con los esquemas de trabajo para los docentes que son brutales y que le impiden hacer un seguimiento y un acompañamiento de los jóvenes, evaluar y planificar de una manera más racional”.

Unos15.000 y 20.000 alumnos mendocinos volvieron antes a las aulas para el ciclo lectivo 2023. Se trata de aquellos estudiantes que tienen materias pendientes y deberán asistir a la instancia de recuperación de saberes durante febrero, con la intención de promocionar y continuar de año Escuela José Vicente Zapata , profesora Melisa del cuarto año, materia Matemáticas Foto: Orlando Pelichotti

Mencionó que ha habido varios intentos de modificar la estructura de secundaria y estas cuestiones y ha sido poco exitoso: “Es muy difícil cambiar una matriz que está instalada y que es conservadora, lo que se hace es agregar recursos, programas, adornos pero no cambia la estructura, y el cambio tiene que ser más profundo, no solo pintar la pared, hay que ir a la estructura”.

En tanto, Peña consideró que la innovación y la creatividad tienen que orientarse a la convivencia con mejorar la calidad educativa y también tienen que ser ejes prioritarios para este año.

Egreso en el tiempo esperado

Parte de los grandes problemas que tiene la educación secundaria tienen que ver con el desempeño y las trayectorias. Las pruebas que evalúan calidad ya se sabe que dan resultados poco satisfactorios pero además, trayectorias que se hacen a los tropezones, la sobreedad, el desgranamiento y el abandono son grandes desafíos que requieren soluciones para hablar de una escuela que brinde lo sustancial que se espera de ella.

“El gran desafío que tiene la educación secundaria en la provincia de Mendoza es que cada chico que ingrese en la sala de 4 debería terminar la secundaria en tiempo y forma”, puso en primer lugar el director de Educación Secundaria de la provincia, Emilio Moreno. “Para eso es necesario tener una trayectoria sólida, sin interrupciones y debería egresar de la secundaria con un planteo de proyecto de vida que le permita seguir los estudios superiores, insertarse en el mundo laboral o ejercer una ciudadanía plena”, agregó.

“Para ello venimos trabajando y los obstáculos que vemos son la repitencia, el desgranamiento y el mantener una trayectoria completa (...),venimos trabajando en estos problemas y con articulación, que no solo es de primaria a secundaria o de esta a estudios superiores, sino de ciclo a ciclo dentro del nivel”, detalló el funcionario.

Otros aspectos

Peña sumó otro aspecto: “A nivel infraestructura las escuelas estamos muy preocupadas porque no estamos iniciando con toda la infraestructura que nos gustaría, la solución sería tener más acompañamiento desde el gobierno escolar para que solucione y podamos iniciar mejor el año”.

Además, la necesidad de capacitación y actualización para los docentes fue puesta en relieve por Castro Santander, “adecuada no a las innovaciones que aparecen de golpe para uno o dos temas sino que impacten realmente en la tarea educativa, en todo eso que debería irse cambiando que haga a la profesionalización cada vez más exigente, para que haya una educación de calidad, es algo de lo que se quejan los docentes, las dificultades para la capacitación y que esos tiempos y espacios de actualización docente no son los que ellos necesitan para la tarea diaria”.