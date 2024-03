La Reina de Luján es una emprendedora nata que sueña con exportar sus diseños textiles

“Creo que soy creativa y que me caracteriza un perfil emprendedor”, se define la nueva Reina de Luján de Cuyo, Julieta Bosquet. Y, para muestra, falta un botón. Ése que ella misma diseña y que suele pegar en la indumentaria que desarrolla desde hace años.

A los 13 años, Julieta decidió que montaría un emprendimiento propio. Compró su primera máquina de coser con ayuda de sus padres y empezó a usarla para confeccionar manteles y otras prendas sencillas.

Tres años después, en plena pandemia, se animó a coser barbijos, los promocionó por Instagram, los vendió muy bien y ganó mucha plata, cuenta la reina. Luego invirtió en una máquina de coser más sofisticada, creó ropa no binaria (“género sin género”, aclara) y, desde entonces, sueña con exportar sus diseños textiles a todo el mundo.

“Siempre estoy pensando y haciendo emprendimientos. Creo que me aburre ver lo mismo en todos lados y ahí es donde me pongo a crear nuevas posibilidades”, señala esta soberana, “fanática de la vendimia” y estudiante del segundo año de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios en una universidad privada de Mendoza.

La joven de 20 años representó al distrito de La Puntilla y fue elegida el pasado 17 de febrero, en la fiesta departamental denominada “Postales de un pueblo con identidad”, que brilló por sus numerosas propuestas artísticas para más de 8 mil visitantes que colmaron el Multiespacio Cultural.

Julieta Bosquet dice ser fanática de la Vendimia.

Julieta obtuvo 35 votos, siendo electa luego de un sistema de votación novedoso para Luján, ya que se implementó, por primera vez, la Boleta Única de Papel. Los electores optaron por una candidata entre las 15 soberanas que estaban representadas en la boleta única. Una vez emitido el voto, cada elector depositó su preferencia en una urna fiscalizada. Así, al término de la fiesta llegaron los aplausos, más que legítimos, para la nueva representante.

Indumentaria “inteligente” para viñateros y cosechadores

El proyecto social que propuso Julieta al municipio lujanino está estrechamente vinculado a lo que más le gusta: el diseño y confección de ropa de trabajo, pero esta vez, destinado a los hacedores de la vendimia.

Se denomina “Sol y Vendimia” y apuesta a crear ropa que proteja de los rayos ultravioletas a los viñateros y cosechadores durante los meses de verano, donde hay más trabajo entre las viñas y la piel se expone al daño irreversible del Sol, explica la reina de Luján.

Uno de los modelos de ropa “inteligente” de Julieta es la creación de una remera manga larga con filtro UV. A esa misma prenda –explica– se le agregarían hombreras para los cosechadores y cosechadoras, puesto que amortizaría el peso de los tachos con uva a la hora de cargarlos.

El otro modelo consiste en un sombrero que cubra tanto la nuca como el rostro de quien se expone en las vides y, por supuesto, que también contenga filtro contra los rayos ultravioletas.

Ambas propuestas, asegura la candidata a la corona nacional, ya tienen el visto bueno del Gobierno municipal para aplicar en las viñas del departamento. Incluso, Julieta se ilusiona con que su creativo proyecto textil pueda extenderse a las fincas y bodegas de toda la provincia.

Una fanática de la Vendimia

Para Julieta, que siempre busca encontrar “lo nuevo cuando todo se repite”, asegura que lejos de aburrirse con la Vendimia, la divierte.

Como respuesta a algunas críticas sobre ese aire tradicionalista y conservador de la fiesta, la soberana de Luján la defiende a capa y cetro: “Nunca es aburrida esta fiesta. Siempre se reinventa, todos los años es distinta, incluso cada mendocino y turista la vive de forma diferente. Hay muchas vendimias. Además, es la cultura mendocina y sus trabajadores son los protagonistas”.

Sobre el rol de las soberanas vendimiales, Julieta es contundente: “Hoy las reinas tenemos un trabajo cada vez más importante y social en la vendimia. Hoy todas estudiamos y ya no es que somos elegidas por ser lindas nomás. Ahora todas presentamos un proyecto que aporta algo a la sociedad, tenemos ambiciones personales y laborales. El rol de las reinas se ha reinventado”.

“Estoy disfrutando todo desde que salí electa reina distrital y ahora más. Soy fanática de la Vendimia. Mi familia también. Tengo una prima que salió reina de Luján en 2010 (Paola Callejón), así que hemos vivido y disfrutado la fiesta desde afuera y desde adentro también. Imagináte este año, que estoy representando al departamento. ¡Es un sueño hecho realidad!”, dice, visiblemente emocionada.

La reina de Luján de Cuyo le dedica su corona, sin dudar, a su familia y asegura que si pudiese brindar antes de subir al teatro griego Frank Romero Day este sábado (con un vino blanco dulce, su favorito) lo haría con su papá, Alfredo; con su mamá, Leticia y con su hermano y hermana, mayores que ella. Asegura que su familia es lo más importante que tiene. Jura que sus hermanos son, además, amigos. Y que sus padres, “son unos dulces”.

Julieta Bosquet quiere hacer ropa inteligente para viñateros y cosechadores.

A la lista de afectos, Julieta suma a sus cinco amigos de cuatro patas. Sí, tiene cinco perros que extraña “mucho, muchísimo”, en estos días en que duerme afuera de su hogar por las obligaciones vendimiales. Con ellos no brindaría, claramente, pero ya vislumbra el gran abrazo “peludo” que recibirá de sus fieles compañeros cuando las luces se apaguen.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Sin duda, estoy viviendo un momento bisagra en mi vida. De hecho, postularme para reina de la vendimia hizo un antes y un después en mí. No sé, es como que… ¡maduré de golpe! Maduré en cuanto a cómo me tomo las responsabilidades, con respecto al protocolo, a las formas de hablar, de expresarme y de relacionarme con las diferentes personas.”

“Un sueño importante para mí, más allá de obviamente poder salir Reina Nacional de la Vendimia, es tener mi propia marca de ropa. Diseñarla yo, confeccionarla y poder llevarla, mostrarla y venderla a diferentes países. Ojalá pueda. De hecho, estoy estudiando una carrera que me permita llegar a cumplir esa meta y ese sueño.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Soy muy ansiosa para poder bancarme una serie entera (se ríe). Pero sí vi una que me encantó que se llama Velvet (es la historia de amor entre una humilde joven costurera). Es una película de época. Ahí muestran una ropa divina. Salvo esa serie, prefiero más las películas, como La Propuesta, con Sandra Bullock, que me encantó, es como una comedia romántica. Es vieja la peli...

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Soy fanática de Morat (banda pop colombiana), así que todas sus canciones podrían encabezar hoy mi playlist. Escuchó todo. Me gusta Cuando nadie ve, No se va… en fin, todas. Fui con mi novio a verlos en vivo. Me encantó.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Me gusta y uso mucho Instagram. No posteo todos los días, pero bastante seguido. Soy más de subir historias y no tanto de publicar fotos. En ese sentido soy más indecisa a la hora de elegir cuál sí y cuál no. Me cuesta cuál subir porque quedan las fotos en tus publicaciones.

