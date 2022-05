Termina la secundaria en tiempo mayoría de alumnos de escuelas privadas

Una investigación del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que la mayoría de los estudiantes argentinos que terminan la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos básicos, asisten a una escuela privada. Según concluyó el estudio, 63,7% de los alumnos que asisten a escuelas de gestión privada completan su educación en tiempo y forma , mientras que en las estatales lo hace 36,6%.

En Argentina solo 16 de cada 100 estudiantes terminan la escuela a tiempo y con los saberes esperados; y de esos 16 alumnos, más de la mitad tiene un mayor nivel socioeconómico, asisten a escuela privada o tienen madres con educación superior. Los datos surgen del informe “¿Cómo son los 16? Trayectorias escolares desiguales en la Argentina”, hecho por el observatorio mencionado, que dio a conocer las estadísticas.

Entre los estudiantes con trayectorias escolares esperadas, la mitad (52,1%) tiene mayor nivel socioeconómico y, en el otro extremo, sólo el 15% forma el grupo de menores ingresos. En otras palabras, “de los 16 de cada 100 estudiantes que terminan la secundaria en tiempo y forma, 8 pertenecen al tercil socioeconómico más alto, 5 al tercil medio, y solo 3 al tercil más bajo”.

El informe también dejó en evidencia que la mayoría de los alumnos con trayectoria completa asisten a escuelas de gestión privada. Sin embargo, quienes llegan en tiempo y con conocimientos satisfactorios representan 63,7% en escuelas de gestión privada y 36,6% en estatales.

Uno de los autores del estudio, Martín Nistal, perteneciente al Observatorio de Argentinos por la Educación, dialogó en exclusiva con Los Andes y explicó: “Esto no quiere decir para nada que las escuelas privadas enseñan mejor, ni nada por el estilo. Que lleguen más chicos de escuela privada, es una muestra más de la desigualdad, de que los sectores más pudientes llegan más; pero para nada es una muestra de que la escuela privada es mejor que la pública, eso tiene que quedar clarísimo”.

Para Nistal, lo más importante del estudio radica en que “de alguna manera la escuela está reproduciendo desigualdades de cuna; porque que un chico nazca en una familia con mayores ingresos no debería ser un determinante de la trayectoria escolar, y sin embargo parece que es así”. Asimismo, aseguró que “las escuelas, de alguna forma, no están pudiendo cortar esa desigualdad que hay en la sociedad, y la sigue reproduciendo”.

En ese sentido, la investigación arrojó que la mitad de estos estudiantes que terminan el secundario (el 54,8%) tienen madres que alcanzaron un nivel educativo superior completo o incompleto. De los 16 alumnos que terminan en tiempo y forma, 9 tienen madre con educación superior, 4 con secundario completo, 2 con secundario incompleto y 1 con nivel primario.

En cuanto a las causas, Nistal reconoció que “no son tan claros los mecanismos por los cuales se producen estas desigualdades, y de hecho no los indagamos en el informe”. “Esto es súper descriptivo de la realidad, es una radiografía de lo que pasa, no hacemos el diagnóstico. Por qué pasa, es una discusión mucho más compleja que excede por completo al informe”, concluyó.

La desigualdad en Mendoza

El Director General de Escuelas, José Thomas, habló del tema con Los Andes y analizó: “Hay muchos factores ya que el aprendizaje es multicausal. Un chico de recursos económicos altos tiene muchas herramientas más que uno de nivel socioeconómico bajo, como el capital cultural de la casa”. Es por eso que, para él, la conclusión del informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “quiere decir que la escuela no está logrando cambiar la realidad de la casa”.

Mendoza está entre las 8 jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes que logran tener una trayectoria escolar esperada, junto a Buenos Aires, CABA, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. Sin embargo, Martín Nistal, uno de los autores del informe, aclaró que “a todas las provincias les va mal. A algunas les va mejor que al resto, pero no deja de irles mal. El informe para nada quiere decir que a estas provincias les va bien”.

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) coincidió, y manifestó que “Mendoza está mejor que el promedio nacional, pero tampoco es un número alentador. En esos mejores promedios no quiere decir que estemos bien, sino que el resto está muy mal”. A su vez, Thomas advirtió que “esto demuestra que hoy en día el sistema no funciona como tal, que no es equitativo, ni eficiente, ni eficaz”.

”No tenemos una escuela inclusiva, y esa es la gran deuda que tiene el sistema, no lograr cambiar las condiciones”, continuó el director de la DGE. Además, explicó que “ese problema tiene que ver con el sistema educativo, no con los docentes ni nadie en particular, sino que tenemos un sistema del siglo pasado que hay que animarse a modificar”. Por eso, para él, “la escuela necesita claramente una revisión y un cambio profundo en su forma de afrontar el aprendizaje de los chicos”.

Sin embargo, José Thomas expresó que “la gran diferencia que tiene Mendoza es que nosotros tenemos un relevamiento anual que es comparable con el estudio, pero que nos permite empezar a tomar medidas chico por chico; y así hacer políticas familiares e individuales para tratar de achicar la brecha y mejorar los resultados”. Y aunque en su opinión “Mendoza está mostrando algunos caminos para mejorarlo”, “el cambio es de mediano a largo plazo, no va a ser de un día para el otro”, concluyó.